Dít zijn de acht kandidaten van het nieuwe seizoen ‘B&B Vol Liefde’

Maak kennis met de acht kersverse ambitieuze B&B eigenaren van het tweede seizoen ‘B&B Vol Liefde‘. Verspreid over prachtige plekken in Europa zijn zij er klaar voor om de zoektocht naar de eeuwige liefde te beginnen. Maar liefde is pas liefde als het van twee kanten komt. Welke Nederlandse partner durft de stap over de grens te maken en samen met de eigenaren het avontuur der liefde aan te gaan. Maak je op voor een Summer VOL Love. En hier zijn ze dan, Richard, Hans (Frankrijk), Martijn, Denise, Natasja, Hans (Italië), Astrid en Ted, zij gaan allemaal het liefdesavontuur aan deze zomer. Of wordt het meer boenen dan zoenen?

Richard – Portugal

De 50-jarige energieke, levensgenieter en stoere oud-kokkelvisser Richard verruilt het regenachtige Nederland voor het zonnige Portugal. In de Algarve heeft hij een groot stuk land heeft gekocht. Richard is de enige die zijn B&B nog niet heeft geopend, hij is echter nog ontzettend druk met de verbouwing van zijn erf. De riante villa moet een luxe onderkomen worden voor gasten en voor de rest van zijn stuk land ziet hij een mooie glamping voor ogen. Hij hoopt zijn B&B dit jaar voor het eerst te kunnen verhuren. Richard is een echte levensgenieter, praat de oren van je kop en is een handige zelfstandige klusser. Richard heeft twee kinderen en is sinds 4 jaar weduwe.

Hans – Frankrijk

De 60-jarige Hans woont sinds 2002 in het kleine Franse dorpje Dégagnac. Hier runt deze rockende gitarist dan ook zijn B&B, bestaande uit twee riante vakantiehuizen, twee prachtige B&B kamers en een kleine boerencamping. Hans heeft een grote passie, namelijk zijn paarden. Hij heeft een grote manage met tien paarden en is gespecialiseerd in (meerdaagse) trektochten. Hij zou het dan ook leuk vinden als zijn partner deze passie met hem deelt. Hans is nu drie jaar vrijgezel, en staat open voor de liefde. Hij is op zoek naar een partner die spontaan, eerlijk en flexibel is, en iemand die het heerlijke Franse Bourgondische leven met hem wil delen.

Martijn – Portugal

In het prachtige Zuidwesten van Portugal in het dorpje Deixa O Resto runt de 31-jarige Martijn al een aantal jaren samen met zijn ouders een prachtige B&B. Martijn is een echte reiziger, heeft al veel van de wereld gezien en spreekt maar liefst zeven talen vloeiend. De ambitieuze Martijn is klaar om te gaan settelen en hoopt in ‘B&B Vol Liefde’ zijn droomvrouw te vinden. Hij is op zoek naar aan zelfstandige dame met een goed gevoel voor humor. Zelf is Martijn erg bezig met duurzaamheid en vegetarisch eten, het zou fijn zijn als zijn toekomstige partner hier ook raakvlakken mee heeft.

Denise – Spanje

In het zonnige dorpje Órgiva in het zuiden van Spanje, runt de 31-jarige Denise een vakantiecomplex met een groot aantal appartementen. Officieel is haar oom de eigenaar van dit complex. Het ondernemen is er bij deze knappe verschijning met de paplepel ingegoten. Denise leidt een erg gedisciplineerd leven, ’s Ochtends staat ze vroeg op, wandelt lange afstanden met haar hondje en iedere avond mediteert ze. Hiernaast sport ze maar liefst vier keer in de week. Ze zoekt dan ook een partner die minstens net zo sportief is als zij zelf. Een ambitieuze hardwerkende man met wie ze gelukkig kan worden.

Natasja – Frankrijk

Na een nogal vol en hectisch leven, verlangt de 49-jarige Natasja naar rust en ruimte. Vier jaar geleden maakte Natasja de stap om naar Frankrijk te emigreren en haar oude vertrouwde plekje Haarlem te verlaten gepaard met haar groot sociaal netwerk en succesvolle carrière. Op het platteland van het dorpje Blèves heeft Natasja een watermolen gekocht die ze heeft weten om te toveren tot stijlvolle B&B. Ondanks dat ze hier inmiddels ook weer een heuse vriendenkring heeft weten op te bouwen, mist ze een diepere connectie met een liefdespartner, ze wil weten hoe het weer is om verliefd te zijn.

Hans – Italië

In eerste instantie vertrok de 54-jarige Hans in 1990 voor zes weken naar Italië om de taal te leren. Al snel werd hij verliefd op het land en is hij nooit meer teruggekomen, het voelde voor hem als thuis. In 2008 heeft hij met zijn toenmalige vrouw een B&B begonnen in het dorpje Pistoia. Hans en zijn ex-vrouw zijn al een tijdje gescheiden en zou niets liever willen dan weer een romantische klik vinden met een nieuwe dame. Hans heeft weliswaar groene vingers en is een grote liefhebber van planten en bomen. Hij is op zoek naar iemand die samen met hem de B&B zou willen runnen.

Astrid – Oostenrijk

Vanaf kinds af aan ging de 48-jarige Astrid al op vakantie naar de bergen in Oostenrijk. Al snel werd zij verliefd op de natuur en creëerde zij de droom om later een pension te openen op deze magistrale plek. Deze droom is vijf jaar geleden, met haar toenmalige partner en kinderen, in vervulling gegaan. In het dorpje St Michael im Lungau heeft ze een prachtige B&B weten te openen Sinds de scheiding runt Astrid de B&B alleen, en dat gaat haar goed af, ze is dan ook niet op zoek naar een man die klusjes voor haar komt doen, ze is op zoek naar een steun en toeverlaat. Ze hoopt een man te leren kennen die sterk in zijn schoenen staat, haar tegengas kan geven en empathisch vermogen heeft.

Ted – Spanje

De 68-jarige Ted heeft door de jaren heen al veel van de wereld gezien en op verschillende plekken gewoond. Inmiddels is ze gelukkig op het bloemeneiland Madeira. In het dorpje Estreito Da Calheta heeft zijn een prachtige B&B weten op te bouwen. Ted is een echt gezelligheidsdier, heeft een groot netwerk opgebouwd en gaat er dan ook maar als te graag op uit. Je kunt Ted herkennen aan haar altijd stralende lach en zorgzaamheid. Ted zou graag weer gelukkig willen worden met een man die haar genegenheid, geborgenheid en liefde kan bieden, iemand waar ze de rest van haar leven mee kan delen.

‘B&B Vol liefde’ is vanaf maandag 11 juli elke maandag t/m vrijdag om 20.30 uur te zien bij RTL4 en is meteen een week vooruit te bekijken bij Videoland.