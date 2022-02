Dit is waarom stand-up paddleboarden een geweldige workout is

Om een ​​fit en gezond lichaam te behouden, zijn het eten van een uitgebalanceerd dieet, regelmatig slapen en sporten de sleutelwoorden. Als je niet naar de sportschool kunt, is een geweldig alternatief het uitproberen van stand-up paddleboarding (SUP). SUP, wat inmiddels een van de meest populaire watersportactiviteiten is, helpt je twee vliegen in één klap te slaan: begin aan een geweldige workout terwijl je dicht bij de natuur komt. Hier is hoe.

Het verbrandt enorm veel calorieën

Hoewel SUP zo eenvoudig is als het klinkt – het houdt in dat je door het water voortstuwt terwijl je op een plank staat, met behulp van een peddel – vereist het eigenlijk dat je grote delen van je lichaam gebruikt. En het resultaat: je verbrandt meer calorieën. Wanneer je een uur lang ononderbroken in een gematigd tempo aan SUP doet, verbrand je zo’n 700 calorieën.

Het helpt je core te versterken

Een van de redenen waarom we SUP aanraden voor diegenen die fitter willen zijn, is het vermogen om je corekracht te verbeteren. Als je staand peddelt, heb je je buikspieren nodig om je evenwicht te bewaren.

Het verbetert je balans

Naast het verbeteren van je core, kan SUP ook helpen om je gewrichtsstabiliteit en coördinatie te verbeteren. Deze verbeteringen zullen er uiteindelijk toe leiden dat je je balans aanzienlijk verbetert.

Het verhoogt je uithoudingsvermogen

SUP is een immersieve watersport. Hoewel het je helpt veel calorieën te verbranden, kan het zo leuk zijn om aan dit soort activiteiten deel te nemen dat je niet merkt dat je al uren “traint”. Als je regelmatig SUP doet, kan dit je lichaam op de lange termijn ten goede komen door je uithoudingsvermogen te vergroten.

Het helpt stress te verminderen

SUP kan helpen om je hoofd leeg te maken en je focus te verbeteren. Tijdens het leren van deze activiteit en het gebruiken om wat vet kwijt te raken, zul je je meer ontspannen en minder gestrest voelen. Het hebben van lagere stressniveaus kan ook je fysiologisch functioneren verbeteren.

Je krijgt een gezonder lichaam en geest

Hoewel stand-up paddleboarden als een geweldige workout wordt beschouwd vanwege de fitnessvoordelen die het biedt, is SUP eigenlijk low-impact, ontspannend en niet zo “intens” als andere op kracht gebaseerde oefeningen die mensen in de sportschool doen.

Zoals eerder vermeld, is het ook een geweldige manier om jezelf onder te dompelen in de natuur. Als je een bijzondere affiniteit hebt met pittoreske watertaferelen, dan is deze watersport absoluut iets voor jou. Deze activiteit kan je uiteindelijk helpen de horizon – en jezelf – in een nieuw licht te verkennen en te zien.