Dit maakt honingcake licht en sappig

Laatst geüpdatet op december 23, 2024 by Redactie

In honingcake ontmoet zoete honing fruitige sinaasappelsmaken en kerstkruiden zoals kardemom, kaneel en gember. De gebakjes verrijken de adventskoffie en zijn niet zo zoet als stol en de meeste koekjes.

Overal anders

De oude Egyptenaren bakten een lang houdbaar gebakje op smaak gebracht met honing, waaruit waarschijnlijk peperkoek voortkwam. In vele landen is honingcake populair als tussendoortje vóór Kerstmis, terwijl Nederlanders er het hele jaar door van genieten als ontbijtkoek bij een kop sterke koffie.

Honingcake zelf maken

De honingcake wordt meestal bereid met een klassiek biscuitgebak. Om er een succes van te maken, moeten alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn. Smelt eerst de boter met de honing op laag vuur en laat afkoelen. Klop de eieren met een beetje geraspte sinaasappelschil schuimig en roer het boter-honingmengsel erdoor. Vaak worden melk en andere zoetstoffen zoals suiker of suikerbietensiroop toegevoegd. Meng de bloem met bakpoeder, een snufje zout en gemalen kruiden zoals kaneel, kardemom, gember en kruidnagel. Als alternatief kun je kant-en-klare peperkoekkruiden gebruiken. Het wordt nog sappiger als een deel van de bloem wordt vervangen door gemalen amandelen. Roer de droge ingrediënten erdoor tot er een glad deeg ontstaat. Dit moet snel gebeuren, zodat het bakpoeder zijn volle werking kan ontwikkelen en de cake mooi kan rijzen in de oven. Een scheutje koolzuurhoudend mineraalwater maakt het deeg luchtiger.



De klassieke honingcake wordt gebakken in een broodvorm die is ingevet en bestrooid met paneermeel. Giet het deeg erin, strijk het glad en bak het in de voorverwarmde oven goudbruin. De plaktest laat zien of de taart klaar is. Steek een houten stokje in het midden en trek het eruit. Als er geen deeg meer plakt, kan de cake uit de oven worden gehaald.

Zoeter maken

Houdt je van zoeter, bestrijk het warme gebak dan met verdunde suikerbietensiroop en bestrooi het met kristalsuiker. De bakproducten kunnen ook worden versierd met geschaafde amandelen. De cake smaakt bijzonder lekker als hij in dikke plakken wordt gesneden – nog warm uit de oven en besmeerd met een beetje boter of plantaardige margarine.