Dit streamt Videoland in april 2024

Laatst geüpdatet op maart 22, 2024 by Redactie

Met Koningsdag in aantocht zet Videoland niet onze koning, maar koningin in de schijnwerpers in de langverwachte Videoland Original ‘Màxima’. Deze serie vertelt het verhaal van Máxima’s reis van haar jeugd tot aan haar toekomst als koningin van Nederland. Naast deze dramaserie, staat er ook genoeg spanning op het menu. Bereid je voor op spraakmakende onthullingen en nieuwe feiten in een nieuw seizoen van John van den Heuvels Videoland Original ‘De Jacht Op De Mocro-Maffia’. Meer zin in reality en drama? Dan zit je goed bij ‘Ex on the Beach Double Dutch: All Stars’ met een spectaculair seizoen vol spanning, lust en intriges. Ook staan er livestreams van ‘GLORY 91’ en de finale van ‘Big Brother’ op de planning, waarbij de vraag is: wie zal er met de winst vandoor gaan? Bekijk hieronder de Videoland highlights van april 2024.

Highlights april

Blair Witch

‘Blair Witch’ is een Amerikaanse psychologische horrorfilm uit 2016, geregisseerd door Adam Wingard en geschreven door Simon Barrett. De film dient als een direct vervolg op de originele cult-horrorfilm “The Blair Witch Project” uit 1999. In de film trekt een groep studenten naar de bossen van Black Hill in Maryland om de reden achter de verdwijning van de zus van een van de leden te onderzoeken. Zodra de eerste nacht begint, wordt de groep geteisterd door bovennatuurlijke verschijningen en een dreigende aanwezigheid van de ‘Blair Witch’. Deze film is een must-see voor fans van het horror-genre met enige interesse in het bovennatuurlijke.



De horrorfilm ‘Blair Witch’ is vanaf 1 april te streamen bij Videoland.

Pink Moon

‘Pink Moon’ is een Nederlandse komedie/dramafilm uit 2022, geregisseerd door Floor van der Meulen en geschreven door Bastiaan Kroeger waarbij een hechte familie uit elkaar wordt gedreven door de keuze van vader Jan die tijdens een familiediner verklaart dat hij levensmoe is. Het nieuws komt compleet onverwacht voor dochter Iris. Ze trekt per direct bij hem in en besluit verlof te nemen. Naarmate de vastgestelde datum voor het einde steeds dichterbij komt, probeert zij erachter te komen waarom hij nou echt tot dit besluit is gekomen.



De dramafilm ‘Pink Moon’ is vanaf 1 april te streamen bij Videoland.

Ex On The Beach: Double Dutch All Stars S10

De Tablet of Terror heeft dit jaar bekende gezichten van de afgelopen seizoenen verzameld en is klaar om hun zonnige vakantie te veranderen in één grote hel. Komen deze namen je bekend voor? Ayleen, Elias, Ivory, Luca, Maxim, Michelle, Shirley en Yara-Nour reizen af naar een tropisch oord in Colombia voor Ex on the Beach: Double Dutch All Stars. Veel tijd om te genieten is er niet want de Tablet of Terror heeft voor de All Stars grote plannen in petto. Zal de drama tot ongekende hoogte stijgen, of weten de All Stars hun emoties in toom te houden te midden van alle drama? Eén ding is zeker; dit seizoen gaat sowieso heel veel drama, liefde, haat en intriges bevatten. De All Stars zitten op het puntje van hun strandbedje en zullen zich continu afvragen: Welke EX is next?



‘Ex On The Beach: Double Dutch All Stars S10’ is vanaf 7 april wekelijks om 22.00 uur te zien bij MTV en vanaf 9 april wekelijks te streamen bij Videoland.

De Jacht Op De Mocro-Maffia S5

Misdaadjournalist John van den Heuvel komt opnieuw met spraakmakende onthullingen en nooit eerder vertoonde beelden. Het net sluit zich rondom de organisatie van de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi. Steeds meer kopstukken, onder wie zijn eigen zoon Faissal, zitten vast. De keiharde drugshandel gaat gewoon door: in de Dominicaanse Republiek sluit John aan bij de narcoticabrigade die Dennis G. oppakt, de rechterhand van Taghi. In Turkije laat hij zien dat “Bolle” Jos Leijdekkers, Nederlands meest gezochte crimineel, met hulp van plaatselijke criminele bendes en corrupte ambtenaren uit handen van de internationale opsporingsdiensten weet te blijven. Het vijfde seizoen zit meer dan ooit boven op de actualiteit in de altijd doordraaiende keiharde onderwereld.



Het vijfdelige, nieuwe seizoen van ‘De Jacht Op De Mocro-Maffia’ is vanaf 10 april in zijn geheel te streamen bij Videoland. De eerdere seizoenen zijn al te streamen bij Videoland.

Finale Big Brother

Dé grote finale van Big Brother 2024 met Geraldine Kemper en Tatyana Beloy. Wekenlang volgden we een groep mensen 24/7 door de bijna 130 camera’s in het Big Brother-huis. Ze zijn door Big Brother flink op de proef gesteld met spellen en uitdagingen. Na deze avond weten we wie er met de winst naar huis gaat.



‘Finale Big Brother’ is op 13 april vanaf 20.00 uur live te streamen bij Videoland.

Máxima

Dé zesdelige Videoland Original dramaserie die het leven van Koningin Máxima verkent. De serie vertelt het verhaal van Máxima’s reis van haar vroege leven in Argentinië en New York tot aan haar toekomst als koningin van Nederland. Het heden start in Sevilla in 1999, wanneer Máxima kroonprins Willem-Alexander ontmoet, en blikt terug op haar ervaringen uit het verleden die haar hebben gevormd tot de vrouw die ze vandaag de dag is. De serie volgt Máxima terwijl ze haar relatie met de Nederlandse kroonprins navigeert en haar weg naar de top vindt, terwijl ze onderweg uitdagingen het hoofd moet bieden, waaronder controverse rond de politieke carrière van haar vader tijdens het regime van Videla.



‘Máxima’ is vanaf 20 april wekelijks te streamen bij Videoland.

Cocomelon S3, Cocomelon: Cece Time, Cocomelon: Dnace Party, Cocomelon: It’s Cody Time, Cocomelon: JJ’s Animal Time

Een Amerikaanse animatieserie gericht op jonge kinderen. Met het derde seizoen genieten zij van nieuwe liedjes en personages, evenals educatieve lessen en avonturen die hun nieuwsgierigheid en verbeelding stimuleren. De afleveringen bieden verschillende uitdagingen aan kinderen, zoals tellen, kleuren, dieren, vormen, de natuur en meer om hen te helpen bij hun intellectuele en emotionele ontwikkeling. Alle afleveringen worden gepresenteerd door de familieleden van het fictieve gezin die ook in de serie voorkomen, wat helpt bij herkenbaarheid van de personages.



‘Cocomelon S3’, ‘Cece Time’, ‘Dance Party’, ‘It’s Cody Time’ en ‘JJ’s Animal Time’ zijn vanaf 27 april te streamen bij Videoland.

GLORY 91

Het Dôme de Paris opent opnieuw haar deuren voor ‘GLORY 91’, met als grote publiekstrekker Bahram Rajabzadeh op de kaart. De ster van de Azerbeidzjaanse kickbokser is rijzende, zeker na zijn ijzersterke optreden bij de ‘Glory Grand Prix’ begin maart. Daar verloor hij nipt in de halve finale van Levi Rigters. Maar de kleinste en lichtste deelnemer wist met zijn unieke stijl en ongekende doorzettingsvermogen de harten van alle liefhebbers te stelen. Verder vecht in Parijs regerend kampioen weltergewicht Endy ‘Bad News’ Semeleer tegen Chico Kwasi om de titel in weltergewicht. Semeleer pakte in 2022 de GLORY-wereldtitel, die hij sindsdien in drie gevechten succesvol heeft verdedigd. Naast dit titelgevecht maken spectaculaire vechters als Sofian Laïdouni, Mo Amine, Jos van Belzen en Robin Ciric hun opwachting in de ring.



‘GLORY 91’ is op 27 april vanaf 19.30 uur live te streamen bij Videoland.

Binnenkort te zien bij Videoland

The Good Doctor S7

Deze Amerikaanse serie volgt Dr. Shaun Murphy (gespeeld door Freddie Highmore), een jonge chirurg met het savant-autismesyndroom. Hij gaat werken in het fictieve St. Bonaventure Hospital in San Jose. Ondanks de sceptische houding van het personeel blijkt al snel dat dr. Murphy een aanwinst is voor het ziekenhuis, en bouwt een goede verstandhouding op met zijn collega’s. In het zesde seizoen hebben we gezien dat Dr. Murphy vader werd. De balans tussen het vaderschap en zijn carrière staat centraal in het zevende seizoen.



Het zevende en allerlaatste seizoen van ‘The Good Doctor’ is vanaf 20 maart wekelijks te streamen, exclusief bij Videoland.

SPHINX

Deze gloednieuwe psychologische thrillerserie, geregisseerd door Diederik van Rooijen, vertelt het intrigerende verhaal van de veertienjarige Minke Moorman (gespeeld door de debuterende Andrea Vass) die exact drie jaar naar haar vermissing weer opduikt met een geheimzinnige vleugeltatoeage op haar rug. Wat volgt is een meeslepende thriller waarin Minke nog altijd verkeert onder de vleugels van de raadselachtige Sphinx. Met rollen voor onder anderen Sallie Harmsen, Benja Bruijning, Delilah Warcup – Van Eyk, Sil van der Zwan, Eva van Heijningen, Juda Goslinga en Rami Kooti Arab



De Videoland Original dramaserie ‘SPHINX’ is vanaf 22 maart in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

De Bachelor

Bereid je voor op een romantisch spektakel als nooit tevoren in Videoland Original realityserie ‘De Bachelor.’ Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis van het iconische liefdessprookje, staan er maar liefst twee charismatische mannen centraal. Advocaat Paul (31) en vastgoedondernemer Rien (33) nemen de sprong in het diepe in de zoektocht naar ware liefde. Dit seizoen vormen de idyllische stranden en zwoele avonden van het paradijselijke Zanzibar hét perfecte decor voor romantiek. De presentatie is opnieuw in handen van Monica Geuze.



Een nieuwe aflevering van het nieuwe seizoen van de Videoland Original ‘De Bachelor’ is elke donderdag te streamen bij Videoland.

The Real Housewives of Cheshire S15

We volgen het leven van een aantal rijke, succesvolle vrouwen in Cheshire, Engeland. In hun glamoureuze leven proberen zij de balans te vinden tussen hun veeleisende carrières, het moederschap en een overvolle sociale agenda.



Het vijftiende seizoen van ‘The Real Housewives of Cheshire’ is in zijn geheel te streamen bij Videoland.

PATTY

Hey, hello! Patty Brard is een fenomeen. En één van de weinige vrouwen in de Nederlandse showbizz die niet alleen op uitbundige wijze die showbizz jarenlang op stelten heeft gezet, maar ook heeft laten zien dat hoe diep je ook zakt en hoe blut je ook bent, je altijd in staat bent om je eigen boontjes te doppen. Deze Videoland Original dramaserie verkent het levensverhaal van deze diva, die keer op keer hoog steeg, en keer op keer weer heel diep viel. Heel Nederland keek mee hoe Patty zich altijd weer staande bleek te houden in ‘a man’s world’. De serie is een gedramatiseerde versie van het levensverhaal en de carrière van deze strijder waarin Holly Mae Brood en Eva van de Wijdeven beiden de rol van Patty spelen.



De Videoland Original dramaserie ‘PATTY’ is nu in zijn geheel te streamen bij Videoland.

H3L S6

Een jaar verder nadat Joey zijn leven in het water zag vallen en Rox het hare zag opgaan in vuur. Eindelijk krijgt iedereen antwoord op de vraag: wat is er hierna gebeurd? De groep zit nu in HAVO 5: hét examenjaar, waarin alle klasgenoten moeten nadenken over hun toekomst. Echter is het ook een jaar waarin iedereen moet dealen met de gevolgen van wat ze eerder hebben geflikt. Het examenjaar is een confronterend jaar voor onze H3L’ers, wat zorgt voor flink wat tegengas, fikse onzekerheden en grote problemen. Want wat als je in de steek wordt gelaten door iedereen die je vertrouwt? Door je ouders? Door je vrienden? En wat doe je als dit allemaal te veel voor je wordt?



Een nieuwe aflevering van het zesde seizoen van Videoland Original jeugd-dramaserie ‘H3L’ stream je elke schooldag bij Videoland. De eerste vijf seizoenen binge je al volledig bij Videoland. H3L werd in 2023 genomineerd voor de Televizier-Ring Jeugd.