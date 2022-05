Dit zijn de badmode trends voor 2022

De zomer is al merkbaar, de temperaturen lopen op en we hebben ontzettend veel zin in de eerste duik in het koele water! Een must-have hiervoor: de juiste badkleding! Elk jaar brengt nieuwe trends en het kan moeilijk zijn om erachter te komen welk type badpak of bikini je moet kopen. Idealiter kun je kiezen voor meerdere exemplaren, en dan het liefst zowel badpakken als bikini’s. Het ideale exemplaar is zowel trendy als een aanvulling op de unieke vorm en maat van je lichaam. We hebben samen met LASCANA de badmode trends voor 2022 gevonden en één ding is zeker: er is voor ieder wat wils.

Asymmetrische modellen

Deze trend zorgt voor een spannende eyecatcher look en wordt in 2022 een van de highlights in de badmode: badmode met een asymmetrische snit. One shoulder bikinitops zijn zowel sportief als speels te combineren. De trend is niet alleen voor bikini’s, maar ook voor badpakken. Badpakken onthullen nu de taille.

Hoge taille

Hoewel broeken met hoge taille niet nieuw zijn, zijn het enkele van de beste stijlen. Bikini’s met een hoge taille zijn veel flatterender dan hun tegenhangers met een lage taille. Broekjes met een hoge taille en die tot of boven de navel reiken, doen veel meer voor ons figuur dan een laag uitgesneden broekje. De hoge taille van deze bikini’s staat ook goed bij elk lichaamstype! Ze verbergen eventuele kleine probleemzones, strekken het lichaam optisch uit en zijn ook nog eens comfortabel en sexy in één! Wat wil je nog meer van een bikini?

Klassieke en vintage badpakken

Iedereen die de badmode trends volgt, weet dat de klassieke en vintage snitten nooit echt uit de mode raken. En dit jaar zal vooral het badpak populair blijven. Deze stukken bevatten vaak effen kleuren met strakke en elegante lijnen. En ze zijn niet voor niets klassiek – deze badpakken zien er vaak geweldig uit bij vrouwen met verschillende lichaamsvormen.

Patronen

Als het wat kleurrijk mag zijn, dan is badkleding hiervoor ideaal! Zowel badpakken als bikini’s met patronen zijn in de zomer 2022 ongelooflijk populair. En we dragen ook graag een kleurrijke strandoutfit. Donkere huidtypes zouden moeten kiezen voor pasteltinten. Lichtere huidtypes kunnen kiezen voor een zwart-wit print. De verbeelding kent hier geen grenzen.

Dierenprint

Deze trend is zoals we ook bij LASCANA zien eigenlijk meer een eeuwige favoriet: modellen met dierenprints. Het maakt niet uit of het een luipaard-, zebra- of slangenprint is: de dierendetails trekken de aandacht en maken het spannend. Bovendien zullen ze niet snel uit de mode raken.

Bloemenprint en pastelkleuren

Als het gaat om de bikinitrends van 2022, kunnen we ook qua mode terugdenken aan de jaren 70: want bikinis en badpakken met bloemenprints en in pastelkleuren zijn weer in opkomst. Zowel grote als kleine bloemen, liefst in pastelkleuren maar ook in andere kleuren, zijn een must.

Ruches en gesmokte details

Nog een trend van dit jaar waar we dol op zijn… Ruches en gesmokte details. Of het nu een badpak of een bikini is, deze kenmerken laten vaak een brede halslijn en de schouders zien. Het is een speelse en vrouwelijke look die 2022 zal veroveren, en meteen voor een goed humeur zorgt. Deze trend is niet alleen te zien in badmode, maar ook bij blouses, off shoulder tops en jurken.