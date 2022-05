Dit soort flirten werkt het beste

Sommige mensen zijn experts in flirten. Anderen van ons flirten nooit of falen spectaculair. Maar wat voor soort flirten werkt het beste? Een bepaalde flirttechniek werkt bijna altijd voor iedereen en in elke situatie. Daarover later meer, want niet alles werkt altijd.

“Wat het meest effectief is, hangt af van je geslacht en of het doel van de flirt een langdurige of korte relatie is”, zegt Leif Edward Ottesen Kennair, een professor aan de afdeling Psychologie van de Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Kennair behoort tot een onderzoeksgroep die flirten heeft bestudeerd in Noorwegen en de VS en wat mensen denken dat effectieve tactieken zijn – en voor wie en in welke context. De onderzoeksgroep kwam van NTNU en van Bucknell University in Pennsylvania en State University of New York in Oswego.

We flirten… nou ja, hierdoor

Maar eerst: wat is flirten precies?

“Bij flirten zijn verschillende signalen die mensen naar elkaar sturen. Het wordt gedaan om potentiële partners aan te trekken. Mannen en vrouwen flirten allebei om de aandacht van een gewenste partner te krijgen, en misschien om er een seksueel of romantisch resultaat uit te halen”, zegt professor Kennair.

“Flirten kan zowel verbaal als non-verbaal”, zegt T. Joel Wade, een presidentieel hoogleraar psychologie aan de Bucknell University in de VS”, een co-auteur van het onderzoek.

We flirten eigenlijk om een ​​potentiële partner aan te trekken, ongeacht of we stoppen voordat het zover is of niet. Dus wat werkt? Laten we eerst kijken wat soms werkt, maar niet altijd en niet voor iedereen.

Geslacht en doel in het spel

“Mensen beschouwen signalen dat je seksueel beschikbaar bent het meest effectief voor vrouwen die op zoek zijn naar een kortetermijnrelatie”, zegt Kennair.

Vriendelijk contact zoals knuffelen of een kus op de wang werkt in die context niet. Vrouwen die gewoon een kortstondige flirt willen, moeten dit duidelijk aangeven aan de potentiële partner. Een heel andere tactiek werkt in een andere paringscontext.

De studie toont aan dat “tekenen van vrijgevigheid en bereidheid tot commitment het beste werken voor mannen die op zoek zijn naar een langdurige relatie”, zegt professor en collega Mons Bendixen.

Mannen die een partner voor een langere periode, misschien wel voor het leven, willen behouden, mogen niet gierig/onvriendelijk overkomen of als iemand die het liefst vaak van partner wisselt.

Sterkste flirtwapen voor iedereen

Maar het krachtigste wapen in het flirtarsenaal kan als een verrassing komen voor mensen die het niet hebben. Dit wapen werkt bijna altijd tot op zekere hoogte voor iedereen: Humor!

“Mensen denken dat humor, of een ander aan het lachen kunnen maken, het meest effectief is voor mannen die op zoek zijn naar een langdurige relatie. Het is het minst effectief voor vrouwen die op zoek zijn naar een one night stand. Maar lachen of giechelen om de grappen van de ander is een effectieve flirttactiek voor beide geslachten”, zegt Kennair.

“Het is niet alleen effectief om grappig te zijn, maar voor vrouwen is het erg belangrijk dat je je potentiële partner laat zien dat je denkt dat ze grappig zijn”, voegde Rebecca Burch, een co-auteur van SUNY Oswego, VS, toe.

Als je moet flirten, maar niet zeker weet hoe je verder moet, dan is humor iets dat je in je gereedschapskist moet stoppen. Maar misschien moet je daar niet mee beginnen.

“Glimlachen en oogcontact zijn belangrijk. Dan kun je je flirtvaardigheden vanuit die basis opbouwen, met behulp van meer geavanceerde tactieken, “zegt Kennair.

Ondersteunt eerdere bevindingen

De onderzoekers pasten de theorie van seksuele strategieën toe als kader voor hun werk. Varianten van deze theorie zijn ook gebruikt in andere contexten die te maken hebben met hoe mannen en vrouwen verder gaan met het vinden van partners. Dit is de eerste keer dat de theorie wordt gebruikt om de effectiviteit van flirten te onderzoeken.

“De bevindingen passen perfect bij wat we weten uit de literatuur over zelfpromotie. Het lijkt er ook op dat flirten grotendeels hetzelfde is in de VS en Noorwegen”, zegt Kennair.

Meestal zijn dit dezelfde flirttechnieken waarvan mensen denken dat ze effectief zijn in zowel Noorwegen als de VS. Flirten is slechts in mindere mate cultureel afhankelijk, zoals in de lichaamstaal van mensen, het eerste contact en in de mate van vrijgevigheid.

Dit geeft aan dat effectief flirten grotendeels universeel is, wat niet verwonderlijk is, aangezien de motivaties om een ​​partner te vinden deels biologisch zijn, zegt Wade.

Dit laat echter ook zien dat mensen hun flirttechnieken afstemmen op wat er in hun cultuur wordt benadrukt, wat een slimme, flexibele strategie is, voegt Burch eraan toe.

Benadering

De onderzoekers ondervroegen bijna 1000 studenten in Noorwegen en de VS. De deelnemers beoordeelden hoe effectief 40 verschillende soorten flirten waren voor een lange of een korte langdurige relatie, en of de flirter een man of een vrouw was. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan de vier versies van de vragenlijst.

De onderzoekers hielden rekening met de extraversie, leeftijd, religiositeit van de deelnemers, hoe graag de persoon een relatie wilde hebben en ‘partnerwaarde’, dat wil zeggen, hoe aantrekkelijk je bent op de datingmarkt.

“Individuele verschillen in leeftijd, religiositeit, extraversie, persoonlijke aantrekkelijkheid en voorkeuren voor korte seksuele relaties hadden weinig of geen effect op hoe effectief respondenten de verschillende flirttactieken vonden”, zegt Bendixen.

Onze persoonlijkheid lijkt daarom misschien minder relevant in hoe we oordelen over het flirtgedrag van anderen.

“We zijn echter van mening dat persoonlijke kenmerken van invloed zijn op het type flirt dat mensen zelf inzetten”, zegt Bendixen.