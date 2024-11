Dit is er tijdens de feestdagen te zien bij Netflix

Laatst geüpdatet op november 7, 2024 by Redactie

Hoe je het ook viert, de feestdagen beginnen met Netflix – en dit jaar zijn ze groter dan ooit. Of je nu hartverwarmende romantische kerstcoms als The Merry Gentlemen, Our Little Secret, Meet Me Next Christmas en Hot Frosty kijkt met vrienden en wijn, of animatiefilms als Spellbound en That Christmas terwijl je met de kinderen bij het vuur zit, je vindt van alles op Netflix.

Je vindt alles onder de Netflix-boom deze feestdagen

Millennials, pak je vrienden en een fles wijn, want elke woensdag in november brengen we een nieuwe romantische komedie uit. Een ijssculptuur transformeert op magische wijze in de liefde van Kathy’s (Lacey Chabert) leven in Hot Frosty. Een shirtloze Chad Michael Murray schittert in een mannelijke “revueshow” met een kerstthema in The Merry Gentlemen. Een Pentatonix-kerstconcert laat Layla (Christina Millian) helemaal verliefd worden in Meet Me Next Christmas. Avery (Lindsay Lohan) brengt onverwachts de feestdagen door met haar ex en haar nieuwe vriendje in Our Little Secret.



Haal de bijpassende pyjama’s tevoorschijn voor familietijd bij het vuur terwijl je onze drie nieuwe animatiefilms bekijkt. Spellbound, van de regisseur van Shrek en de visionair achter Toy Story, met in de hoofdrollen Nicole Kidman, Javier Bardem en Rachel Zegler. Love Actually-schrijver-regisseur Richard Curtis keert terug met That Christmas, met in de hoofdrollen Bill Nighy en Brian Cox, die critici al een “nieuwe kerstklassieker” noemen. Aardmans geliefde duo keert terug met een vlot, prachtig geanimeerd avontuur in Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl.



Liever een spannende rit dan een sledetocht? Voor de adrenalinejunkies zijn er twee nieuwe kerstthrillers om je hart sneller te laten kloppen. Jason Bateman en Taron Egerton leveren het geschenk van een strakke en spannende thriller in de op kerstavond gesitueerde film Carry-On, en Keira Knightley ontrafelt een kerstmysterie in de spionagethriller-limited-serie Black Doves.



Heb je iets ondeugends en aardigs op je lijstje staan ​​dit jaar? Doe dan alsjeblieft mee met de populairste artiest van het jaar, Sabrina Carpenter, in haar nieuwe speciale kerstmuziekspecial A Nonsense Christmas met Sabrina Carpenter.



Van plan om tijdens de feestdagen te spelen? Er zijn drie nieuwe games om je te helpen het seizoen naar een hoger niveau te tillen. Breng de feestdagen door in je favoriete stadje met A Virgin River Christmas, geniet van een exclusieve vakantieachtbaan in RollerCoaster Tycoon Touch, vakantie-evenementen en kleding in Knittens, — zelfs Snake.io glijdt in de vakantiesfeer.



Op zoek naar je volgende binge om de gevreesde dode week na de feestdagen te overleven? Laat de games beginnen met seizoen 2 van onze populairste serie aller tijden, Squid Game, of kruip op de bank met seizoen 6 van Virgin River.

❄️ NOVEMBER ❄️

MEET ME NEXT CHRISTMAS

6 november 2024



CAST: Christina Milian, Devale Ellis, Kofi Siriboe, Tymika Tafari, Mitch Grassi, Scott Hoying, Kirstin Maldonado, Kevin Olusola, Matt Sallee, Kalen Allen, Nikki Duval, Wesley French

Op zoek naar een sprookjesachtige romance met de man van haar dromen, moet Layla door New York City racen om het populairste kaartje in de stad te bemachtigen: het uitverkochte Pentatonix Christmas Eve Concert.

DINNER TIME LIVE MET DAVID CHANG: HOLIDAY EDITION

Elke dinsdag om 16:00 uur PT / 07:00 uur ET op Netflix tot en met 10 december 2024



CAST: David Chang, Chris Ying

Chef David Chang zegt: “99% van al het koken op televisie en sociale media is een leugen”, en hij is klaar om de wereld te laten zien hoe het echt wordt gedaan en hij doet het allemaal live! Sluit je aan bij David terwijl hij persoonlijk kookt voor zijn beroemde vrienden in zijn keuken in het centrum van Los Angeles. Het is een VIP-ervaring waarbij de maaltijd, de misstappen en het gesprek zich allemaal in realtime afspelen. Geen voedselruil, geen foodstylisten, alleen echte culinaire geheimen en recepten van een wereldberoemde chef die live kookt!

HOT FROSTY

13 november 2024



CAST: Lacey Chabert, Dustin Milligan, Katy Mixon Greer, Lauren Holly, Chrishell Stause, met Joe Lo Truglio en Craig Robinson

Twee jaar nadat ze haar man verloor, brengt Kathy op magische wijze een knappe sneeuwman tot leven! Door zijn naïviteit helpt de sneeuwman Kathy om weer te lachen, te voelen en lief te hebben, terwijl de twee net op tijd voor de feestdagen voor elkaar vallen… en voordat hij smelt.

NETFLIX STORIES: A VIRGIN RIVER CHRISTMAS

Op Netflix vanaf 19 november 2024



Breng de feestdagen door in Virgin River, de perfecte plek om je roman af te maken met een mok warme chocolademelk. Maar het lot heeft andere plannen met een schattige local. Netflix Stories is een steeds groter wordende catalogus van interactieve fictiegames gebaseerd op populaire Netflix-series zoals Love is Blind, Emily in Paris, Outer Banks en meer.

THE MERRY GENTLEMEN

Op Netflix vanaf 20 november 2024



BELANGRIJKE CAST: Britt Robertson, Chad Michael Murray, Marla Sokoloff, Beth Broderick, Michael Gross, Maxwell Caulfield, Hector David Jr., Colt Prattes, Marc Anthony Samuel

Om de kleine locatie van haar ouders te redden, besluit een voormalige danser uit een grote stad een revue met alleen mannen en een kerstthema te organiseren.

SPELLBOUND

Op Netflix vanaf 22 november 2024



CAST: Rachel Zegler, John Lithgow, Jenifer Lewis, Tituss Burgess, Nathan Lane met Javier Bardem en Nicole Kidman

Spellbound volgt de avonturen van Ellian, de taaie jonge dochter van de heersers van Lumbria die op een gewaagde zoektocht moet gaan om haar familie en koninkrijk te redden nadat een mysterieuze spreuk haar ouders in monsters verandert. Spellbound is geregisseerd door Vicky Jenson (Shrek) met originele muziek van EGOT-winnende componist Alan Menken (Beauty and the Beast) en teksten van Glenn Slater (Tangled). Spellbound is een Netflix-film van Skydance Animation en heeft een all-star voice cast geleid door Rachel Zegler, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane, Tituss Burgess, met Javier Bardem en Nicole Kidman. Spellbound is geschreven door Lauren Hynek & Elizabeth Martin en Julia Miranda en geproduceerd door John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg en Bruce Anderson voor Skydance Animation.

OUR LITTLE SECRET

Op Netflix vanaf 27 november 2024



CAST: Lindsay Lohan, Ian Harding, Tim Meadows, Jon Rudnitsky, Henry Czerny, Judy Reyes, Chris Parnell en Kristin Chenoweth, Dan Bucatinsky, Katie Baker, Jake Brennan, Ash Santos, Brian Unger

Twee wrokkige exen worden gedwongen om Kerstmis onder hetzelfde dak door te brengen nadat ze ontdekken dat hun huidige partners broers en zussen zijn.

IS IT CAKE? HOLIDAY

Op Netflix vanaf 28 november 2024



HOST: Mikey Day

ALL STAR BAKERS: Jonny Manganello (S1), Andrew Fuller (S1), April Julian (S1), Elizabeth Rowe (S2), Miko Kaw Hok Uy (S2), Danya Smith (S2), Grace Pak (S3), Henderson Gonzalez (S3) en Jujhar Mann (S3).

CELEBRITY JURYLEDEN: Rachel Bloom, Wayne Brady, Sebastian Maniscalco, Hannah Berner, Tiffany Haddish, Devon Walker, James Austin Johnson, Chris Witaske, Sasheer Zamata, Terry Crews, Punkie Johnson en Randall Park.

Getalenteerde bakkers, ongelooflijke illusies en vrolijke vakantievibes. Is It Cake? Holiday brengt negen All Star-bakkers uit eerdere seizoenen terug voor de ultieme feestdagenshowdown. Bekijk in vier afleveringen hoe bakkers terugkeren om smakelijke replica’s van schaatsen, kransen, notenkrakers en meer te maken in deze feestdagendraai aan de geestverruimende bakwedstrijd. Bakkers zullen de beroemde juryleden versteld doen staan ​​met hun feestelijke en heerlijke misleidingen en vechten zich een weg naar de ultieme hoofdprijs.

THE SNOW SISTER

Op Netflix vanaf 29 november 2024



CAST: Mudit Gupta, Celina Meyer Hovland, Ole Steinkjer Øyen, Jan Sælid, Samsaya, Gunnar Eiriksson en Advika

Kerstavond komt eraan. Het is ook de dag dat Julian elf jaar oud wordt. Normaal gesproken is het de beste dag van het jaar, gevuld met de fantastische geur van gingersnaps en mandarijnen, het geluid van een knetterend vuur, de versierde kerstboom en het flikkerende kaarslicht. Alle dingen die Kerstmis maken. Maar dit jaar is niets zoals gewoonlijk. Julian en zijn familie zijn verdrietig en Julian heeft het gevoel dat Kerstmis net is geannuleerd. Dan ontmoet Julian op een dag de vrolijke en kerstminnende Hedvig en begint te geloven dat er toch Kerstmis zal zijn. Maar er is iets vreemds aan Hedvigs huis en wie is de oude man die de hele tijd rond het huis sluipt?

❄️ DECEMBER ❄️

THAT CHRISTMAS

Op Netflix vanaf 4 december 2024



CAST: Brian Cox, Fiona Shaw, Jodie Whittaker, Lolly Adefope, Alex Macqueen, Katherine Parkinson, Sindhu Vee, India Brown, Zazie Hayhurst, Sienna Sayer, Jack Wisniewski, Rosie Cavaliero, Paul Kaye, Guz Khan, Andy Nyman, Kuhu Agarwal, Bronte Smith, Freddie Spry, Ava Talbot, met Bill Nighy en Rhys Darby

Gebaseerd op de charmante trilogie van kinderboeken van de geliefde, meermaals bekroonde schrijver/regisseur Richard Curtis (Four Weddings and a Funeral, Notting Hill, Love Actually, Yesterday), That Christmas volgt een reeks verweven verhalen over familie en vrienden, liefde en eenzaamheid, en de Kerstman die een grote fout maakt, om nog maar te zwijgen van een enorm aantal kalkoenen! Deze hartverwarmende komedie van Locksmith Animation markeert Curtis’ eerste uitstapje in animatie, als schrijver en uitvoerend producent van de film, en ook het debuut als regisseur van de bekende animatieveteraan Simon Otto (Love, Death & Robots, How to Train Your Dragon-films). Nicole P. Hearon (Moana, Frozen) en Adam Tandy (The Thick of It, Detectorists) zijn producenten.

BLACK DOVES

Seizoen 1 op Netflix 5 december 2024



CAST: Keira Knightley, Ben Whishaw, Sarah Lancashire, Andrew Buchan, Andrew Koji

Black Doves speelt zich af tegen de achtergrond van Londen tijdens Kerstmis en is een scherp, actievol en oprecht verhaal over vriendschap en opoffering. De serie volgt Helen Webb (Keira Knightley), een scherpzinnige, nuchtere, toegewijde vrouw en moeder — en professionele spion. Al 10 jaar lang geeft ze de geheimen van haar politicus-echtgenoot door aan de duistere organisatie waar ze voor werkt: de Black Doves. Wanneer haar geheime minnaar Jason (Andrew Koji) wordt vermoord, roept haar spionmeester, de raadselachtige Reed (Sarah Lancashire), Helens oude vriend, Sam Young (Ben Whishaw), in om haar te beschermen.

A NONSENSE CHRISTMAS WITH SABRINA CARPENTER

Op Netflix vanaf 6 december 2024 om 21:00 uur EST/ 18:00 uur PST

Het is een onzinnige feestdag en we zijn er helemaal klaar voor. In deze special met muzikale gasten zal popicoon Sabrina Carpenter nummers van haar feestdag-EP fruitcake en andere iconische hitlijsten voor de feestdagen zingen. Deze special bevat ook spetterende muziekoptredens, komische gasten, onverwachte duetten en nog veel meer verrassingen en leuke cameo’s.

GREAT BRITISH BAKING SHOW: HOLIDAYS (SEIZOEN 7)

Op Netflix vanaf 9 december 2024

Welkom terug, bakkers! Paul Hollywood en Prue Leith worden vergezeld door voormalige hoopvollen die zoete seizoenslekkernijen zullen maken in hun poging om de hoogste eer te behalen.

CARRY-ON

Op Netflix vanaf 13 december 2024



CAST: Taron Egerton, Sofia Carson, Danielle Deadwyler, Theo Rossi, Logan Marshall-Green, Dean Norris, Sinqua Walls en Jason Bateman.

OOK MET: Gil Perez-Abraham, Tonatiuh, Curtis Cook, Joe Williamson, Josh Brener.

Een jonge TSA-agent vecht om een ​​mysterieuze reiziger te slim af te zijn die hem chanteert om een ​​gevaarlijk pakket mee te laten glippen op een vlucht op kerstavond.

NFL CHRISTMAS GAMEDAY

Op Netflix vanaf 25 december 2024



BELANGRIJKE INFO: Op 25 december 2024 zijn we de wereldwijde thuisbasis van de twee belangrijkste wedstrijden op kerstdag van de NFL: de Chiefs, die de Super Bowl LVII wonnen, spelen om 13:00 uur ET tegen de Steelers; om 16:30 uur ET nemen de Ravens het op tegen de Texans. Markeer kerstdag in 2025 en 2026 in je agenda, want dan streamen we elk jaar minstens één kerstwedstrijd als onderdeel van deze deal voor drie seizoenen.

MICHELLE BUTEAU: A BUTEAU-FUL MIND AT RADIO CITY MUSIC HALL

Op Netflix vanaf 31 december 2024

Michelle Buteau maakt HERstory, allemaal. Als eerste vrouwelijke komiek die een special opnam in de iconische Radio City Music Hall, keert de komiek terug voor haar tweede Netflix-comedyspecial: Michelle Buteau: A Buteau-ful Mind in Radio City Music Hall. Vier het nieuwe jaar terwijl Buteau terugblikt op moederschap, huwelijk en meer.