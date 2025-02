Dit streamt Videoland in maart 2025

Laatst geüpdatet op februari 24, 2025 by Redactie

Videoland presenteert in maart 2025 weer een goed gevulde lijst! Fans van StukTV kunnen hun hart ophalen met de gloednieuwe versie van De Kluis, ‘De Kluis: Het Masterplan’. Volg de reis van 10 BN’ers, die het oude pad van de Shaolin Warrior Monks gaan bewandelen in ‘Shaolin Heroes’. En in de ontroerende maar toch humoristische serie ‘Bennie’ strijdt Bennie, een eigenzinnige jongen met het syndroom van Down, voor zelfstandigheid. Of geniet van de zoektocht naar de ware in ‘I Kissed A Girl’, waar tien vrijgezelle queer vrouwen aan elkaar worden gekoppeld, startend met een kus. Binnenkort te streamen bij Videoland!

Bekijk hieronder de Videoland-highlights van maart 2025.

Highlights maart

De Kluis: Het Masterplan

1 maart



Onder leiding van Mastermind Daan Schuurmans zet een bende bekende overvallers alles op alles om een zwaarbeveiligd bankgebouw te beroven. Team STUK, bestaande uit Giel, Thomas en Stefan, staat klaar om hen te dwarsbomen. De overvallers hebben 48 uur de tijd om zoveel mogelijk goudstaven uit de kluizen te kraken, met een buit die kan oplopen tot wel €30.000,-.



Samenwerking, slimme tactieken en strategie zijn essentieel. De overvallers moeten niet alleen de beveiliging van de kluizen zien te omzeilen, maar ook omgaan met psychologische uitdagingen en verleidingen die de Mastermind hen voorlegt. Lukt het de bende de kraak van de eeuw zetten?



De Videoland Original ‘De Kluis: Het Masterplan’ is vanaf 1 maart wekelijks te streamen bij Videoland.

Bodies Bodies Bodies

8 maart



“This is not a safe space.”



Als een groep rijke twintigers zich een weekend lang opsluit in een afgelegen villa, loopt een spelletje compleet uit de hand. De film geeft een verfrissende en geestige kijk op vriendschap, groepsdruk en hoe ver iemand gaat om erbij te horen. Een onschuldig feest dat op angstaanjagende wijze ontspoort.



‘Bodies Bodies Bodies’ is geregisseerd door de Nederlandse Halina Reijn.

Meskina

8 maart



Leyla heeft geen man, geen kind, geen duidelijk carrièrepad en wordt daarom bestempeld als Meskina’: zieligerd. Ze probeert tussen de luidruchtige meningen om haar heen haar eigen stem te horen en erachter te komen wie ze is, wat ze wil en wat haar eigenlijk gelukkig maakt. Tijdens deze zoektocht werkt ze zich flink in de nesten en belandt ze in hilarische en herkenbare situaties.

The Rookie S6

8 maart



In seizoen 6 van The Rookie wordt het team geconfronteerd met de nasleep van een aanval op het Mid-Wilshire politiebureau, die blijkt te zijn opgezet als afleiding voor een grote overval op de Federal Reserve Bank. De enige verdachte die wordt gevangen, wordt gedood door een onbekende sluipschutter, mogelijk geadviseerd door advocaat Monica Stevens.



‘The Rookie’ seizoen 1 t/m 6 is vanaf 8 maart te bingen bij Videoland.

Shaolin Heroes

12 maart



‘Shaolin Heroes‘ tilt adventure reality naar een nieuw niveau. Een life-changing reis van 10 BN’ers die het oude pad van Shaolin Warrior Monks gaan volgen. Ze reizen af naar Azië waar ze worden onderwezen tijdens een 9-daagse training door authentieke Shaolin meesters. Een ongekend mooie wereld, waar originele kung fu en martial arts opdrachten worden gecombineerd met authentieke lifestyle en zingevingselementen uit de Shaolin filosofie. Elke aflevering krijgen de BN’ers een aantal opdrachten in een uniek decor. Zowel zware fysieke opdrachten als meditatieoefeningen en alles doorspekt met levenswijsheid en filosofie. Ook volgen we de reality: ontbijt, kleren wassen, gezamenlijke gesprekken, rust, reflectie, lachen en huilen.



Zijn de BN’ers in staat om de extreme training te voltooien en balans in hun leven te vinden? Wie doorstaan de test en bewijzen geschikt te zijn voor een toekomst als Shaolin Hero?



De Videoland Original ‘Shaolin Heroes’ is vanaf 12 maart wekelijks te streamen bij Videoland.

De Vuurlinie

14 maart



Op missie in Afghanistan leidt Marco Kroon zijn manschappen op heldhaftige wijze door vuurgevechten. Hij ontvangt daarvoor de hoogste onderscheiding die Nederland kent: de militaire Willems-Orde. In de jaren erna raakt Kroon echter in opspraak. Tegelijk worstelt de militair met trauma’s die hij zelfs met zijn liefde Mirjam niet kan delen en in de media en op straat heeft iedereen een mening over hem. Kroon belandt in een emotionele rollercoaster. Wanneer hij zijn gelijk probeert te bewijzen, staat hij misschien wel voor zijn moeilijkste missie ooit.

Bennie

21 maart



Bennie, een eigenzinnige jongen met het syndroom van Down, wordt 18 jaar. Nu hij eindelijk volwassen is wil hij een echte baan, geluk in de liefde en op zichzelf wonen. Net als iedereen. Zijn strijd voor zelfstandigheid zal zijn prettig disfunctionele gezin volledig op z’n kop zetten. Met zijn ontwapenende humor vecht Bennie tegen alle vooroordelen en inspireert hij zijn ouders, zus en broertje om ook opnieuw voor zichzelf en elkaar te kiezen.



De Videoland Original ‘Bennie’, geïnspireerd op het levensverhaal van Barry Atsma, is vanaf 21 maart te bingen bij Videoland.

I Kissed A Girl

27 maart



Tien vrijgezelle queer vrouwen worden in de de nieuwe Videoland Original ‘I Kissed a Girl’aan elkaar gekoppeld. Het eerste moment van ontmoeting is direct een spannende: de deelnemers ontmoeten elkaar namelijk niet met een gesprek of een swipe op de apps, maar met een kus. Deze kus kan zomaar de eerste stap zijn op weg naar een echte, blijvende liefde. De vrouwen brengen tijd door in een prachtige villa, waar ze de kans krijgen om hun nieuwe partners beter te leren kennen en hun relaties verder te ontwikkelen. Zal de eerste kus leiden tot een match made in heaven? Of ligt de concurrentie op de loer en ontstaat er een onverwachte aantrekkingskracht met een andere dame in het huis? De presentatie is in handen van Holly Mae Brood.



De Videoland Original ‘I Kissed A Girl’ is vanaf 27 maart wekelijks te streamen bij Videoland.

The Last Vermeer

30 maart



“Deception is a fine art.”



De soldaat Joseph Piller, lid van het Nederlands verzet, doet in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog onderzoek naar de befaamde Nederlandse kunstenaar Han van Meegeren. Deze wordt beschuldigd van collaboratie met de nazi’s. Piller is overtuigd van zijn onschuld en wil hem helpen, maar stuit op diens mysterieuze verleden.

Kids

Barbapapa S1

Maak kennis met de magische wereld van Barbapapa, Barbamama en hun zeven kinderen. Hun avonturen brengen hen naar alle uithoeken van de wereld. Overal staan ze klaar om mensen en dieren te helpen. Op een positieve, speelse manier lossen ze andermans problemen op, vaak door een andere vorm aan te nemen.



‘Barbapapa’ seizoen 1 is in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Brandweerman Sam S16

Maak kennis met de magische wereld van Barbapapa, Barbamama en hun zeven kinderen. Hun avonturen brengen hen naar alle uithoeken van de wereld. Overal staan ze klaar om mensen en dieren te helpen. Op een positieve, speelse manier lossen ze andermans problemen op, vaak door een andere vorm aan te nemen.



‘Brandweerman Sam’ seizoen 11 t/m 16 zijn volledig te streamen op Videoland.

The Equalizer 1 & 2

In ‘The Equalizer’ kruipt Denzel Washington in de rol van Robert McCall, een geheim agent die zijn eigen dood in scène heeft gezet om een rustig leven te leiden in Boston. Maar wanneer de plicht roept keert hij terug als privédetective om recht te zetten wat krom is en bij te springen waar de wet tekortschiet.



The Equalizer 1 & 2 zijn vanaf 30 maart te streamen bij Videoland.