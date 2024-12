Dit zijn de belangrijkste Food Trends van 2025

Laatst geüpdatet op december 5, 2024 by Redactie

Wat ons als Nederlanders bezighoudt, heeft invloed op onze eetgewoonten en de manier waarop we eten bestellen. Dat blijkt uit het jaarlijkse Food Trends rapport van Thuisbezorgd.nl dat is gebaseerd op geanonimiseerde data van 6 miljoen klanten en 14.000 aangesloten partners. Het rapport laat zien dat er in 2025 nog meer focus zal zijn op de herkomst van ons eten, nieuwe eettradities en het verlangen naar lichte en voedzame maaltijden in de avonduren. Naast de belangrijkste food trends voor komend jaar, biedt het rapport ook een compleet overzicht van het bestelgedrag in Nederland. Spoiler: de açai bowl was het favoriete ontbijtje dit jaar. Nieuwe trends ontstaan vaak in de grote steden, waar verschillende culturen en generaties samenkomen en elkaar inspireren. Op basis van de inzichten van food experts, de statistieken van een recordaantal van 14.000 aangesloten partners én 6 miljoen gebruikers in Nederland, deelt Thuisbezorgd.nl de meest opvallende food trends voor 2025:

Trend 1: De eerlijke keuken

Nederlanders willen terug naar de basis. Een drang naar eenvoud, maar ook de nieuwsgierigheid om te weten waar ons eten vandaan komt om meer controle te krijgen over wat we in ons lichaam stoppen. Daardoor is ‘culinaire eerlijkheid’ in opmars. We maken bewuste keuzes in wat we eten en willen daar graag bij geholpen worden. Restaurants merken dat mensen steeds vaker om verduidelijking van ingrediënten vragen. Duidelijke communicatie is daarom van vitaal belang naarmate meer mensen verpakkingen en etiketten analyseren en zich verdiepen in ingrediënten, voedingswaarde en de herkomst van producten, bijvoorbeeld waar de groenten zijn gekweekt of waar het eten is verwerkt.



De ‘eerlijke keuken’ is ook een reactie op een wereld vol toenemende misinformatie en scepsis. Het is geen toeval dat de populariteit van consumentgerichte tv-programma’s toeneemt. Zij onderzoeken het verhaal achter de claims van producten, zoals waar rijst vandaan komt, welke ingrediënten er precies in een product zitten en of iets echt beter is voor jou of het milieu.



De bewuste keuzes die chefs en consumenten maken, zorgen er ook voor dat we vaker kiezen voor maaltijden met minder ingrediënten. We willen immers overzicht houden over wat we in ons lichaam stoppen en dat gaat makkelijker met een ‘schonere’ ingrediëntenlijst die korter, begrijpelijker of duurzamer is.

Trend 2: Het ‘self care’-dieet

De manier waarop we omgaan met gezond eten verandert. Al langer zijn we bezig om ons persoonlijk welzijn te bevorderen door bewuster te consumeren, te matigen, gezondere opties te kiezen en te letten op ingrediënten die aansluiten op een dieet. Hierin is er ook geen ‘one size fits all’ omdat iedereen lichaam en leven nu eenmaal anders is. In 2025 verwachten we een verdere verdieping van deze ontwikkeling.



De opkomst van geïndividualiseerde voeding bijvoorbeeld: gepersonaliseerde afhaalmaaltijden die passen bij een bepaald dieet en op maat gemaakte maaltijden staan centraal. De opkomst van foodcoach-apps helpt ons de beste hoeveelheden, ingrediënten en maaltijden te vinden die passen bij onze workouts of lange dagen. Tegelijkertijd zien we chefs die toegankelijke opties bieden met de nadruk op smaak en genot, met kleine, gezonde vervangingen van ‘traditionele’ ingrediënten om consumenten te helpen zich goed te voelen. Sommige aanpassingen in recepten zijn een direct gevolg van gezondheidsproblemen, zoals voedselallergieën en -intoleranties.



Maar ‘self care’ draait ook steeds meer om andere aspecten zoals schoonheid en stressverlichting. Zo zien we snacks, drankjes en maaltijdvervangers verrijkt met essentiële voedingsstoffen. Maar ook smaakvolle producten boordevol voedingsstoffen die zich richten op langzame koolhydraten, veel eiwitten, gezonde vetten, toegevoegde vezels en minder suiker.

Trend 3: Avond- en nachtleven

Onze dagelijkse routines verschuiven steeds meer naar de latere uren. Waar Nederlanders vroeger bekend stonden om het om 18:00 uur aan tafel gaan voor een AVG’tje, zien we nu dat dit aan het veranderen is. Deze verschuiving in levensstijl heeft invloed op de tijdsplanning van onze maaltijden, drankjes, vrijetijdsactiviteiten en werk. Zo werken we soms langer door, sporten we vaker laat op de avond, of plannen we sociale momenten tussen werk en het avondeten.



Logischerwijs heeft een ander ritme ook gevolgen voor onze eetgewoonten. Lichtere en latere maaltijden voor een optimale slaap. Een toenemende vraag naar ‘late night snacks’, niet voor na het uitgaan, maar lekkernijen voor laat op de avond nadat we nog hard gewerkt hebben. Eten wordt ook op andere manieren onderdeel van het uitgaansleven. Uitgebreide diners vinden later op de avond of pas aan het begin van de nacht plaats. Daarvoor sporten we eerst met anderen of plannen we eerst een andere afspraak alvorens we aan het diner beginnen.

Trend 4: Een nieuwe invulling van routines

Routines zijn al een tijdje onderwerp van gesprek. Het is dan ook geen verrassing dat social media trends zoals ‘get ready with me’ zo populair zijn. Er zijn talloze experts, podcasts en zelfhulpboeken die je helpen de juiste routines te vinden om het beste uit jezelf te halen. Van discipline tot beweging tot het creëren van vaste eettijden en tijd voor jezelf. Daarnaast worden ‘kleine mijlpalen’ populair. In plaats van alleen grote mijlpalen te vieren, staan we onszelf ook toe om stil te staan bij kleine overwinningen of prestaties, door onszelf te trakteren op speciale koffie, luxe lekkernijen of speciale ingrediënten en gerechten. Denk aan een doos exclusieve madeleines of macarons, of Michelinster-waardige sandwiches en lichte lunchgerechten. Op het gebied van maaltijdbezorging en eten en drinken zien we deze trend in 2025 terug in verschillende vormen. Zo verwachten we de opkomst van eenpersoonsporties of kleine gerechtjes, waarmee mensen zichzelf kunnen verwennen wanneer ze dat nodig hebben.