Dit is er tijdens de Feestdagen te zien bij RTL en Videoland

Laatst geüpdatet op december 14, 2022 by Redactie

In de maand december vier je de feestdagen bij RTL en Videoland met een aantal verrassende specials, nieuwe programma’s en heerlijke kerstfilms. Er zijn speciale uitzendingen te zien van The Masked Singer Oud & Nieuw special, Oh Wat Een Kerst en op 28 december om 20.30 uur de LEGO MASTERS Kerstspecial. Hierin strijden Barry Paf en Erik de Zwart, Jordy en Sander Huisman, Thomas Cammaert en Hugo Kennis, Marouane Meftah en Carré Albers, Jeangu en Xillan Macrooy, Fenna Ramos en Kes van den Broek om die felbegeerde LEGO MASTERS titel en dat allemaal in speciale feestdagen sferen. Ook nieuwe programma’s als Isola di Beau en The Big Show hebben speciale uitzending tijdens deze feestdagen. Daarnaast verzorgt Guido Weijers de oudjaarsconference bij RTL 4 en openen Edwin Evers en zijn band het nieuwe jaar met hun 80’s In Concert muziek special. De Tv-Kijker van het jaar zal ook weer te zien zijn bij RTL 4 en we beginnen ook met de aftrap van het succesvolle zomer programma B&B Vol Liefde, waarbij alle nieuwe single B&B kandidaten zich zullen voorstellen aan het Nederland.



Robert ten Brink mag deze kerst natuurlijk niet ontbreken met zijn All You Need Is Love kerstspecial op 24 december om 20.00 uur. Ook dit jaar probeert hij zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen. Daarnaast kunnen de kijkers tijdens de kerst ook lekker genieten van de kerst romcom, All You Need Is Love film.



Een kerstcadeautje voor de RTL-kijker: op Tweede Kerstdag om 22.00 uur laat RTL 4 de eerste aflevering zien van Judas 2, het meeslepende vervolg op de hitserie uit 2019 met Gijs Naber, Rifka Lodeizen en Marit van Bohemen in de hoofdrol. Voor wie daarop niet kan wachten, is de complete serie nu te zien bij Videoland.



Een ander vaste kersttraditie is de familie Radford in 22 Kids and Counting. Hoe gaat het met ze en hoe beleven ze de feestdagen? Traditiegetrouw is bij alle RTL-zenders het aftelmoment te zien vanuit Rotterdam waarna een geweldige vuurwerkshow te zien is. Op RTL 7 is de gehele Hobbit serie te zien zijn en bij RTL 8 is The Countdown to Christmas al succesvol begonnen samen met een groot aantal heerlijke kerstfilms. RTL8 luidt het nieuwe jaar in met de ‘Sissi’-trilogie. Op 1 januari kan iedereen genieten van deze geliefde romantische klassiekers, waarin Romy Schneider schitterde als de Oostenrijkse keizerin.

Videoland viert in december niet alleen feest met nieuwe programma’s als het derde seizoen van Prince Charming, de spannende nieuwe serie Sleepers, Love Island Australie maar ook Glory Rivals 4 en de premiere van Bon Bini Holand 3. Er zijn ook tal van nieuwe kerstfilms zoals: A Chance for Christmas, Christmas in My Heart, Christmas at the Movies, Christmas CEO, Christmas in Montana, Double Holiday en The Christmas Contest te zien bij de nummer één locale streamer van Nederland.