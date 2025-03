Dit streamt Videoland in april 2025

Laatst geüpdatet op maart 21, 2025 by Redactie

Videoland introduceert in april 2025 weer een fantastische lijst vol series en films! Maak je klaar voor het eerste seizoen van ‘The Real Housewives van het Zuiden’, waar acht glamoureuze dames aan één tafel geheid drama oplevert. Of geniet van de avonturen van de meest geliefde beer, in ‘Paddington’. Volg elke schooldag de leerlingen van de meest beruchte school van Nederland, waar het nog altijd onrustig blijft, in ‘H3L’. En werk toe naar het hoogtepunt van de revolutie in het laatste seizoen van ‘The Handmaid’s Tale ‘. Binnenkort te streamen bij Videoland! Bekijk hieronder de Videoland-highlights van april 2025.

Zwartboek

1 april



In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog wordt plotseling de boerderij, waar de Joodse revuester Rachel Stein ondergedoken zit, gebombardeerd. Ze wordt opgevangen door een lokale zeiler, maar krijgt dezelfde avond nog bezoek van Van Gein, die hen waarschuwt dat de Duitsers dit nieuwe adres al op het spoor zijn, en hen een veilige doorvaart door de Biesbosch naar het (bevrijde) zuiden van Nederland aanbiedt. Het bezette deel van Nederland ontvluchten blijkt echter niet zo gemakkelijk als ze had gedacht.

Taxi

4 april



Daniel is een pizzabezorger in Marseille. Hij verandert van baantje, en wordt taxichauffeur. Als hij gepakt wordt wegens veel te hard rijden, stemt hij toe om de sukkelige politieagent Emilien te helpen. Emilien is op het spoor van een groep Duitse bankrovers.

The Handmaid’s Tale S6

8 april



The Handmaid’s Tale, de verfilming van de klassieke roman van Margaret Atwood, vertelt het verhaal van het leven in de dystopische wereld Gilead. Gilead is een autoritaire samenleving, wat voorheen de Verenigde Staten was. Offred, een van de weinige vruchtbare vrouwen, die bekend staat als Handmaid, worstelt om te overleven als draagmoeder voor een machtige Commandeur en zijn jaloerse vrouw.



‘The Handmaid’s Tale’ seizoen 6 is vanaf 8 april wekelijks te streamen bij Videoland.



Seizoen 1 t/m 5 is nu te bingen.

The Real Housewives van het Zuiden S1

18 april



In ‘The Real Housewives van het Zuiden’ worden acht vermogende vrouwen uit het zuiden van ons land gevolgd. Een bijzondere vriendinnengroep met heel uiteenlopende achtergronden; van sterrenrestaurant tot bordeel en van bouwbedrijf tot de grootste bruidsmodezaak ter wereld. Hun villa’s, zwembaden, huisdieren en wagenpark zijn hier net een slag groter. Maar één ding blijkt universeel; acht glamoureuze dames aan één tafel levert geheid drama op. ‘The Real Housewives van het Zuiden’ wordt in Nederland geproduceerd door Concept Street en is een format van NBCUniversal. De cast bestaat uit; Chayenne Muller, Annu Bachu, Petrouschka Dahmen, Ramona Poels, Lizbeth van den Boogaart, Estelle Hanneman, Brigitte Schepers en Marjan Strijbosch.



‘The Real Housewives van het zuiden’ is vanaf 18 april wekelijks te streamen bij Videoland.

H3L S7 (Blok 2)

28 april



In het tweede blok van seizoen 7 is niets wat het lijkt en wegen geheimen zwaarder dan ooit. Terwijl de groep wanhopig naar Emily zoekt, raken ze steeds dieper verstrikt in een web van leugens en verborgen agenda’s. Emily’s verdwijning blijkt verbonden te zijn met een schimmige loverboypraktijk, een duistere wereld waarin vertrouwen een risico is en elke keuze verstrekkende gevolgen heeft. Langzaam komt de waarheid aan het licht, dichterbij dan ze ooit hadden kunnen vermoeden. Maar de zoektocht naar Emily draait niet alleen om haar… het is ook de vraag wie de échte vijanden zijn.



Blok twee van de Videoland Original ‘H3L’ is vanaf 28 april iedere schooldag te streamen bij Videoland.

Kids

Bing en zijn Vriendjes

25 april



Ga met Pico de Postmuis mee terwijl ze door de wereld van Bing reist om haar speciale puzzel af te maken. Deze speciale compilatie bevat de volgende Bing-afleveringen: Hartjes, Kwijt, Van mij, Een ijsje, Logeren, Parkeergarage, Smoothie.

Paddington 1 & 2

In ‘Paddington’ volg je de hartverwarmende avonturen van een jonge Peruviaanse beer, Paddington, die naar Londen reist op zoek naar een nieuw thuis. Met zijn kenmerkende blauwe jas, rode hoed en liefde voor de Britse cultuur, raakt Paddington al snel betrokken bij allerlei komische en ontroerende situaties.



Ondanks zijn onschuldige nieuwsgierigheid en goed bedoelde acties, zorgt Paddington vaak voor chaos, maar zijn eerlijkheid en charmante persoonlijkheid winnen het hart van iedereen om hem heen.



Paddington 1 & 2 zijn vanaf 18 april te streamen bij Videoland.