Dit is Máxima: Argentijnse Delfina Chaves vertolkt hoofdrol in Videoland Original ‘Máxima’

Laatst geüpdatet op maart 16, 2023 by Redactie

Zojuist zijn in het Amstel Hotel in Amsterdam de eerste twee castleden van de nieuwe Videolandserie ‘Máxima’ bekendgemaakt. De Argentijnse actrice Delfina Chaves (27) en Martijn Lakemeier (29) gaan de rollen van Máxima en Willem-Alexander op zich nemen. De serie vertelt het fascinerende levensverhaal van Koningin Máxima en wordt gedraaid in Argentinië, New York, Spanje en Nederland. De opnames gaan in juni van dit jaar van start. ‘Máxima’ wordt geproduceerd door Millstreet Films en is vanaf 2024 te zien bij Videoland.

De charmante, Argentijnse Delfina Chaves was eerder te zien in ‘Ringo’ (Star+), ‘The Secret of the Greco Family’ (Netflix), ‘Rap Battlefield’ (HBO Max) en ‘Edha’ (Netflix). Delfina over Koningin Máxima: Toen Máxima voet zette op Nederlandse bodem, noemde men haar de afgeleide van twee mannen. Wie ze was en wat ze van het leven verlangde, werd door de buitenwereld toegeschreven aan ofwel haar vader en daarna haar prins. Ik vind het geweldig dat de serie nu haar verhaal vertelt, vanuit haar standpunt.”

In de nieuwe serie zal Gouden Kalf winnaar Martijn Lakemeier de rol van Willem-Alexander op zich nemen. Hij is onder anderen te zien geweest in ‘De Oost’, ‘Hollands Hoop’, ‘Oorlogswinter’ en de BBC Two serie ‘Marie Antoinette’. Martijn: “Ik heb geen moment getwijfeld om de rol van Willem-Alexander te spelen. Een eer en een uitdaging om invulling te geven aan wat zich buiten het zicht van de pers afspeelde in de periode waarin Máxima en Willem-Alexander stapelverliefd op elkaar werden.”

Synopsis ‘Máxima’

Vanaf het moment dat Máxima Zorreguieta aan de zijde van de Nederlandse kroonprins verschijnt, staat ze in de schijnwerpers. Wanneer Willem-Alexander haar ten huwelijk vraagt haalt het verleden haar in als er een verhitte discussie losbarst over haar vaders politieke carrière in het Videla regime. Een discussie die in haar eigen kringen nooit gevoerd is.

Wat maakt dat deze Argentijnse uiteindelijk floreert aan een oud Europees hof? En hoe kan Máxima trouw blijven aan zichzelf zonder haar familie op te geven, of gaan die twee dingen niet samen?

Dramatitels bij Videoland

Het afgelopen halfjaar verschenen er meerdere dramaseries bij Videoland, waaronder Originals als ‘Moedermaffia’, ‘Judas 2: Dagboek van een Getuige’, ‘Sleepers’ en ‘Incognito’. Vanaf 17 maart is de zevendelige serie ‘Hockeyvaders’ in zijn geheel te zien. Op dit moment zijn er meerdere dramatitels in productie, waaronder ‘Basta’, het vijfde seizoen van ‘Mocro Maffia’ en een tweede seizoen van ‘Sleepers’.



De Videoland Original ‘Máxima’ is gebaseerd op de bestseller van Marcia Luyten, uitgegeven door De Bezige Bij, en wordt geproduceerd door Millstreet Films. De serie, geschreven door onder anderen Marnie Blok en Ilse Ott, wordt geregisseerd door Saskia Diesing, Joosje Duk en Iván López Núñez.

Beelden: Jasper Suyk