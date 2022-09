Dit zijn de beste videospelletjes die vooral vrouwen graag spelen

Is gamen een mannenaangelegenheid? Niet voor lang, want vrouwen hebben ook veel plezier met virtuele spelletjes. Het maakt niet uit of ze alleen spelen of met vrienden. Er is een ruime keuze aan spellen, en de laatste jaren zijn vooral de serieuze casinospellen populairder geworden bij Nederlandse vrouwen. Als er ook nog een Bet365 welkomstbonus is, zijn veel vrouwen niet meer te stoppen. Maar waar gokken ze nog meer op naast roulette en dergelijke? We presenteren nu de beste videospelletjes die vooral populair zijn bij dames.

Klassieker met een populariteitsfactor – De Sims 4 voor nieuwe werelden

De wereld van De Sims is niet alleen aangekomen bij de vrouwen van deze wereld met de titel Sims 4. Het simulatiespel in de vierde editie maakt het mogelijk een volledig nieuwe wereld te creëren. Sims kunnen verliefd worden, een huis bouwen, een beroep uitoefenen, hun sociale leven uitbreiden en zelfs huizen beroven.

Het is al jaren een traditie dat het originele spel in een Sims reeks steeds nieuwe upgrades krijgt. De langlopende Sims 4 kreeg onlangs een duurzaamheidsupdate, die het spel nog realistischer maakt en bijzonder goed aansloeg bij vrouwelijke spelers. Sims is dan ook een echt cultspel voor vrouwelijke gamers dat zeker nog lange tijd voor uren speelplezier zal zorgen.

Voor alle bankrovers – GTA V is ook een hit voor veel meisjes

Grand Theft Auto V is een van die spellen die jaren na de release nog regelmatig worden gespeeld. Vooral de uitgebreide online modus lokt de meisjes naar de start. Door Los Santos cruisen in coole auto’s, banken beroven of het legendarische casino overvallen? Allemaal geen probleem, althans in de wereld van GTA V. Geslacht doet er niet toe, want je eigen personage kan helemaal naar je eigen wensen worden vormgegeven.

Vrouwelijke gamers kunnen kiezen of ze de wereld van GTA V willen veroveren als een sombere reiziger of als een elegante dame. Uitgever Rockstar zorgt ervoor dat GTA V nooit verveelt met nieuwe upgrades en het zesde deel staat al in de planning.

Royal flush – poker fascineert vooral vrouwen

Poker is een van de bekendste geluks- en strategiespellen die regelmatig in Nederlandse casino’s wordt aangeboden. Niet alleen mannen, maar vooral vrouwen waarderen het spel rond de royal flush, want poker draait niet alleen om goede kaarten en veel geluk, maar ook om de juiste tactiek. Zoals Lady Gaga zo treffend zong, gaat het bij dit kansspel allemaal om de pokerface.

En vrouwen staan erom bekend daar bijzonder goed in te zijn, een ondoorgrondelijk gezicht op te zetten en hun kaarten niet zo gemakkelijk te laten zien. De wereldberoemde pokerspeelster Maria Ho bewijst keer op keer hoeveel tactieken dames in huis hebben en hoe goed zij hun tegenstanders om de tuin kunnen leiden.

Stardew Valley – Boerderijromantiek met een betoverende verhaallijn

Toen deze spin-off van het traditionele Harvest Moon werd ontwikkeld, had bijna niemand zo’n doorslaand succes verwacht. Maar vandaag is Stardew Valley een van de meest gespeelde computer- en consolegames onder vrouwen. De graphics zijn eenvoudig, net als het verhaal. En toch is het ongelooflijk leuk om de geërfde boerderij van je opa weer op te bouwen en alle geheimen te doorgronden die in Stardew Valley verborgen liggen.

Wat zit er achter de onvriendelijke medewerker van de supermarkt in het kleine stadje? Welke geheimen heeft de mijn te verbergen en wat gebeurt er in het oude huis dat al jaren door niemand meer gebruikt wordt? Een spel voor zowel single spelers als degenen die graag samen met hun vriendinnen gokken.

Life is Strange – het hoogtepunt van de emotionele games

De tranen kunnen over je wangen rollen als Life is Strange zijn volledige visuele kracht onthult. Max Caulfield is 18 jaar jong en leeft haar verhaal in Arcadia Bay. Hoe dit verhaal wordt voortgezet, beslist alleen de speler. De taak in Life is Strange is om beslissingen te nemen voor de sympathieke Max en haar vriendin Chloe en zo het verloop van het spel massaal te beïnvloeden.

Het maken van de verkeerde beslissing kan je in de problemen brengen in Life is Strange. De handgeschilderde graphics zijn zo realistisch en ontroerend dat veel vrouwelijke gamers deze titel niet één, maar twee of drie keer spelen. Immers, afhankelijk van hoe je speelt, is er altijd een open einde.

Animal Crossing – nieuwe horizonten voor vrouwelijke spelers

De schattigheidsfactor in het klassieke Animal Crossing is hoog. Met New Horizons is een deel uitgebracht voor de Nintendo Switch waarin het leven zich afspeelt op een eiland. Sprekende dieren en buren spelen een belangrijke rol, en er kunnen vriendschappen voor het leven worden gesloten. Er is geen einde aan het spel, het spel is een prachtig alternatief voor degenen die gewoon willen driften.

Praten met dieren en verschillende voorwerpen verzamelen? Dit is een echte blijvende favoriet bij vrouwelijke gamers, dus het is geen verrassing dat het spel een jaar na de release nog steeds razend populair is bij Nederlandse vrouwen.

Just Dance – een echte hit voor vrouwelijke gamers met talent voor dansen

Een andere klassieker voor de console is het actieve spel Just Dance. Er worden danschoreografieën ingestudeerd en uitgevoerd op verschillende pop- en cultsongs. Alleen wie exacte resultaten levert, kan de begeerde punten verzamelen. Het is een langlopende hit, en elk jaar wordt een nieuwe versie uitgebracht met de nieuwste muziek uit de hitlijsten. Het spel wordt gespeeld met bewegingscontrole, zodat de eigen lichaamsbewegingen van de speler rechtstreeks op het scherm worden overgebracht. Dit spel is een echte hit voor sportminnende dames die graag bewegen. Of je nu alleen bent of met vrienden, plezier is gegarandeerd wanneer de controllers worden gezwaaid en de benen worden geknoopt.

Voor paardenliefhebbers – Ostwind raakt de harten van de dames

De filmserie Ostwind is een bekende hit, vooral in Duitsland. Met het gelijknamige videospel konden spelers kennismaken met de wereld van paardenfluisteraar Mika. De taak is niet alleen om voor het paard Ostwind te zorgen, er zijn ook tal van taken en nieuwigheden te ontdekken rond het landgoed. Grafisch is er met de Ostwind spellen een waar meesterwerk gecreëerd en het is niet moeilijk te begrijpen waarom Ostwind een echte hit is geworden. De langlopende hit is verkrijgbaar als consolegame voor Nintendo en Playstation en voor de PC.

Conclusie: Diversiteit voor vrouwen in computerspellen bestaat

Uiteindelijk zijn de belangen van elke vrouw iets heel individueels. Zo zijn er ook steeds meer vrouwelijke gamers die zich bewijzen in shooters en topprestaties leveren. Het brede veld van eSports is ook niet langer een puur mannelijk domein; Veel vrouwen zijn eersteklas spelers en hebben er veel plezier in om hun werk & geld voltijds te bewijzen.