Dit zijn de beste steden voor een workation

De zomervakantie zit al op de helft. Misschien heb je al een leuke vakantie achter de rug, of moet je nog een tripje naar de zon boeken. In het tweede geval kan het onderzoek van International Workplace Group je misschien op weg helpen met het kiezen van de juiste bestemming. Zo hebben ze aan de hand van hun Work from Anywhere Barometer een lijst opgemaakt van de beste steden voor een workation. Zo’n workation, waarbij reizigers vanuit het buitenland werken om hun vakantie te verlengen, is enorm populair sinds hybride werken het gangbare werkmodel is geworden. Uit onderzoek blijkt dat 84 procent van de hybride werknemers overweegt om hun vakantie te verlengen om op afstand te kunnen werken.



Om de lijst van de dertig beste workation-bestemmingen te ontwikkelen vergeleek International Workplace Group dertig toonaangevende steden aan de hand van tien criteria. Steden kregen punten op een schaal van 1 tot 10 voor klimaat, cultuur, accommodatie, transport, eten & drinken, geluk, internetsnelheid, duurzaamheid en de beschikbaarheid van flexibele werkplekken. De top drie in de lijst wordt bekleed door Boedapest, Barcelona en Rio de Janeiro. Amsterdam valt net buiten de top tien en scoort vooral goed op vlak van de Happy City Index (10 op 10), betaalbare accommodatie (7 op 10), betaalbaar vervoer (8,5 op 10) en de duurzaamheidsgraad (10 op 10). Ook op het vlak van cultuur – het aanbod aan musea en galerijen – scoort onze hoofdstad goed (7 op 10).

Workation steeds populairder

Maar waarom zijn workations zo populair? Driekwart van de ondervraagden (75%) zegt dat de vrijheid om overal te kunnen werken hun werktevredenheid vergroot. Hetzelfde aantal (74%) werknemers beschouwt een ‘work from anywhere policy’ als een belangrijke factor bij het overwegen van een nieuwe baan. Uit het onderzoek blijkt dat een verbeterde balans tussen werk en privéleven (76%) het meest genoemde voordeel is van werken vanaf elke locatie. Daarnaast worden ook de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met vrienden en familie in het buitenland (52%), geld besparen door te reizen tijdens daluren (47%) en van langere vakanties te genieten (30%) genoemd als voornaamste voordelen.



Mark Dixon, oprichter en CEO van International Workplace Group, zegt hierover het volgende: “Voor steeds meer werknemers biedt hybride werken de mogelijkheid om te werken waar ze het meest productief zijn. En dankzij cloudtechnologie kan dat overal ter wereld zijn, mits er een internetverbinding van hoge kwaliteit beschikbaar is. Het is dus geen wonder dat steeds meer mensen het idee omarmen om werk te combineren met reizen, of het nu voor een paar dagen is aan het einde van een vakantie, of voor een paar maanden als digital nomad. Deze tre zich verder versnellen: steeds meer bedrijven zullen een workation-beleid omarmen om de balans tussen werk en privéleven van hun werknemers te verbeteren en hun aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten.”

2024 Work From Anywhere Barometer top 10 steden voor workations: