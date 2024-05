Dit streamt Videoland in juni 2024

Laatst geüpdatet op mei 21, 2024 by Redactie

Wat is er te streamen op Videoland in juni 2024? Met dit heerlijke weer staat de nieuwe zomerse Videoland Original serie ‘Gestrand Op Honeymoon Island’ op de planning , waar vijf koppels die elkaar nèt kennen met elkaar moeten overleven op een onbewoond eiland. Ook is er weer een nieuw seizoen van ‘Moedermaffia!’ vol humoristische momenten, spanning en drama en zijn Thomas Lynley en Barbara Havers terug in ‘The Inspector Lynley Mysteries’ met de meest complexe en uitdagende moordzaken. Voor de sportliefhebbers staat er een achtmans- toernooi van ‘Glory Light Heavyweight Grand Prix’, de ‘ZLM Tour 2024’ in Westkapelle en een race-wedstrijd van 24 uur in de ‘WEC: 24 uur van Le Mans’ op het menu en als kers op de taart is KANE terug in de Ziggo Dome met een live concert ‘Kane: A Story Recorded in Concert’.

Highlights juni

Gestrand op Honeymoon Island

In de nieuwe Videoland Original serie ‘Gestrand op Honeymoon Island’ gaan vijf koppels een ultiem liefdesavontuur aan op de Filipijnen. Ver van alle luxe van thuis, testen de deelnemers hun prille liefde na een romantische trouwceremonie. Ze zijn compleet op elkaar en het eiland aangewezen met maar één vraag: “Kan liefde slagen als je niets anders hebt dan elkaar?”.



‘Gestrand op Honeymoon Island’ is vanaf 1 juni wekelijks te streamen bij Videoland.

Midnight in the Switchgrass

Een zenuwslopende en tegelijkertijd onthullende misdaadthriller. FBI-agent Karl Helter en officier Rebecca Lombardi staan op het punt een mensenhandel-zaak aan het licht te brengen. Nadat een jonge vrouw van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen, bestaat het vermoeden dat de vrouw het slachtoffer is geworden van een meedogenloze seriemoordenaar die al jaren ongrijpbaar is. Terwijl ze de zaak verder onderzoeken, komen de agenten terecht in een gevaarlijk web van criminele activiteit en ontdekken ze lang verborgen geheimen die grote gevolgen zullen hebben voor zowel de slachtoffers als de daders.



‘Midnight in the Switchgrass’ is vanaf 1 juni te streamen bij Videoland.

Silverstar

Een aantal jaren na haar overwinning met Whitestar, runt Megan haar eigen manege. Silverstar is de zoon van Whitestar. Als Silverstar van schrik het bos in galoppeert, wordt hij gevonden door de zestienjarige Esmee. De twee ontwikkelen al gauw een bijzondere band. Na een brand in haar stal krijgt Megan hulp aangeboden van paardenhandelaar Carina, maar is zij wel te vertrouwen? Esmee komt erachter dat er vreemde dingen gebeuren, maar niemand wil naar haar luisteren. Om Silverstar te redden, ziet ze geen andere optie dan met het paard op de vlucht te slaan. Samen moeten Esmee en Silverstar zien te overleven in de natuur.



‘Silverstar’ is vanaf 1 juni te streamen bij Videoland.

ZLM Tour 2024

Nederlands grootste etappekoers voor profwielrenners, de ZLM Tour, wordt van 5 t/m 9 juni iedere dag live uitgezonden bij RTL 7 en Videoland. De rittenwedstrijd start op 5 juni met een individuele tijdrit over 13 kilometer in het Zeeuwse Westkapelle (gemeente Veere). Inmiddels zijn ook de namen van de eerste deelnemende teams bekend, waaronder WorldTour teams Visma-Lease a Bike, dsm-firmenich PostNL, Alpecin-Deceuninck, Astana en Intermarché- Wanty. De laatste twee edities van de ZLM Tour in 2022 en 2023 werden gewonnen door Visma-Lease a Bike topsprinter Olav Kooij.



‘ZLM Tour 2024’ is op 5 juni van 18:30 tot 20:30 en 6 t/m 9 van 14:30 tot 16:30 live te streamen bij Videoland.

Kane: A Story Recorded in Concert

KANE is terug! Na de Videoland Original documentaire ‘Kane: A Story Recorded‘, besloten Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen na tien jaar weer het podium op te gaan. De band staat vijf avonden in een uitverkochte Ziggo Dome, maar jij kan erbij zijn! Op vrijdag 7 juni voegt Kane een nieuw hoofdstuk toe aan hun documentaireserie en zit je bij Videoland op de eerste rij tijdens de livestream van hun concert re/CONNECT.



‘Kane: A Story Recorded in Concert’ is op 7 juni, vanaf 20:30 uur, live te streamen bij Videoland.

Moedermaffia! S2

Het tweede seizoen van ‘Moedermaffia!’ gaat verder waar seizoen één de kijker achterliet; Daan is onbedoeld zwanger van haar ex Jorrit, de cursisten van Patty dienen nog altijd als dé supportgroep voor Daan en Monique is, tot irritatie van Daan, nog steeds de perfecte stiefmoeder. Of is dat toch allemaal schijn? Als ‘perfect mom’ Momo, na jaren zonder contact, bezoek krijgt van haar eigen moeder Marja, wordt ze gedwongen een betere versie van zichzelf te worden. Zelfontwikkeling in de vorm van een carrière als ‘momfluencer’ en Jorrit voorgoed de deur wijzen, nadat hij zijn zwakke moment met Daan heeft opgebiecht. Een zoektocht om die perfecte versie van haarzelf te worden, waardoor alles en iedereen volledig tegen haar keert, maar wellicht de gezinnen dichter bij elkaar kan brengen.



‘Moedermaffia! S2‘ is vanaf 7 juni in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Glory Light Heavyweight Grand Prix

Na de prachtige zwaargewicht Grand Prix eerder dit jaar is het op 8 juni tijd voor de beste licht zwaargewichten ter wereld om het in een achtmans-toernooi tegen elkaar op te nemen. Wie blijft er drie partijen op rij staan en kroont zich in Rotterdam Ahoy tot de heftigste vechter in deze gewichtklasse? Geen van de toppers verstopt zich in ieder geval, want de deelnemerslijst in deze sterke gewichtklasse is er één om je vingers bij af likken. Uiteraard is de wereldkampioen Tarik Khbabez van de partij, maar ook zijn voorgangers Donegi Abena en Sergej ‘Sledgehammer’ Maslobojev. Daarnaast geeft ook de rising star van dit moment Bahram Rajabzadeh acte de présence. Hij deed ook al mee aan de zwaargewicht Grand Prix en haalde daar op indrukwekkende wijze de halve finale.



‘Glory Light Heavyweight Grand Prix’ is op 8 juni vanaf 19:30 live te streamen bij Videoland.

Net als in de Film

Annabel en Sander lijken in alles elkaars tegenpolen als ze begin jaren ’80 eindexamen doen, maar als ze samen in de schoolband terechtkomen vinden ze elkaar in hun liefde voor muziek. Sander is echter niet de enige die gelooft in Annabels muzikale talent en als ze met Olaf in zee gaat verliest ze Sander uit het oog. Tot ze elkaar in de 90’s weer tegenkomen en samen met Sanders beste vriend Malcolm een dance-act beginnen. Three is a Crowd voert al snel de hitlijsten aan. Maar hoe groter het succes, hoe moeilijker het is om trouw te blijven aan elkaar en jezelf.



‘Net als in de Film’ is vanaf 12 juni te streamen bij Videoland.

WEC: 24 uur van Le Mans

Het race- evenement is er dit jaar weer met de mooiste talenten die binnen 24 uur zo veel mogelijk rondes rijden op het Circuit de la Sarthe in Le Mans, Frankrijk van 13.6 kilometer en deels op de grote weg. Deze jaarlijkse wedstrijd, die sinds 1923 bestaat, is samen met de Grand Prix van Monaco en de Indianapolis 500, één van de beroemdste races van het jaar. In tegenstelling tot de andere 7 races van dit jaar, zullen er ook 16 LMP2 auto’s rijden, uit de European en de Asian Le Mans series. Dit jaar staat het evenement weer garant voor spanning en sensatie met enkele van ’s werelds beste coureurs die vechten om de titel op een legendarisch circuit met topsnelheden tot wel 350 km/per uur.



‘WEC: 24 uur van Le Mans’ is op 15 juni vanaf 16:00 live te streamen bij Videoland.

The Inspector Lynley Mysteries S6

De aristocratische rechercheur Thomas Lynley en sergeant Barbara Havers zijn terug met de meest intrigerende misdaadverhalen uit de bekroonde Britse misdaadserie. Samen lossen de twee in opdracht van Scotland Yard, tal van moorden op. Door hun unieke professionele kwaliteiten vullen ze elkaar goed aan. Toch lopen ze in het dagelijkse leven regelmatig tegen hun persoonlijkheden aan, wat resulteert in grappige en soms hartverscheurende momenten. In dit nieuwe seizoen worden de twee opnieuw geconfronteerd met complexe en uitdagende moordzaken. Ze moeten veel hindernissen overwinnen om de waarheid te achterhalen. Er gebeurt van alles in hun levens die hen op de proef stelt, zowel professioneel als persoonlijk.



‘The Inspector Lynley Mysteries S6’ is vanaf 20 juni wekelijks te streamen bij Videoland.

Kids

Geniet van de avonturen van de populaire meester en zijn klas in de Mees Kees filmreeks. De perfecte mix van humor, spanning en ontroering maken deze films een geweldige keuze voor het hele gezin. Beleef de bijzondere vriendschap die Mees Kees heeft met zijn klas en de grappige en onvoorspelbare situaties die ze samen meemaken. ‘Mees Kees’, ‘Mees Kees op de Planken’ en ‘Mees Kees op Kamp’ is vanaf 1 juni te streamen bij Videoland. Download hier het beeldmateriaal.

Binnenkort te zien bij Videoland

Bellator Champions Series Paris

De Bellator Champions Series slaat – na het succesvolle eerste event in Belfast – op 17 mei z’n tenten op in de Accor Arena in Parijs. Ook hier weer Mixed Martial Arts van het hoogste niveau. Op de fightcard één Nederlander: Costello ‘The Spaniard’ van Steenis. Hij krijgt te maken met de Fransman Gregory Babene. Daarnaast staan er twee wereldtitelgevechten op de rol. De co-main is Patchy Mix tegen Magomed Magomedov en in de laatste partij van de avond gaat Usman Nurmagomedov proberen zijn ongeslagen status in het lichtgewicht te behouden tegen Alexander Shabliy. Een avond vol gevechten die meer dan de moeite waard zijn.



‘Bellator Champions Series Paris’ is op 17 mei vanaf 17.00 live te streamen bij Videoland.

GLORY 92

Glory keert voor editie 92 weer terug naar het Rotterdamse Ahoy. Daar staan een hoop interessante vechters op de kaart. Te beginnen in de prelims, waar Imad Hadar ten tonele verschijnt. Een lokale publiekslieveling met veel volgers op socials. Verder komen grote namen als Jan Kaffa, Jay Overmeer en Mo Touchassie de ring in. Michael Boapeah en Serkan Ozcaglayan, niet de grootste vrienden, vechten om de titel van de ‘Koning van Den Haag’, Levi Rigters krijgt na zijn puike optreden bij de Glory Grand Prix een nieuwe kans zich te bewijzen tegen Nico Horta en het sluitstuk van de avond is het wereldtitelgevecht in het middengewicht tussen Donovan Wisse en Ulric Bokeme.



‘GLORY 92’ is op 18 mei vanaf 19.30 live te streamen bij Videoland.

Ewout In De Verslavingskliniek

In deze nieuwe Videoland Original bezoekt Ewout Genemans een verslavingskliniek in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar vooral Nederlanders onder behandeling zijn. Hij gaat uitgebreid in gesprek met verslaafden over hun afkickproces en volgt hen tijdens hun behandeling, waarin iedereen genoodzaakt is heel eerlijk naar zichzelf te kijken. Verslaafden van alle leeftijden en met verschillende achtergronden delen hun persoonlijke en kwetsbare verhalen. Bekijk hier de trailer.



‘Ewout In De Verslavingskliniek’ is vanaf 22 mei wekelijks te streamen bij Videoland.

De Bachelor Reünie

Na een revolutionair seizoen vol passie, hartstocht en intriges komen Bachelors Paul en Rien samen met de 26 dames voor een spectaculaire reünie. Beleef de hoogte- en dieptepunten opnieuw en ontdek welke liefdes zijn opgebloeid; of welke harten zijn gebroken. Mis deze emotionele terugblik niet op het avontuur vol romantiek. Gepresenteerd door Monica Geuze.



De reünie van het derde seizoen van ‘De Bachelor’ is vanaf 23 mei te streamen bij Videoland. De wekelijkse afleveringen zijn elke donderdag te streamen bij Videoland.

Zomercliff GTST

De spanning stijgt en intriges verdiepen… De zomercliff van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ komt er alweer aan. Maak je klaar voor een emotionele avond in soapdorp Meerdijk, waar een onverwachte aankondiging het hele dorp tot tranen zal roeren.



De zomercliff van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ is vanaf 23 mei te streamen bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

Spacey Unmasked

Kevin Spacey raakt opnieuw in de problemen door ‘Spacey Unmasked’, een onthullende docuserie over zijn praktijken. Met archiefbeelden en interviews wordt een beeld geschetst van het leven van de filmster. Via Broadway wist hij op te klimmen naar Hollywood, waar men hem zag als een van de meest bewonderde en gerespecteerde acteurs. Tot hij werd beschuldigd van seksueel misbruik…



‘Spacey Unmasked’ is in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Echte Gooische Moeders S4

Het is de hoogste tijd voor een nieuw seizoen vol glamour, humor en oprechte momenten met de vijf ‘Echte Gooische Moeders’! Dit vierde seizoen staat bol van de avonturen, met onder andere Leslie die haar vliegangst heeft overwonnen en weer de lucht in gaat! Ondertussen is Bo druk bezig met het voorbereiden van haar Griekse droombruiloft, waar natuurlijk alle meiden naar uit kijken. Opnieuw nemen Bo, Florine, Kimberly, Leslie en Pauline ons mee in hun wereld, waarin glitter en glamour hand in hand gaan met de herkenbare uitdagingen van het moederschap. Bereid je voor op lachen, huilen en vooral veel Gooische gezelligheid.



Het vierde seizoen van ‘Echte Gooische Moeders’ is elke maandag wekelijks te streamen bij Videoland.

Ex On The Beach: Double Dutch S10

De Tablet of Terror heeft dit jaar bekende gezichten van de afgelopen seizoenen verzameld en is klaar om hun zonnige vakantie te veranderen in één grote hel. Komen deze namen je bekend voor? Ayleen, Elias, Ivory, Luca, Maxim, Michelle, Shirley en Yara-Nour reizen af naar een tropisch oord in Colombia voor Ex on the Beach: Double Dutch All Stars. Veel tijd om te genieten is er niet want de Tablet of Terror heeft voor de All Stars grote plannen in petto. Zal de drama tot ongekende hoogte stijgen, of weten de All Stars hun emoties in toom te houden te midden van alle drama? Eén ding is zeker; dit seizoen gaat sowieso heel veel drama, liefde, haat en intriges bevatten. De All Stars zitten op het puntje van hun strandbedje en zullen zich continu afvragen: Welke EX is next?



‘Ex On The Beach: Double Dutch All Stars S10’ is elke zondag om 22.00 uur te zien bij MTV en elke dinsdag wekelijks te streamen bij Videoland.

Máxima

Dé zesdelige Videoland Original dramaserie die het leven van Koningin Máxima verkent. De serie vertelt het verhaal van Máxima’s reis van haar vroege leven in Argentinië en New York tot aan haar toekomst als koningin van Nederland. Het heden start in Sevilla in 1999, wanneer Máxima kroonprins Willem-Alexander ontmoet, en blikt terug op haar ervaringen uit het verleden die haar hebben gevormd tot de vrouw die ze vandaag de dag is. De serie volgt Máxima terwijl ze haar relatie met de Nederlandse kroonprins navigeert en haar weg naar de top vindt, terwijl ze onderweg uitdagingen het hoofd moet bieden, waaronder controverse rond de politieke carrière van haar vader tijdens het regime van Videla.



‘Máxima‘ is elke zaterdag wekelijks te streamen bij Videoland.

The Real Housewives of Cheshire S16

Het glamoureuze leven van de Cheshire-elite is terug op de televisieschermen en exclusief te zien op Videoland!

Ze proberen de balans te vinden tussen veeleisende carrières, het moederschap en hun drukke sociale leven. Laat je betoveren met hun luxe levensstijl en bewonder hun hectische agenda’s gevuld met feesten, evenementen en chique diners. Zet je schrap voor een seizoen vol intriges, persoonlijke onthullingen en de meest glamoureuze feesten van de UK. Dit seizoen belooft drama, emotie en – natuurlijk – heel veel glamour!



Het zestiende seizoen van ‘The Real Housewives Of Cheshire’ is in zijn geheel te streamen bij Videoland.

De Verraders UK S2

In het tweede seizoen van ‘De Verraders UK’, ofwel ‘The Traitors’, dat wordt gepresenteerd door Claudia Winkleman, strijden 22 mensen om de hoofdprijs die kan oplopen tot 120.000 pond (zo’n 136.000 euro). Onder de kandidaten zitten enkele verraders die onopgemerkt hun medespelers, de getrouwen, moeten zien te dwarsbomen tijdens de spellen en elimineren bij de ronde tafel. Zullen de verraders onopgemerkt iedereen kunnen misleiden of worden zij ontmaskerd?



Het tweede seizoen van ‘De Verraders UK’ is in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Married at First Sight USA S17

Ben jij klaar voor liefde op het eerste gezicht? In dit nieuwe seizoen is het vinden van ware liefde nog nooit zo spannend geweest! De deelnemers ontmoeten elkaar voor het eerst bij het altaar, met deskundige matchmakers die zorgvuldig zijn uitgekozen om liefde te laten bloeien. Na de ceremonie, worden de koppels op de voet gevolgd tijdens hun huwelijksreis en de weken daarna, vol met romantiek en hoge emoties. Volg de koppels op hun reis terwijl ze zichzelf openstellen en op avontuur gaan naar de zoektocht voor ware liefde.



Het zeventiende seizoen van ‘Married At First Sight USA’ is in zijn geheel te streamen bij Videoland.

De Godfather Van Oss

Een spraakmakende Videoland Original docuserie over de val van een beruchte en gevreesde Brabantse woonwagenfamilie. De serie, over één van de grootste Nederlandse infiltratie-operaties, volgt het onderzoek van politie en justitie naar Martien R. en zijn familie, die zich bezighouden met georganiseerde drugscriminaliteit, wapenhandel en witwassen. Anderhalf jaar lang keek en luisterde de politie mee op plekken waar de familie zich volledig onbespied waanden. Voor het eerst vertellen politie en justitie over het spectaculaire politieonderzoek. Maar ook andere betrokkenen, inclusief een aantal verdachten, komen aan het woord.



De tweedelige Videoland Original documentaire ‘De Godfather van Oss’ is in zijn geheel te streamen bij Videoland.



