Dit is wat die seksdromen te betekenen hebben

Vrijwel iedereen heeft af en toe van die heerlijke, soms bizarre seksdromen. Bijna de helft (49%) heeft tijdens zo’n droom weleens een orgasme en 25% zit daar dicht tegenaan, blijkt uit een online onderzoek van Psychologie Magazine onder bijna 1.000 mensen. En wat blijkt: de orgasmekloof bestaat niet in onze dromen, want vrouwen komen net zo vaak slapend klaar als mannen. Gelukkig maar!

Niet zo serieus

We nemen onze seksdromen niet heel serieus: slechts een derde (36%) denkt dat ze iets vertellen over hun diepste wensen en verlangens. Toch hebben onze seksdromen volgens experts wel degelijk een functie en kan er een verlangen achter zitten – al steekt dat wel iets anders in elkaar dan je misschien zou denken.

Seks met je ex

Onze eigen partner speelt het vaakst de hoofdrol in onze erotische dromen (47%), maar we dromen zeker niet uitsluitend over onze partner. Zo staat seks met een ex (40%) op een goede tweede plaats. Dat betekent niet per se dat we ook seks met die ex willen, zeggen onderzoekers: het kan een manier van ons brein zijn om het verwerkingsproces te stimuleren.



Daarnaast dromen we relatief vaak over seks met een collega (34%) of een goede vriend(in) (23%). Volgens een groeiende groep wetenschappers is een van de functies van dromen dat ze ons voorbereiden op dingen die mogelijk kunnen gebeuren. Het zou dus kunnen dat je onbewust verlangt naar bijvoorbeeld die collega en je brein de optie om seks met elkaar te hebben alvast verkent in de vorm van een droom.



Een derde (31%) van de heterovrouwen droomt weleens over seks met een andere vrouw, terwijl slechts 13% van de heteromannen seksdromen heeft met mannen in de hoofdrol.



Verder komen onbekenden (38%) regelmatig in onze seksdromen voor en doet 20% het met meerdere mensen tegelijk. Beroemdheden zijn niet heel populaire seksdroompartners – bij vrouwen (13%) wel meer dan bij mannen (5%).

Wishful thinking

Dat seksdromen onze – onbewuste – verlangens kunnen reflecteren, betekent overigens niet dat we daar gevolg aan willen geven, aldus experts: erotische dromen zijn vaak wilder dan onze wensen en lijken meer te worden beïnvloed door onze fantasieën dan ons gedrag. Toch zou 43% van de deelnemers aan het onderzoek graag willen dat een seksdroom realiteit werd; 14% moet daar beslist niet aan denken.