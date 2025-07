Dit streamt Videoland in augustus

Laatst geüpdatet op juli 22, 2025 by Redactie

Videoland streamt in augustus: ‘De Roelvinkjes’, ‘Echte Jongens Op Safari’, ‘Love Island USA’ en meer…

Schurende reality, romantiek waarin je net iets te fanatiek meeleeft en gezichten die herkenbaarder zijn kent dan van sommige vrienden. Videoland voelt deze maand als een zwoele zomeravond: warm, vaak gezellig en altijd een reden om te blijven hangen. Zo duiken ‘De Roelvinkjes’ het vierde seizoen in van de Videoland Original, met dezelfde chaos en herkenbare humor waarvan Nederland houdt. Nieuw dit jaar is de Videoland Original ‘Echte Jongens op Safari’, waarin een groep realitysterren hun comfortabele leven inruilt voor de uitgestrekte wildernis van Kenia. Ook liefhebbers van ‘B&B Vol Liefde’ krijgen weer een voorsprong bij Videoland: de afleveringen zijn een week vooruit te streamen voor wie niet kan wachten op de tv-uitzending. Genoeg te streamen, genoeg om over na te praten en om heerlijk bij weg te zwijmelen. Want dat is waar het deze maand om draait: raken, verrassen en laten voelen waarom Nederland een beetje verliefd is geworden op Videoland. Bekijk hieronder de Videoland-highlights van augustus.

I Kissed a Boy S2

1 augustus



Popster Danni Minoque speelt cupido en helpt tien vrijgezelle mannen de liefde te vinden. Bij de eerste ontmoeting in een prachtig, Italiaans landhuis wordt meteen gezoend om te testen of er chemie is! Pas daarna is er ruimte voor een goed gesprek.



Seizoen 2 van ‘I Kissed a Boy’ is vanaf 1 augustus te streamen bij Videoland.

De Roelvinkjes S4

8 augustus



De Roelvinkjes openen opnieuw hun deuren voor een inkijkje. Óók de deur van Dave’s liefdesnestje met zijn nieuwe vriendin, influencer Marijn Kuipers, pal tegenover (schoon)vader Dries. Zal Dave dan nu echt zijn leven op de rit hebben? Verder strijdt Dries keihard voor zijn grote droom: een optreden in Carré, leeft Donny zijn leven als bekeerde moslim én neemt de driehoeksverhouding tussen Dries en zijn (ex)vrouwen Honoria en Lucienne, wonderlijke vormen aan.



Het vierde seizoen van de Videoland Original ‘De Roelvinkjes’ is vanaf 8 augustus wekelijks te streamen bij Videoland.

Love Island USA S7

15 augustus



‘Love Island USA’ is terug met een zevende seizoen! Sexy, jonge singles gaan op zoek naar de liefde tijdens hun verblijf in een prachtige luxe villa. Het wordt een zomer vol romance, vriendschap en dramatische wendingen. De singles moeten koppels vormen, want anders lopen ze het risico naar huis te worden gestuurd.



Seizoen 7 van ‘Love Island USA’ is vanaf 15 augustus te streamen bij Videoland.

Echte Jongens Op Safari

21 augustus



Brace, Davinio Enriqueo, Joshua Luza, Justin Mooijer, Meedo, Melle van Rooijen, Roy Donders, Dusty Taconis, Tony Wyczynski, Nick Eshuis, Sem van Dijk en natuurlijk Sjorleone ruilen hun comfortabele leven in voor de uitgestrekte wildernis van Kenia in het eerste seizoen van ‘Echte Jongens op Safari’.Te midden van de wilde dieren en ongerepte natuur gaan deze kleurrijke persoonlijkheden de strijd met zichzelf en elkaar aan. Vriendschappen worden op de proef gesteld, ego’s botsen, en grenzen worden verlegd, alles onder de scherpe, maar sprankelende begeleiding van Geraldine Kemper. Na het succes van ‘Echte Meisjes in de Jungle’ is het nu tijd voor de mannen om zich te bewijzen: wie is de leider, wie klapt dicht, en wie weet zich staande te houden in het Afrikaanse wild?



De nieuwe Videoland Original ‘Echte Jongens Op Safari’ vanaf 21 augustus wekelijks te streamen bij Videoland.

Verliefd op Bali

26 augustus



Drie vrouwen, drie generaties, één eiland … een eiland om verliefd (op) te worden! Na het overlijden van haar Indische oma, overtuigt influencer Jenny haar moeder en zus om met haar naar Bali te gaan. Ze zijn totaal verschillend en komen ieder met hun eigen motivatie en vragen naar het eiland. Terwijl Jenny haar carrière probeert te redden, wil Dewi vooral op zoek naar haar roots en hoopt Cornelie dat de reis haar en haar dochters dichter bij elkaar brengt. Door de zoektocht naar een familielegende ontvouwt zich te midden van de kleurrijke Indonesische cultuur niet alleen een oude liefdesgeschiedenis, maar ontstaan er onverwacht ook nieuwe liefdes.



‘Verliefd op Bali’ is vanaf 26 augustus te streamen bij Videoland.

Top Gun & Top Gun Maverick

De ‘Top Gun’-films volgen elitegevechtspiloten die worden getraind aan de prestigieuze vliegschool van de Amerikaanse marine. In een wereld vol snelheid, rivaliteit en discipline proberen zij niet alleen de beste in de lucht te zijn, maar ook zichzelf te bewijzen op persoonlijk vlak. Zowel ‘Top Gun’ als ‘Top Gun: Maverick’ laten zien hoe grenzen worden verlegd, kameraadschap groeit onder druk en hoe verlies, verantwoordelijkheid en lef een mens vormen in de cockpit én daarbuiten.



De films ‘Top Gun’ en ‘Top Gun: Maverick’ zijn vanaf 1 augustus te streamen bij Videoland.

Inspector Gadget Classics S1

1 augustus



Inspector Gadget gaat over de avonturen van de onhandige cyborg detective genaamd Inspector Gadget; een mens met verschillende bionische gadgets in zijn lichaam gebouwd. De aartsvijand van Gadget is Dr. Claw, leider van een kwaadaardige organisatie die bekend staat als M.A.D.



De beste kidscontent is te streamen bij Videoland.



Beeld: Jasper Suyk