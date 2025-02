Dit is waarom je in 2025 St. Maarten wilt bezoeken

Laatst geüpdatet op februari 6, 2025 by Redactie

Spectaculaire wateractiviteiten, kleurrijke festivals en culinaire hoogtepunten, St. Maarten heeft het allemaal. Het eiland is opgedeeld in een Nederlands en Frans deel, waardoor er een bijzondere mix van culturen is ontstaan. Op het eiland bruist het van het leven en vind je verschillende evenementen. Hier zijn de absolute hoogtepunten die je in 2025 niet mag missen in St. Maarten.

Heineken Regatta

De 45e editie van de grootste regatta in het Caribisch gebied vindt plaats van 6 tot en met 9 maart. Vier dagen vol met zeilwedstrijden voor zowel profs als amateurs op het kristalheldere water van St. Maarten. Jaarlijks trekt dit evenement duizenden bezoekers van over de hele wereld. Na een intensieve dag zeilen, genieten deelnemers van heerlijk lokaal eten en bruisende feesten in de Regatta Village.

SXM Festival

Van 12 tot en met 16 maart verandert St. Maarten in een paradijs voor liefhebbers van elektronische muziek. Er komen meer dan 60 wereldberoemde artiesten, waaronder Nicole Moudaber en Camelphat, maar ook rising stars als SOSA, Chris Luno en Bora Uzer. Het hele eiland is de dansvloer, met optredens op unieke locaties zoals idyllische stranden, luxe villa’s, ondergrondse nachtclubs en heuveltoppen bij zonsondergang. De bijzondere setting van het festival, in combinatie met een indrukwekkende line-up, zorgt voor een onvergetelijke ervaring.

St. Maarten Carnival

Het langste festival van het Caribisch gebied is het St. Maarten Carnival van 21 april tot en met 5 mei. Het thema dit jaar is “Come, Experience Life!”. Wat je kunt verwachten? Kleurrijke parades, spectaculaire lokale en internationale concerten én een overvloed aan culinaire lekkernijen. Het evenement begint met tien “Road to Carnival”-evenementen die de spanning opbouwen. Vervolgens kun je veertien dagen lang non-stop feesten in Carnival Village, wat gedurende die dagen transformeert tot het centrale punt van het eiland.

Soul Beach Festival

Zon, strand en soul. Dat is wat het Soul Beach Festival in petto heeft van 21 tot en met 26 mei. Met een line-up van internationale artiesten die genres als R&B, soul en pop omarmen, biedt dit festival een mooie mix van ontspanning en entertainment. Overdag genieten bezoekers van onvergetelijke strandfeesten en watersportactiviteiten, terwijl de avonden zijn gevuld met spetterende optredens en gezellige afterparty’s. Dit festival is perfect te combineren met een onvergetelijke vakantie op St. Maarten.

