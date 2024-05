Dit is waarom je niet zomaar met openbare wifi moet verbinden

Laatst geüpdatet op mei 16, 2024 by Redactie

We kunnen ons niet meer voorstellen dat we ooit naar buiten gingen zonder constant verbonden te zijn. Mensen kunnen niet zonder internet en bedrijven weten dit maar al te goed: koffietentjes, hotels, treinen, vliegvelden, met openbare wifi willen ze het leven van gasten of bezoekers makkelijker te maken. Maar aan het gebruiken van zo’n netwerk zitten gevaren en het is belangrijk om hier bewust van te zijn voordat je er zomaar mee verbindt.

Wat is er dan zo slecht aan openbare wifi?

Of je nou remote aan het werk bent vanuit een cafeetje, op vakantie even de route wil zoeken of snel je Whatsapp berichtjes wil checken, openbare wifi netwerken komen vaak handig van pas. Maar wist je dat ze daarnaast ook heel onveilig kunnen zijn? Omdat het netwerk open is, kan iedereen er namelijk mee verbinden. Als je een beetje handig bent, kun je zo zien welke apparaten er nog meer zijn verbonden met het netwerk, en soms zelfs zien welke websites worden bezocht en wat er op die websites wordt gedaan. Iemand met slechte bedoelingen kan zo vrij makkelijk toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens en accounts, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Verbonden met het netwerk van een hacker

Ook kan het zijn dat het netwerk waarmee je verbindt helemaal niet van Vodafone of de McDonald’s op de hoek is, maar dat het eigenlijk is opgezet door een hacker, die het netwerk open heeft gezet en het een vertrouwde naam heeft gegeven. Als je daarmee verbindt, ben je dus eigenlijk direct verbonden met het netwerk van een hacker, die zo toegang heeft tot al jouw internetverkeer.

Virus, gestolen gegevens of vreemden in je bankrekening

Klinkt eng, toch? En hoewel uit recent onderzoek van internetexpert NETGEAR blijkt dat 85% van de Nederlanders veilig internet belangrijk vindt in hun leven, wijst ditzelfde onderzoek uit dat bijna twee derde (61%) tegelijkertijd wel eens gebruik maakt van openbare wifi netwerken. Nog erger: 13% gaf zelfs aan wel eens gehackt te zijn via een openbaar wifi netwerk, met een virus, gestolen gegevens of ongewenst gebruik van de bankrekening tot gevolg.

Wat kan je ertegen doen?

Gelukkig kan je meerdere dingen doen om te voorkomen dat je wordt gehackt via een openbaar wifi netwerk. De meest simpele oplossing? Verbind niet met een openbaar wifi netwerk. Klinkt voor de hand liggend, maar het is simpelweg het veiligst. Ook verbinden met publieke netwerken die wel zijn beveiligd met een wachtwoord is niet altijd veilig. Van horecagelegenheden en andere publieke locaties is het wifi wachtwoord vaak makkelijk te vinden, bijvoorbeeld op de menukaart, en je weet niet wie jouw data kan zien als je hiermee bent verbonden.



Kan je de verleiding toch niet weerstaan om te verbinden met een openbaar netwerk? Een virtueel privénetwerk (VPN) kan je dan wat veiliger laten surfen. Hiermee wordt je locatie en IP-adres verborgen en is je internetverkeer moeilijker aan jou te koppelen. Handig, maar het is geen magische oplossing tegen hackers.

Veilig verbonden

Als je toch graag altijd verbonden wilt zijn, dan is het misschien een goed idee om voor een mobiel abonnement met veel data te kiezen. Dat is tegenwoordig nog best te doen voor een schappelijke prijs, en in ieder geval vele malen goedkoper dan dat je hele bankrekening wordt leeggeroofd door hackers. Internetten via mobiele data is namelijk veel veiliger dan via wifi. En ook op vakantie buiten de EU kan je tegenwoordig goedkope simkaarten met veel data kopen, zodat je nooit in de verleiding komt met een openbaar netwerk te verbinden als je toch even je beach-cocktail wil posten.

Toch overal snelle wifi

Mocht je met meerdere apparaten tegelijk online willen, dan is het een ander verhaal. Met het mobiele netwerk van je telefoon kan je weliswaar een hotspot maken waar een ander apparaat mee kan verbinden, maar deze verbinding is vaak wel erg traag, zeker als meerdere apparaten zijn aangesloten. Daarnaast loopt de batterij van je telefoon op deze manier erg snel leeg. Daarom is een mobiele router zoals de Nighthawk M6 hier een goede oplossing voor. Met dit apparaatje heb je alleen een simkaart nodig, en daarna verbind je gemakkelijk en waar je ook bent tot 32 apparaten met het internet. Daarnaast blijft de snelheid ook constant op een hoog niveau, zodat je zelfs in het buitenland geen haperende werkmeetings meer hoeft bij te wonen.



Ten slotte een allerlaatste tip: mocht je je in een situatie bevinden waar je écht niet anders kan dan onbeschermd met een openbaar wifi netwerk verbinden, zorg er dan in ieder geval voor dat je geen gevoelige handelingen verricht, zoals online bankieren of inloggen op je DigiD.