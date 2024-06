Dit streamt Videoland in juli 2024

Laatst geüpdatet op juni 24, 2024 by Redactie

In de zomerse maand juli staan er een aantal bijzondere titels op de planning bij Videoland! De nieuwe Videoland Original serie ‘Jackson & Malone’ met veel onverwachtse twists en humor, weer een seizoen van B&B Vol Liefde waarbij een groep vrijgezellen hopen de ware liefde te vinden in een heerlijke Bed and Breakfast binnen Europa en ‘De Verraders USA’ met een goedgevulde prijzenpot waarvoor wordt gestreden door de getrouwen en de stille verraders. Er komen veel Studio 100 klassiekers aan zoals K3-musicals, Piet Piraat’ en ‘Samson & Marie’ en voor de sportievelingen onder ons staat de spannende wedstrijd ‘Glorie 93’ in Rotterdam op het menu. Dit en nog veel meer alleen bij Videoland! Bekijk hieronder de Videoland-highlights van juli 2024.

Highlights juli

De Verraders USA S2

Een groep Amerikanen strijdt in in het tweede seizoen weer in een Schots kasteel om een goedgevulde prijzenpot. De Verraders doen er alles aan om het geld voor zichzelf te houden en de Getrouwen proberen de Verraders te verbannen. De Verraders deinzen er niet voor terug om iedereen tegen elkaar uit te spelen en iedere nacht een Getrouwe te ‘vermoorden’.



‘De Verraders USA S2’ is vanaf 6 juli wekelijks te streamen bij Videoland.

The Office S1 t/m S9

Een mockumentary over een groep kantoormedewerkers bij Dunder-Mifflin Paper Company in Scranton, Pennsylvania. Baas Michael Scott probeert, op zijn eigen manier, alles draaiende te houden. Hij krijgt van het hoofdkantoor te horen dat hij moet gaan inkrimpen, maar heeft het hier heel moeilijk mee en probeert dit uit te stellen. Zijn assistent Dwight denkt dat hij het voor het zeggen heeft en hoopt op promotie. Verder zijn er romances, fraude en gebeuren er de nodige ongevallen.



‘The Office S1 t/m S9’ is vanaf 12 juli wekelijks te streamen bij Videoland.

B&B Vol Liefde S4

In het nieuwe seizoen gaan onze nieuwe vrijgezelle eigenaren van een bed and breakfast ( B&B ) verspreid over Europa op zoek naar de liefde van hun leven. Welke Nederlandse partner durft over de grens te kijken en maakt het avontuur van deze eigenaren compleet?



‘B&B Vol Liefde S4’ is vanaf 15 juli elke maandag tot en met donderdag om 20:30 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.

Close

De dertienjarige Léo en Rémi zijn beste vrienden. Er komt echter een abrupt einde aan deze vriendschap waarna Léo vol onbegrip toenadering zoekt tot Sophie, de moeder van Rémi. Terwijl ze pogen te begrijpen wat er is misgegaan, hopen de jongens op vergeving en verzoening.



‘Close’ is vanaf 15 juli te streamen bij Videoland.

Eismayer

Sergeant-majoor Eismayer, de meest gevreesde trainingsofficier in het Oostenrijkse leger, heeft een geheim dat hij zorgvuldig voor het publiek verbergt: hij is homoseksueel. Wanneer hij verliefd wordt op een rekruut, wordt zijn heteronormatieve bestaan op zijn kop gegooid.



‘Eismayer’ is vanaf 15 juli te streamen bij Videoland.

In from the Side

In from the Side richt zich op een verboden liefde bij een fictieve rugbyclub in Zuid-Londen. Na een dronken ontmoeting komen twee mannen die door geld even gehecht zijn aan hun gay rugbyclub onbewust in een overspelige affaire, maar moeten hun groeiende gevoelens verbergen of het risico lopen de club waar ze van houden te vernietigen.



‘In from the Side’ is vanaf 15 juli te streamen bij Videoland.

Jackson & Malone

Een wereld die nét niet onze realiteit is, bejaarden die één voor één vermoord worden en twee rechercheurs met ieder hun eigen bagage: dat is wat je krijgt als je Hans Teeuwen en Max Porcelijn een thrillerserie laat ontwikkelen. Door de ogen van twee zelfverzekerde detectives die op hun eigen manier gerechtigheid proberen te brengen in een kleine gemeenschap, word je als kijker meegezogen in een spannende who-dunnit vol memorabele personages en onverwachte twists. Met, hoe kan het ook anders als Hans Teeuwen het bedenkt, humor. Veel humor.



‘Jackson & Malone‘ is vanaf 19 juli in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Glory 93

Het blockbuster-evenement vindt plaats op 20 juli in het Topsportcentrum in Rotterdam, met de voormalige GLORY-wereldkampioen Endy Semeleer, die het opneemt tegen de huidige lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati in het hoofdevenement. Naast dit supergevecht neemt regerend GLORY-vedergewicht wereldkampioen Petch het op tegen Kento Haraguchi, een verhitte rematch en meer spannende gevechten!



‘Glory 93’ is op 20 juli vanaf 20:00 live te streamen bij Videoland.

Moonfall

Door een vreemde kracht wijkt de maan van zijn baan rond de aarde af en stevenen ze op elkaar af. Met nog maar een paar weken te gaan voor de vernietiging van de wereld denkt de voormalig astronaute Jo Fowler de oplossing gevonden te hebben. Ze wordt echter enkel geloofd door de astronaut Brian Harper en de samenzweringstheoreticus K.C. Houseman. Samen beginnen ze een laatste en ultieme missie in de ruimte om de wereld te redden.



‘Moonfall’ is vanaf 24 juli te streamen bij Videoland.

Cabaret

Maak je klaar voor een zomer vol lachen met de vier cabaret-titels die komende maand op Videoland verschijnen! Van de absurde humor van Kasper van der Laan tot de maatschappelijke onderwerpen van Pieter Derks, er is voor ieder wat wils. ‘Kasper van der Laan – 1 kilo’, ‘Lisa Ostermann – Met z’n Allen’, ‘Pieter Derks – Uit het Niets’ en ‘Tim Fransen – De Mens en Ik’ zijn vanaf 1 juli te streamen bij Videoland.

Binnenkort te zien bij Videoland

WEC: 24 uur van Le Mans

Het race- evenement is er dit jaar weer met de mooiste talenten die binnen 24 uur zo veel mogelijk rondes rijden op het Circuit de la Sarthe in Le Mans, Frankrijk van 13.6 kilometer en deels op de grote weg. Deze jaarlijkse wedstrijd, die sinds 1923 bestaat, is samen met de Grand Prix van Monaco en de Indianapolis 500, één van de beroemdste races van het jaar. In tegenstelling tot de andere 7 races van dit jaar, zullen er ook 16 LMP2 auto’s rijden, uit de European en de Asian Le Mans series. Dit jaar staat het evenement weer garant voor spanning en sensatie met enkele van ’s werelds beste coureurs die vechten om de titel op een legendarisch circuit met topsnelheden tot wel 350 km/per uur.



‘WEC: 24 uur van Le Mans’ is op 15 juni vanaf 16:00 live te streamen bij Videoland.

The Inspector Lynley Mysteries S6

De aristocratische rechercheur Thomas Lynley en sergeant Barbara Havers zijn terug met de meest intrigerende misdaadverhalen uit de bekroonde Britse misdaadserie. Samen lossen de twee in opdracht van Scotland Yard, tal van moorden op. Door hun unieke professionele kwaliteiten vullen ze elkaar goed aan. Toch lopen ze in het dagelijkse leven regelmatig tegen hun persoonlijkheden aan, wat resulteert in grappige en soms hartverscheurende momenten. In dit nieuwe seizoen worden de twee opnieuw geconfronteerd met complexe en uitdagende moordzaken. Ze moeten veel hindernissen overwinnen om de waarheid te achterhalen. Er gebeurt van alles in hun levens die hen op de proef stelt, zowel professioneel als persoonlijk.



‘The Inspector Lynley Mysteries S6’ is vanaf 20 juni wekelijks te streamen bij Videoland.

Studio 100

Extra veel Studio 100-content! Ga mee terug in de tijd waarin Karen, Kristel en Kathleen nog K3 vormden en voel de nostalgie bij ‘K3 en het Magische Medaillon’ en ‘K3 Musical Doornroosje’. Samson en Marie beleven nieuwe avonturen in ‘Samson & Marie IJsjestijd’, ‘Samson & Marie On The Road’ en ‘Samson & Marie Het Theatersprookje’ en de altijd grappige Piet Piraat vaart opnieuw over de woeste zeeën om ondeugende piraten te slim af te zijn in ‘Piet Piraat en de Betoverde Kroon’, ‘Piet Piraat en het Vliegende Schip’ en ‘Piet Piraat en het Zwaard van Zilverstand’.



De titels van Studio 100 zijn vanaf 26 juni te streamen bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

Echte Gooische Moeders S4

Het is de hoogste tijd voor een nieuw seizoen vol glamour, humor en oprechte momenten met de vijf ‘Echte Gooische Moeders’! Dit vierde seizoen staat bol van de avonturen, met onder andere Leslie die haar vliegangst heeft overwonnen en weer de lucht in gaat! Ondertussen is Bo druk bezig met het voorbereiden van haar Griekse droombruiloft, waar natuurlijk alle meiden naar uit kijken. Opnieuw nemen Bo, Florine, Kimberly, Leslie en Pauline ons mee in hun wereld, waarin glitter en glamour hand in hand gaan met de herkenbare uitdagingen van het moederschap. Bereid je voor op lachen, huilen en vooral veel Gooische gezelligheid.



Het vierde seizoen van ‘Echte Gooische Moeders’ is elke maandag te streamen bij Videoland.

Ewout In De Verslavingskliniek

In deze nieuwe Videoland Original bezoekt Ewout Genemans een verslavingskliniek in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar vooral Nederlanders onder behandeling zijn. Hij gaat uitgebreid in gesprek met verslaafden over hun afkickproces en volgt hen tijdens hun behandeling, waarin iedereen genoodzaakt is heel eerlijk naar zichzelf te kijken. Verslaafden van alle leeftijden en met verschillende achtergronden delen hun persoonlijke en kwetsbare verhalen. Bekijk hier de trailer.



‘Ewout In De Verslavingskliniek’ is wekelijks te streamen bij Videoland.

Gestrand op Honeymoon Island

In de nieuwe Videoland Original serie ‘Gestrand op Honeymoon Island’ gaan vijf koppels een ultiem liefdesavontuur aan op de Filipijnen. Ver van alle luxe van thuis, testen de deelnemers hun prille liefde na een romantische trouwceremonie. Ze zijn compleet op elkaar en het eiland aangewezen met maar één vraag: “Kan liefde slagen als je niets anders hebt dan elkaar?”.



‘Gestrand op Honeymoon Island’ is elke zaterdag te streamen bij Videoland.

Moedermaffia! S2

Het tweede seizoen van ‘Moedermaffia!’ gaat verder waar seizoen één de kijker achterliet; Daan is onbedoeld zwanger van haar ex Jorrit, de cursisten van Patty dienen nog altijd als dé supportgroep voor Daan en Monique is, tot irritatie van Daan, nog steeds de perfecte stiefmoeder. Of is dat toch allemaal schijn? Als ‘perfect mom’ Momo, na jaren zonder contact, bezoek krijgt van haar eigen moeder Marja, wordt ze gedwongen een betere versie van zichzelf te worden. Zelfontwikkeling in de vorm van een carrière als ‘momfluencer’ en Jorrit voorgoed de deur wijzen, nadat hij zijn zwakke moment met Daan heeft opgebiecht. Een zoektocht om die perfecte versie van haarzelf te worden, waardoor alles en iedereen volledig tegen haar keert, maar wellicht de gezinnen dichter bij elkaar kan brengen.



‘Moedermaffia! S2’ is nu in zijn geheel te streamen bij Videoland.

I Kissed A Boy

Popster Danni Minoque speelt cupido en helpt tien vrijgezelle mannen de liefde te vinden. Bij de eerste ontmoeting in een prachtig, Italiaans landhuis wordt meteen gezoend om te testen of er chemie is! Pas daarna is er ruimte voor een goed gesprek.



‘I Kissed A Boy’ is nu in zijn geheel te streamen bij Videoland.



Beeld: Videoland