Dit zijn de best bekeken YouTube-muziekvideo’s van Nederland in 2024

Laatst geüpdatet op december 18, 2024 by Redactie

Van ballads en meezingers tot techhouse en verrassende collabs: ook dit jaar heeft YouTube heel Nederland weten te raken en inspireren met nieuwe muziekvideo’s. Wat opvalt in 2024? De lijst wordt gedomineerd door Nederlandse artiesten en nummers die het publiek massaal wisten te trekken. Het platform maakt nu bekend welke muziekvideo’s dit jaar het meest werden bekeken in Nederland.

Europe, let’s come together!

Hoe kan het ook anders: Joost Klein scoort met zijn hit Europapa een welverdiende eerste plek in de YouTube Top Music Videos van 2024. Het aanstekelijke nummer, dat door veel Nederlanders werd en wordt meegezongen, domineerde de trending-lijst op YouTube en werd hét anthem van het jaar. Met zijn vrolijke en ontroerende muziekvideo wist Joost niet alleen zijn trouwe fans te bereiken, maar heel Europa aan hem te binden.

Voor jong en oud

Ook dit jaar heeft YouTube de jongere doelgroep volop weten te bereiken. In 2023 stond Kinderen voor Kinderen nog op nummer één met hun hit ZiggZagg, en dit jaar claimen ze de tweede plek met het vrolijke Daba Die Daba Daa. Deze muziekvideo, speciaal gemaakt voor de Koningsspelen van 2024, stond bij talloze kinderen – en waarschijnlijk ook heel wat volwassenen – op repeat.

Van de boer’n akkers noar de top van de hitparade!

Op de derde plek staat een internetsensatie: Boer Harm met zijn muziekvideo Brommers Kieken. Wat begint als een lokale hit heeft zich afgelopen jaar als een lopend vuurtje verspreid over sociale media. De hype en het mysterie rondom deze ‘boer’ maakten van het karakter een veelbesproken én veelbeluisterde artiest: de video heeft inmiddels meer dan 6 miljoen views en meer dan 2.000 reacties.

Hitje, nederhop en een hele entourage

Roxy Dekker is vanaaf de baddie, want haar muziekvideo Sugerdaddy claimt de vierde plek in de lijst. De Amsterdamse singer-songwriter wist eerder al te schitteren in de best bekeken YouTube-video van 2024 en voegt nu ook deze muzikale prestatie toe aan haar prijzenkast van dit jaar.



Een vleugje nederhop mag natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Frenna, een van de grootste namen binnen dit genre, staat op de vijfde plek met zijn muziekvideo Pretty Girls. Frenna scoorde vorig jaar een zesde plek met de muziekvideo van het nummer Broski’s en bevestigt nu opnieuw zijn prominente plek in de Nederlandse muziekscene.



Wat is een YouTube-lijst zonder Bankzitters? De vijf jongens, die ook al de meest bekeken YouTube-video van 2024 op hun naam zetten, maken ook op muzikaal gebied indruk. Hun muziekvideo Entourage verovert de zesde plek in deze lijst. En een entourage is het zeker, want in de video zien we een verzameling BN’ers voorbijkomen, van Enzo Knol tot Paul de Leeuw.

Van ballads tot bangers

De Amerikaanse zanger Benson Boone staat met zijn Beautiful Things op een verdiende zevende plek. Kleine John en DJ DYLVN hebben Samen (Niet alleen) een mooie plek acht behaald in de lijst. Eminem is inmiddels terug van weggeweest en pakt meteen een hit: zijn muziekvideo Houdini staat op plek negen. MEAU geeft ons met de video van Stukje van mij niet alleen een prachtig nummer, maar ook een belangrijke boodschap, en sluit hiermee de top 10 af.



Sam Vergauwen, Country Manager Benelux, YouTube: “De top-tienlijsten van dit jaar worden gedomineerd door Nederlands talent, dat via YouTube succesvol de Nederlandse samenleving bereikt. We zien een grote diversiteit aan content, van actualiteit tot persoonlijke video’s en van Nederlandstalige muziek tot hits die ver buiten onze grenzen reiken. We zijn er trots op dat Nederland naar YouTube komt voor verbinding, inspiratie en informatie.”

Best bekeken YouTube-muziekvideo’s van Nederland in 2024:

Joost Klein – Europapa – Eurovision Song Contest

Daba Die Daba Daa – Kinderen voor Kinderen

Brommers Kieken – Boer Harm

Sugardaddy – Roxy Dekker

Pretty Girls – Frenna

Entourage – Bankzitters

Beautiful Things – Benson Boone

Samen (Niet Alleen) – Kleine John x DJ DYLVN

Houdini – Eminem

Stukje van mij – MEAU