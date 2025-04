Dit streamt Videoland in mei 2025

Laatst geüpdatet op april 23, 2025 by Redactie

Videoland introduceert in mei 2025 een nieuwe indrukwekkende lijst vol series en films! Zit je al klaar voor het tweede seizoen van ‘Eén grote Familie’? Komen Julia en Taco er samen uit of gaan ze verder zonder elkaar? De laatste aflevering van ‘I Kissed a Girl’ is te streamen; wie delen de laatste kus met elkaar? Drama, zon en luxe in het nieuwe seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch ‘. Gaan de 8 singels voor liefde of toch voor lust? Binnenkort te streamen bij Videoland! Bekijk hieronder de Videoland-highlights van mei.

Wild Child

2 mei



De 16-jarige Poppy uit Malibu wordt naar een Engelse kostschool gestuurd. Omdat ze beseft dat haar vader niet terugkomt om haar te redden, probeert ze zich van de kostschool te laten sturen door zich rebels te gedragen.

Kopen zonder Kijken S7 België

5 mei



Woningzoekende geven de zoektocht naar een nieuwe koopwoning volledig uit handen. Een team van specialisten gaat opzoek naar dat ene droomhuis dat de koppels zelf niet te pakken krijgen. Met de Nederlandse Daan Alferink als stylist.



‘Kopen zonder kijken België’ seizoen 7 is vanaf 5 mei wekelijks te streamen bij Videoland.

I Kissed a Girl de laatste aflevering

8 mei



Tien vrijgezelle queer vrouwen worden in de de nieuwe Videoland Original ‘I Kissed a Girl’ aan elkaar gekoppeld. Het eerste moment van ontmoeting is direct een spannende: de deelnemers ontmoeten elkaar namelijk niet met een gesprek of een swipe op de apps, maar met een kus. Deze kus kan zomaar de eerste stap zijn op weg naar een echte, blijvende liefde. De vrouwen brengen tijd door in een prachtige villa, waar ze de kans krijgen om hun nieuwe partners beter te leren kennen en hun relaties verder te ontwikkelen. Zal de eerste kus leiden tot een match made in heaven? Of ligt de concurrentie op de loer en ontstaat er een onverwachte aantrekkingskracht met een andere dame in het huis? De presentatie is in handen van Holly Mae Brood.

Zwanger & Co

7 mei



De zesendertigjarige alleenstaande verloskundige Merel kiest er bewust voor om zwanger te raken zonder de perfecte partner te hebben. Tegelijkertijd wordt haar vader Piet, een zestiger, nogmaals vader en is ook haar drieëntwintigjarige nichtje Eva in blijde verwachting. Al deze aanstaande ouders krijgen vervolgens met uiteenlopende beproevingen te maken.

Spinning Gold

12 mei



Een muzikale film over de meest succesvolle onafhankelijke platenmaatschappij aller tijden – Casablanca Records – van platenbaas en medeoprichter Neil Bogart. De rockband KISS, Donna Summer, Gladys Knight, Bill Withers, Giorgio Moroder en The Village People bereikten in de jaren ’70 allemaal hun hoogtepunt onder het ‘toeziend oor’ van deze meest kleurrijke en briljante producent van de muziekindustrie. Samen met vele jonge muziekliefhebbers zou Casablanca Records de geschiedenis herschrijven en de industrie voor altijd veranderen met ‘de beste soundtrack van ons leven’. Hun mix van creatieve waanzin en geloof in elkaar vormde onze cultuur en definieerde uiteindelijk een generatie.

Ex On The Beach: Double Dutch S11

13 mei



Bij ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ bestaat dit jaar de cast uit Chantal, Dani, Demi, Jonna, Marianne, Nick, Shaniqua en de legendarische Marc Junior, bekend van seizoen 9.



De acht Nederlandse en Belgische singles reizen dit jaar naar een schitterende villa in Colombia voor negen spannende afleveringen, gevolgd door een spraakmakende reünie. In de prachtige villa genieten ze van zon en luxe – totdat de Tablet of Terror toeslaat. Dit leidt tot onverwachte wendingen, schokkende onthullingen en een leger aan exen om de vakantie van de singles tot een hel te maken.



‘Ex On The Beach: Double Dutch’ seizoen 11 is vanaf 13 mei te streamen bij Videoland.

Finding You

16 mei



Finley is geen typisch achttienjarig meisje. Ze is geestig, stoer, getalenteerd en gedreven. Na een noodlottige viool auditie aan een prestigieus muziekconservatorium in New York besluit ze naar Ierland te reizen. In de B&B die door haar gastgezin gerund wordt, ontmoet ze de filmster en hartenbreker Beckett. Al snel worden ze verliefd, maar wanneer de druk van Becketts sterrendom hun dromen dreigt te verpletteren moet Finley beslissen wat ze bereid is te riskeren voor de liefde.

Eén Grote Familie S2

24 mei



In het tweede seizoen besluit Julia de relatie met Taco op pauze te zetten. Ze is ervan overtuigd dat een korte time-out een positieve uitwerking zal hebben. Goed voor hen beiden en goed voor hun relatie. Taco ziet dit echter heel anders; als begin van het einde. Als Julia dan ook nog eens bij Dennis op de woonboot gaat wonen om op adem te komen en de kinderen beginnen te protesteren, slaat de twijfel toe.



Het tweede seizoen van “Eén Grote Familie’ bestaat uit 8 afleveringen en is vanaf 24 mei te bingen bij Videoland.

John Wick 1,2 en 3

John Wick, een voormalige huurmoordenaar, wordt gedwongen terug te keren naar zijn oude leven wanneer een crimineel zijn auto steelt en zijn geliefde hond doodt. Hij volgt de dader naar New York en komt in conflict met een machtige maffiabaas. Zijn zoektocht leidt hem naar Rome, waar hij het opneemt tegen een internationale moordenaarsbende. Ondertussen wordt hij opgejaagd vanwege een hoge prijs op zijn hoofd en het breken van de regels van het Continental Hotel. Met slechts een uur respijt van de hotelmanager, moet John vechten om te overleven in een wereld vol gevaar.



John Wick 1,2 en 3 zijn vanaf 23 mei te bingen bij Videoland.