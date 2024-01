Dit streamt Videoland in februari 2024

Laatst geüpdatet op januari 24, 2024 by Redactie

Videoland start het jaar met een knal, vol nieuwe programma’s! Van meeslepende, persoonlijke verhalen in de Videoland Original dramaserie ‘PATTY’ en tot het uiterste gaan in ‘Special Forces VIPS’, tot eindexamenspanningen in het seizoen van jeugddramaserie ‘H3L’: februari belooft opnieuw sensatie, opwinding, emotie en onverwachte wendingen met onze nieuwste, exclusieve releases. Duik in het criminele leven met de Videoland Original documentaire ‘De Godfather van Oss’, maak je klaar voor een spectaculair hoogtepunt van ‘Sleepers’ seizoen twee én bereid je voor op een flinke dosis drama in de reünie van ‘Echte Meisjes in de Jungle’. Bekijk hieronder de Videoland-highlights van februari 2024. De complete releaselijst is te vinden via www.videoland.nl/nieuws.

Highlights februari

Sleepers S2 seizoensfinale

Als Noura Martin confronteert met zijn dubbelleven, heeft dat drastische gevolgen voor zijn gezin. Zeker nadat er een liquidatie plaatsvindt die letterlijk alles overhoop gooit. Martin moet noodgedwongen bij Willem wonen nadat hij door Noura het huis is uitgezet. Hij probeert alles op alles te zetten haar vertrouwen terug te winnen, maar als Tarik en Judith Martin dreigen te gaan ontmaskeren, lijkt het net zich voorgoed rondom Martin te sluiten.



De seizoensfinale van seizoen twee van de Videoland Original dramaserie ‘Sleepers‘ is vanaf 2 februari te streamen bij Videoland. Tot dan stream je elke vrijdag een nieuwe aflevering.

H3L S6

Een jaar verder nadat Joey zijn leven in het water zag vallen en Rox het hare zag opgaan in vuur. Eindelijk krijgt iedereen antwoord op de vraag: wat is er hierna gebeurd? De groep zit nu in HAVO 5: hét examenjaar, waarin alle klasgenoten moeten nadenken over hun toekomst. Echter is het ook een jaar waarin iedereen moet dealen met de gevolgen van wat ze eerder hebben geflikt. Het examenjaar is een confronterend jaar voor onze H3L’ers, wat zorgt voor flink wat tegengas, fikse onzekerheden en grote problemen. Want wat als je in de steek wordt gelaten door iedereen die je vertrouwt? Door je ouders? Door je vrienden? En wat doe je als dit allemaal te veel voor je wordt?



Het zesde seizoen van Videoland Original jeugd-dramaserie ‘H3L’ is vanaf 12 februari zes weken lang elke werkdag te streamen bij Videoland. De eerste vijf seizoenen binge je al volledig bij Videoland. H3L werd in 2023 genomineerd voor de Televizier-Ring Jeugd.

PATTY

Hey, hello! Patty Brard is een fenomeen. En één van de weinige vrouwen in de Nederlandse showbizz die niet alleen op uitbundige wijze die showbizz jarenlang op stelten heeft gezet, maar ook heeft laten zien dat hoe diep je ook zakt en hoe blut je ook bent, je altijd in staat bent om je eigen boontjes te doppen. Deze Videoland Original dramaserie verkent het levensverhaal van deze diva, die keer op keer hoog steeg, en keer op keer weer heel diep viel. Heel Nederland keek mee hoe Patty zich altijd weer staande bleek te houden in ‘a man’s world’. De serie is een gedramatiseerde versie van het levensverhaal en de carrière van deze strijder waarin Holly Mae Brood en Eva van de Wijdeven beiden de rol van Patty spelen.



De Videoland Original dramaserie ‘PATTY’ is vanaf 18 februari om 21.30 uur in zijn geheel te streamen bij Videoland. Op hetzelfde tijdstip is de eerste aflevering ook te zien bij RTL 4.

Reünie Echte Meisjes in de Jungle

Famke Louise, Shanta Bakker, Jacomien Zoer, Deveny Sooda, Shirley Cramer, Lesley Versprille, Imen Dirie, Michelle Bibi, Kelly van der Veer, Esmee Ipema, Vonneke Bonneke en natuurlijk Michella Kox en Louisa Janssen reisden af naar de Surinaamse jungle voor een nieuw seizoen ‘Echte Meisje In De Jungle‘ bij Videoland. Na 9 weken overleven in de jungle is het tijd voor de reünie. En dat zal zeker een spektakel worden, want de meisjes hebben genoeg meegemaakt in de jungle en zijn nog lang niet uitgepraat. Valerio Zeno is wederom de presentator van het programma.



De reünie van de Videoland Original realityserie ‘Echte Meisjes in de Jungle’ is vanaf 26 februari te streamen bij Videoland. Tot die tijd stream je elke maandag een nieuwe aflevering bij Videoland.

De Godfather van Oss

Een spraakmakende Videoland Original docuserie over de val van een beruchte en gevreesde Brabantse woonwagenfamilie. De serie volgt een ultiem geheim onderzoek van politie en justitie naar Martien R. en zijn familie, die zich bezighouden met georganiseerde drugscriminaliteit, wapenhandel en witwassen. Anderhalf jaar lang keek en luisterde de politie mee op plekken waar de familie zich volledig onbespied waanden. Voor het eerst vertellen politie en justitie over het spectaculaire politieonderzoek. Maar ook andere betrokkenen, inclusief een aantal verdachten, komen aan het woord.



De driedelige Videoland Original documentaire ‘De Godfather van Oss’ is vanaf 28 februari in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Binnenkort te zien bij Videoland

CAROLINE

Caroline van der Plas, misschien wel de opmerkelijkste politica van de afgelopen jaren, wordt van dichtbij gevolgd tijdens ‘de spannendste verkiezingen ooit.’ Politiek journalist Jaïr Ferwerda volgt haar nauwgezet in zowel werk- als privésetting. De documentaire biedt een unieke en persoonlijke inkijk in het leven van een partijleider die vecht voor zetelwinst, en de persoon áchter de politica. Wie is Caroline echt, wat drijft haar en hoe krabbelt ze in campagnetijd weer op nadat ze in de media hard is aangevallen op zowel politieke als privézaken? De opnames voor deze documentaireserie zijn direct gestart na de val van Kabinet Rutte 4 en een dag na de laatste verkiezingen gestopt. Ook haar zoons, moeder, politieke steun en toeverlaat Henk Vermeer en politica Mona Keijzer spreken openhartig.



De tweedelige Videoland Original documentaire ‘CAROLINE’ is vanaf 18 januari in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Livestreams De Vrienden van Amstel Live

‘De Vrienden Van Amstel LIVE 2024′, hét muziekspektakel in de grootste Amstel kroeg van Nederland is ook dit jaar één avond exclusief te streamen vanuit jouw eigen woonkamer. Met dit jaar maar liefst drie streams ben jij ervan verzekerd dat je geen seconde van het concert, de backstage én de afterparty hoeft te missen.



‘De Vrienden Van Amstel LIVE 2024‘ is op vrijdag 19 januari vanaf 19.30 uur exclusief te streamen bij Videoland. Vanaf 20.00 uur kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden: live registratie van ‘De Vrienden van Amstel LIVE’; backstage ervaring van het concert met Marieke Elsinga; extra stream met bonusmateriaal van het concert dat je nergens anders kunt zien. Vanaf 23.20 uur zie je via alle drie de streams de ‘afterparty’, om het ultieme kroeggevoel thuis te verlengen.

Juliet

Na de dood van haar vader verlaat rechercheur Juliet Dumon de stad Brussel en keert ze terug naar De Haan. Daar gaat ze tijdelijk aan de slag bij de plaatselijke recherche en zoekt ze intussen naar een pleeggezin voor haar tienernichtje Chloë. Terwijl Juliet zich op haar nieuwe baan stort, wordt ze geconfronteerd met haar onverwerkte schuldgevoelens bij de dood van haar moeder en haar eigen ambigue gevoelens tegenover het moederschap. Maar toch groeit ze steeds dichter naar haar nichtje toe.



De Vlaamse serie ‘Juliet’ is vanaf 24 januari in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Dutch Darts Masters

In het laatste weekend van januari keren de beste darters ter wereld weer terug bij RTL7 en Videoland. Tijdens de ‘Dutch Darts Masters’ strijden acht prominente Nederlandse darters, onder wie Michael van Gerwen, Danny Noppert en Raymond van Barneveld tegen acht internationale toppers. De kersverse wereldkampioen Luke Humphries en het 16-jarige wonderkind Luke Littler, verschijnen ook aan de oche in een uitverkochte Maaspoort in Den Bosch. De presentatie is in handen van Marcel Maijer.



‘Dutch Darts Masters’ zie en stream je op 26 en 27 januari vanaf 19:00 uur live bij RTL 7 en Videoland.

Special Forces VIPS S4

‘Special Forces VIPS’ is terug met een gloednieuwe mix van maar liefst twaalf bekende Nederlanders. De groep wordt op een verrassende, unieke locatie gedwongen hun grenzen mijlenver te verleggen. Ze doen onder leiding van een team van oud Special Forces Operators mee aan de zwaarste training van Nederland en ondergaan hun grootste angsten in het bloedhete Marokko.



Seizoen vier van ‘Special Forces VIPS’ is vanaf 28 januari wekelijks te streamen bij Videoland. De eerdere seizoenen binge je al bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

Big Brother 24/7 livestreams

25 jaar nadat de eerste mensen zich lieten opsluiten, wordt het Big Brother-huis opnieuw opgeschud door de komst van gloednieuwe bewoners. Vijf Nederlanders en drie Vlamingen zijn vastbesloten om de regels van Big Brother te trotseren en de grenzen op te zoeken terwijl hun levens 24/7 worden vastgelegd door 128 camera’s in het vernieuwde huis. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: de eindstreep halen en naar huis gaan met een mooie geldprijs.



Het vierde seizoen van ‘Big Brother‘ is vanaf vandaag 24/7 live te streamen bij Videoland. Ook alle doordeweekse en live-uitzendingen van RTL 5 stream je live of kijk je terug bij Videoland.



Foto credits: Bron: Eyeworks t.v.