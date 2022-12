Dit is waarom je een aannemer in moet schakelen

Laatst geüpdatet op december 8, 2022 by Redactie

Zijn je partner en jij erg handig? En doen jullie de meeste klussen in huis zelf? Dan vraag je je misschien ook af waarom je die ene grote verbouwing niet ook zelf zou kunnen doen. Jullie hebben door de jaren heen immers wel de nodige bouwkennis opgedaan. Bovendien bespaar je hier flink geld mee. Toch blijven jullie twijfelen. Is het echt noodzakelijk om een aannemer in te schakelen of zouden jullie dit ook alleen kunnen blijven doen? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoewel alleen klussen prima werkt en ook tot een fikse besparing kan leiden, raden wij toch aan om voor grotere verbouwingen een deskundige in te schakelen. In dit artikel leggen we uit waarom.

De voordelen van een aannemer

Het is niet voor niets dat aannemers het de afgelopen jaren enorm druk hebben gehad. Meer dan ooit waren we in de weer om ons huis te verbeteren. Grote verbouwingen waar we ons niet zelf aan durfden te wagen. Een aannemer biedt dan ook veel voordelen.

Zo beschikt deze over alle materialen en gereedschap die nodig zijn om een verbouwing in goede banen te leiden. Misschien heb je zelf wel een bouwlamp en wat doe-het-zelf gereedschap, maar beschik je ook over de echte professionele kennis en apparatuur die een aannemer in zijn toolbox heeft zitten? Nee? Dan merk je direct dat hier een groot verschil zit. Het is onmogelijk om over dezelfde apparatuur te beschikken. Een professionele klusser weet precies wat hij nodig heeft en heeft de middelen en de contacten om deze te realiseren. Daarnaast is het bijna onmogelijk om net zoveel kennis en ervaring als een professionele klusser te hebben. Je doet dit immers niet voor je beroep en hebt waarschijnlijk veel minder werkuren op de teller staan.

Daarnaast beschikken aannemers ook over de juiste contacten. Zo kunnen zij deskundigen oproepen voor de speciale klussen in huis. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een nieuwe groepenkast. Hier heb je een elektricien voor nodig. Doordat aannemers regelmatig samenwerken met andere bedrijven, kunnen zij deze vaak voor heel weinig geld oproepen.

En last but not least: veel minder stress! Dit is misschien wel het allergrootste voordeel van een aannemer. Je staat zelf niet voor deze enorme grote klus. Hierdoor bespaar je tijd en hoef je verder nergens over te stressen. Aan jou enkel de taak om van het eindresultaat te genieten.

De gouden combinatie

Vind je het lastig om het werk volledig uit handen te geven? Hou je graag nog een beetje de controle? Kies dan voor een gouden combinatie. Schakel niet alleen een aannemer in, maar leg ook uit dat je sommige klussen zelf wil doen. Dit bespaart niet alleen geld, maar op die manier heb je ook echt het gevoel dat je de klus voor een (groot) deel zelf geklaard hebt. De lastige klussen waar veel kennis voor nodig is, laat je over aan een specialist.