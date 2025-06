Dit streamt Videoland in juli 2025

Laatst geüpdatet op juni 20, 2025 by Redactie

Videoland streamt in juli: ‘Mees Kees op eigen benen’, ‘De laatste aflevering van Ex On The Beach: Double Dutch S11′, B&B Vol Liefde’ en meer… Voor er naar juli wordt gekeken, zijn er enkele titels die zeker genoemd moeten worden in juni! De documentaire van John van den Heuvel ‘Bolle Jos’ en het liveconcert van ‘Yves Berendse’ worden deze maand nog toegevoegd. In ‘Bolle Jos’ duikt John van de Heuvel in het leven van een van de meest beruchte drugsbaronnen van Nederland. En daarnaast het liveconcert van Yves Berendse, waarbij de volkszanger vanaf de eerste rij kan worden bekeken! Bekijk hieronder de Videoland-highlights van juli.

Highlights juli

Chez Nous

1 juli



‘Chez Nous’ vertelt het verhaal van het homovriendelijke café Chez Nous dat verkocht dreigt te worden aan een grote horecamagnaat. Om deze verkoop te voorkomen, plannen de vaste bezoekers van het café een kraak tijdens de Amsterdam Gay Pride. Ze hebben het gemunt op een diamanten collier die miljoenen waard is en te zien is in het ‘Koninklijk Museum’ in Amsterdam. De groep hoopt met de buit weg te komen in de drukte van de botenparade en zo hun stamkroeg en thuisbasis te kunnen redden van de ondergang. Maar of ze dat ook gaat lukken?



‘Chez Nous’ is vanaf 1 juli te streamen bij Videoland.

NCIS Hawaïi S2

3 juli



Jane Tennant is de eerste vrouwelijke Special Agent die de leiding heeft over NCIS Pearl Harbor, dat opereert op de Hawaïaanse eilanden. Tennant en haar team zullen een evenwicht moeten vinden tussen de plichten jegens hun families en hun land. Ze doen onderzoek naar misdaden met een hoge inzet, waarbij militair personeel, de nationale veiligheid en de mysteries van het eiland zelf betrokken zijn.



‘NCIS Hawaïi S2’ is vanaf 3 juli te streamen bij Videoland.

Alleen Maar Nette Mensen

4 juli



David Samuels komt uit een intellectueel Joods gezin uit het chique Amsterdam Oud-Zuid, maar wordt door zijn uiterlijk vaak als Marokkaan aangezien. David is een man met een opmerkelijke missie: het vinden van een ghetto fabulous queen met grote tieten en een dikke bil. Zijn ouders en vrienden verklaren hem voor gek, maar David zet zijn zoektocht onverschrokken voort. Deze leidt hem naar de Bijlmer, waar hij na een aantal wilde avonturen bedrogen uit lijkt te gaan komen. Zal David zijn ideale vrouw, een grote donkere seksgodin met booty én brains ooit vinden?



‘Alleen Maar Nette Mensen’ is vanaf 4 juli te streamen bij Videoland.

Strijder

11 juli



De 12-jarige Dylan is al hard op weg, totdat hij na een ongeluk in een rolstoel belandt. Hij ziet zijn voetbaldroom uiteenspatten, maar is vastberaden om samen met Youssef de Touzani Cup te winnen. Dylan stort zich op zijn revalidatie: hij moet en zal weer de beste speler van zijn team worden. Daarbij krijgt hij hulp van zijn voetbalheld Soufiane Touzani, een ras-optimist die zegt dat alles mogelijk is. Met skatemeisje Maya, op wie hij een oogje heeft, leert hij op zijn handen voetballen in zijn rolstoel. Nu heeft Dylan een doel: terugkomen in het team om samen met zijn vrienden de Touzani Cup te winnen – rolstoel of niet! Zal het de jongens lukken om nog één keer samen op het veld te staan?



‘Strijder’ is vanaf 11 juli te streamen bij Videoland.

B&B Vol Liefde

14 juli



Het vijfde seizoen van zomerhit ‘B&B Vol Liefde’ is in aantocht. Negen vrijgezelle B&B-eigenaren wagen het erop en gaan deze zomer op zoek naar de liefde van hun leven. Welke Nederlandse partner durft over de grens te kijken en maakt het avontuur van de B&B-eigenaren compleet? Op de meest idyllische plekken volgen we de zoektocht van de B&B-eigenaren naar de ware liefde. Mooie, romantische, grappige, maar soms ook ongemakkelijke situaties passeren de revue. Maak je op voor een zomer rijk gevuld met liefde en romantiek op de meest betoverende locaties. De negen eigenaren van dit seizoen worden op een later moment bekend gemaakt. Seizoen vijf van ‘B&B Vol Liefde’ is vanaf 14 juli een week vooruit te streamen bij Videoland



‘B&B Vol Liefde’ is vanaf 14 juli een week vooruit te streamen bij Videoland.

Laatste aflevering Ex On The Beach: Double Dutch S11

15 juli



Bij ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ bestaat dit jaar de original cast uit Chantal, Dani, Demi, Jonna, Marianne, Nick, Shaniqua en de legendarische Marc Junior, bekend van seizoen 9.



De acht Nederlandse en Belgische singles reizen dit jaar naar een schitterende villa in Colombia voor negen spannende afleveringen, gevolgd door een spraakmakende reünie. In de prachtige villa genieten ze van zon en luxe – totdat de Tablet of Terror toeslaat. Dit leidt tot onverwachte wendingen, schokkende onthullingen en een leger aan exen om de vakantie van de singles tot een hel te maken.



De laatste aflevering van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ is op 15 juli te streamen bij Videoland.

Complete ‘Step Up’-franchise

De ‘Step Up’-films volgen jonge dansers met verschillende achtergronden, die hun talent en passie voor dans gebruiken om persoonlijke uitdagingen te overwinnen en hun dromen na te jagen. Elk verhaal toont hoe dans hen helpt om hun identiteit te vinden, relaties aan te gaan en door te breken in een wereld die niet altijd gemakkelijk is.



De complete ‘Step Up’ -franchise is vanaf 18 juli te streamen bij Videoland.

Kids

Mees Kees Op Eigen Benen

4 juli



Als Mees Kees gaat verhuizen en Tobias’ moeder een leuke man ontmoet, lijkt er heel veel te veranderen voor Tobias. Terwijl Dreus een vossenjacht voorbereidt en de klas aan een vrolijk robotproject werkt, komt Tobias er samen met Mees Kees achter dat verandering niet altijd slecht is! Soms misschien zelfs leuk.



Alle Mees Kees content is vanaf 4 juli exclusief te streamen bij Videoland .

Paw Patrol De Film

4 juli



Wanneer de ergste vijand van de Paw Patrol, burgemeester Humdinger, zorgt voor chaos in Avonturenstad, schakelen Ryder en de heldhaftige pups een tandje bij om hem tegen te houden. Terwijl één pup zijn verleden onder ogen moet zien, krijgt het team hulp van een nieuwe bondgenoot: de slimme teckel Liberty. Gewapend met gave nieuwe gadgets en uitrusting gaat de Paw Patrol de strijd aan om de inwoners van Avonturenstad te redden.



‘Pas Patrol De Film’ is vanaf 4 juli te streamen bij Videoland.

K3 en het Lied van de Zeemeermin

4 juli



Hanne, Marthe en Julia hebben in het kustdorpje Porto Sirento de vakantie van hun leven. Zon, zee, strand, samen plezier maken, dansen en liedjes zingen. Totdat ze door een mysterieuze betovering ieder moment kunnen veranderen in prachtige zeemeerminnen. Als de meisjes niet willen opvallen, moeten ze het water vermijden en dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Er loert overal gevaar, want in het kustdorpje zien de inwoners zeemeerminnen als monsters. Wanneer de meisjes ontdekken dat ze na drie dagen voorgoed zeemeermin zullen blijven, start een race tegen de klok om de betovering te verbreken.



Bekijk ook andere K3 content, exclusief bij Videoland.

Sonic The Hedgehog 1 & 2

Sonic is een supersnelle blauwe egel die vastbesloten is om te laten zien dat hij een echte held is. Wanneer de kwaadaardige Dr. Ivo Robotnik terugkeert, samen met zijn partner Knuckles, om een krachtige smaragd te vinden, bundelt Sonic de krachten met sheriff Tom Wachowski uit Green Hills en zijn trouwe sidekick Tails. Samen reizen ze de wereld rond om te voorkomen dat de smaragd in de verkeerde handen valt.



‘Sonic The Hedgehog 1& 2’ is vanaf 4 juli te streamen bij Videoland.

Binnenkort te zien bij Videoland:

Het Jachtseizoen: Most Wanted S2

21 juni



Na het enorme succes van het eerste seizoen keert de Videoland Original ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ terug met een nieuwe lichting voortvluchtigen. En als je dacht dat het niet groter kon… dit wordt de grootste jacht in de geschiedenis van StukTV. Zonder telefoon of geld moeten de boeven alles op alles zetten om uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan, die hen met hun hightech-jachtbus op de hielen zitten. Via de tiplijn kan heel Nederland meejagen. Wie weet uit handen te blijven en is de mannen te snel af?



Het tweede seizoen van de Videoland Original ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ is vanaf 21 juni wekelijks te streamen bij Videoland.

Bolle Jos

25 juni



Het is vrijdagavond 24 januari 2025 als Nederland oog in oog staat met ’s lands meest gezochte crimineel; Bolle Jos. De drugsbaron is te zien in de entourage van de president van Sierra Leone. En dat terwijl hij met zijn misdaden een plekje bovenaan alle opsporingslijsten heeft veroverd. In ‘Bolle Jos’ duikt John van den Heuvel in het leven van de Brabantse drugscrimineel. Hoe kan een simpele jongen uit Prinsenbeek uitgroeien tot een van de meest beruchte drugsbaronnen van het afgelopen decennium? En waar gaat dit eindigen?



De Videoland Original ‘Bolle Jos’ de documentaire is vanaf 25 juni te exclusief te streamen bij Videoland. Bekijk en download hieronder de trailer.

Yves Berendse Live in de Ziggo Dome

28 juni



Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni staat Yves Berendse met twee eigen shows in de Ziggo Dome. Geen kaartje weten te bemachtigen? Geen zorgen, op zaterdag 28 juni om 20.30 uur zit jij op de eerste rij – live vanuit je eigen woonkamer! Dan is ‘Yves Berendse live in de Ziggo Dome’ exclusief te streamen bij Videoland



Yves Berendse Live op zaterdag 28 juni 20:30 te streamen bij Videoland.