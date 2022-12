Dit zijn de dating trends van 2023 volgens datingapp Fruitz

Fruitz, de datingapp voor Gen-Z, deed onderzoek naar de date verwachtingen voor 2023 onder 500 vrijgezellen tussen 18 en 26 jaar. De app voorspelt een bijzonder romantisch jaar waarin singles afscheid nemen van hokjesdenken en op een romantische ontdekkingstocht gaan door hun eigen datewereld. Opvallend is dat Gen-Z vooral op zoek gaat naar hun soulmate. Dit zijn de vier dating trends voor 2023!

Soulmate Searching

Het komende jaar gaat 65% van de ondervraagde singles op zoek naar een serieuze relatie. Bijna de helft zegt zelfs op zoek te gaan naar hun soulmate. Ruim een kwart van de deelnemers geeft aan het losbandige leven in het nieuwe jaar graag los te laten om zich te binden één heel speciaal iemand. Fruitz noemt deze trend dan ook toepasselijk Soulmate Searching. De Soulmate Searcher pakt daten heel serieus aan. Meer dan de helft van de respondenten wil dezelfde hoeveelheid geld uitgeven aan dates, ondanks de hoge inflatieprijzen. Een kleine tien procent geeft aan zelfs méér uit te gaan geven dan het afgelopen jaar.

Fruitz-tasting

Volgend jaar gaan daters op ontdekkingstocht. Zo’n 60% geeft aan open te staan voor een date met iemand die ze voorheen niet snel zouden daten. Gen-Z maakt hiermee een duidelijk statement: hokjesdenken is verleden tijd. Singles willen nog meer diversiteit in hun dateleven en gaan in 2023 echt op onderzoek uit. Deze dater vindt het fijn om eerst al het lekkers dat de wereld te bieden heeft te proeven om tot een perfecte smoothie te kunnen komen. Een echte Fruitz-taster dus. Nieuw jaar, nieuwe ervaringen!

Dutching Season wordt Dutching Dating

Uit eerder onderzoek van Fruitz naar het dategedrag van singles in de koude wintermaanden, bleek dat Nederlanders heel nuchter zijn als het om daten gaat. Nu blijkt dat deze houding zich niet alleen beperkt tot de wintermaanden, wat Fruitz eerder dit jaar tot Dutching Season heeft benoemd. Deze trend zet zich in 2023 het hele jaar door. Bijna 32% van de deelnemers heeft namelijk geen date goals voor volgend jaar. Ook geeft bijna 40% aan niets te veranderen aan hun dategedrag. Ondanks zijn laidback houding neemt deze dater het daten wel degelijk serieus. Dutching Season is daarmee omgedoopt tot Dutching Dating.

Steady Flinging

Onder de respondenten is 25% van de deelnemers op zoek naar casual dating en -seks voor het komende jaar. Een kwart van de singles wil daarbij wél verbinding met een ander, maar is nog niet toe aan een vaste relatie. Daarom kiezen zij voor steady flings om plezier mee te hebben. Bijna 80% van de daters is niet bang om met een bedpartner over hun seksuele verlangens te praten. De Steady Fling communiceert duidelijk wat ‘ie wilt om optimaal te kunnen genieten. Fling is in the air!

Let’s make a smoothie

Voor daters is het nog makkelijker om een gelijkgestemde te vinden met de Fruitz datingapp. Iedere dater heeft namelijk een fruitsoort gekoppeld aan zijn profiel. Zo zijn Soulmate Searchers te herkennen aan het ‘kers’ embleem, want twee zijn samen één, net als kersen aan dezelfde tros. De laidback houding van de Dutching Daters sluiten naadloos aan bij de ‘druif’, die wel ziet waar dingen tot leiden. De Steady Flings krijgen een watermelon sugar high van de ‘watermeloen’ en is op zoek naar een friend with benefits. Fruitz heeft diversiteit en inclusie hoog in het vaandel staan; Fruitz-tasters zullen zich er daarom direct thuisvoelen. Hoewel de dating trends de huidige stand van zaken in dateland in kaart brengen, kunnen daters die simpelweg alleen op zoek zijn naar een leuke tijd in de vorm van casual seks zich buitengesloten voelen. Maar ook daar heeft Fruitz een handige oplossing voor: ga op zoek naar de juicy peach. Iedereen kan zijn volgende date vinden in de Fruitz app!



