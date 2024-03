Dit pak je in voor een weekendje weg!

Laatst geüpdatet op maart 8, 2024 by Redactie

Ben jij een van die mensen die teveel inpakt voor een weekendje weg? Laten we het opsplitsen en het simpel houden, zodat je niet drie tassen hoeft mee te nemen met dingen die je niet nodig hebt. Het moeilijkste voor de meeste mensen is het grootste geheim: kies elke dag voordat je vertrekt de kleding die je gaat dragen. Je zult wat onderzoek moeten doen: je geplande route en natuurlijk het weer. Of je er nu even tussenuit gaat met je vriendinnen, of een romantisch uitje met je wederhelft om aan alles te ontsnappen, het inpakken voor een weekendje weg moet super gemakkelijk zijn.

De meest eenvoudige en snelle checklist van een standaard paklijst voor een weekendje weg kan voor elk type uitje enigszins worden aangepast:

Comfortabele schoenen voor het hele weekend – of het nu sneakers, laarzen of sandalen zijn, afhankelijk van het weer en wat je van plan bent te doen. Als je lange, ontspannende wandelingen plant, zijn sneakers uiteraard de beste keuze.

Kledingstukken die je ongetwijfeld nodig zult hebben zijn een broek of spijkerbroek, een paar T-shirts en een chic topje voor het diner. Verpak de basisbenodigdheden, twee paar ondergoed, sokken, een pyjama, een boek, de oplader voor de mobiele telefoon, een waterfles, gezichtsmaskers en stop alles in een weekendtas.

Casual overhemden en blouses die je ’s avonds kunt aantrekken voor een etentje en natuurlijk de toilettas met al je spullen. Onthoud nogmaals, het is maar voor een paar nachten. Als je reis met je geliefde is, vergeet dan niet om misschien op te schalen van pyjama naar een leuk lingeriesetje.

Zorg ervoor dat je tijdens de roadtrip wat snacks en een waterfles meeneemt, zodat je niet te veel plastic wegwerpflessen koopt.

Essentiële zaken die je niet mag vergeten zijn telefoonopladers en stroomkabels, mocht je je laptop meenemen. Laten we de tandenborstel en tandpasta niet vergeten, dus stop die misschien eerst in je toilettas. Sunblock is gemakkelijk te vergeten, en vaak noodzakelijk.

Een andere must is het muggenafweermiddel – nu de lente eraan komt, lijken ze snel uit hun winterslaap te komen. Vergeet ook niet de lippenbalsem in te pakken om kloven of blaasjes te voorkomen. Voor het geval dat, pak paracetamol of andere geplande medicijnen in, want je wilt niet zonder reden lijden.

Denk ten slotte aan je zonnebril; het is niet alleen om je ogen te bedekken, maar ook een fashion statement!