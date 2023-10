Dit zijn dé datingtermen van nu!

Laatst geüpdatet op oktober 26, 2023 by Redactie

In de wereld van razendsnelle online dating is het cruciaal om op de hoogte te blijven van de voortdurend evoluerende taal der liefde. Of je nu een doorgewinterde dater bent of nog maar net je eerste digitale liefdesstapjes zet, het omarmen van de nieuwste datingjargon kan de sleutel zijn tot een succesvol datingleven. Fruitz, de dating-app voor Gen Z’ers, heeft de laatste datingtermen in Nederland op een rijtje gezet. Dus zet je datingleesbril op en maak je klaar om de dating dictionary te verkennen.

Sneaky link: het discrete avontuur

Deze term, die je vaak tegenkomt in de dating community, beschrijft die geheime afspraakjes waarbij twee mensen samenkomen voor wat plezier, terwijl ze hun ontmoeting verborgen houden voor de rest van de wereld. Het is als het bewaren van een kostbaar geheim, een beetje zoals James Bond die stiekem van een romantisch rendez-vous geniet, terwijl de wereld nietsvermoedend doorgaat met zijn dagelijkse bezigheden.

Rizz: het charmegehalte

“Rizz” stamt van het woord charisma. Het staat voor de natuurlijke gave om anderen moeiteloos te charmeren en aan te trekken. Dus, als je op zoek bent naar iemand die de kunst van het verleiden en het creëren van betekenisvolle connecties beheerst, dan is “rizz” precies wat je nodig hebt. Ze voegen als het ware een extra dosis magie toe aan hun digitale romantische avonturen. Ze zouden bijna een handleiding voor flirten kunnen schrijven!

Zombie-ing: de herrezen geest

Deze term beschrijft een onverwachte wending in het klassieke “ghosting” scenario, waarbij iemand abrupt en zonder uitleg verdwijnt. Maar bij zombie-ing komt die “geest” plotseling weer tot leven en betreedt opnieuw je leven, vaak na een lange periode van stilte. Het voelt als een onverwachte plotwending in een spannende serie, waarbij je je afvraagt of het nu een goed of slecht idee is om de draad weer op te pakken. Denk na over wat je wilt in een relatie en of de herrezen geest daaraan voldoet. Misschien ben je veranderd sinds hun vertrek en is het tijd om je prioriteiten opnieuw te stellen.

Swouple: dating-app-made couple

Een “swouple” is de nieuwe term voor koppels die elkaar hebben leren kennen via een dating app. Ze zijn het levende bewijs van de kracht van online dating en dat liefde soms letterlijk binnen handbereik is met slechts één simpele swipe naar rechts. Dit moderne romantische verhaal benadrukt hoe digitale connecties in de moderne datingwereld kunnen uitgroeien tot betekenisvolle, duurzame relaties.

Wokefishing: de progressieve nabootser

Terwijl catfishing te maken heeft met het aannemen van een valse identiteit online, gaat wokefishing over het online presenteren van jezelf als sociaal bewuster en progressiever dan je werkelijk bent. Het is als het dragen van een politiek correct masker dat je op en af kunt zetten. Een beetje zoals een kameleon die in een poging om in de omgeving op te gaan, ineens politieke manifesten begint te citeren. Als je vermoedt dat iemand zich anders voordoet, probeer dan open en eerlijke gesprekken aan te gaan om hun ware overtuigingen en intenties te begrijpen. Dit kan helpen bij het opbouwen van oprechte relaties.

Roaching: het geheim van de multi-dater

Vergelijk het met het zien van één kakkerlak, wat suggereert dat er meer verborgen zijn, want bij roaching gaat het om iemand die stiekem meerdere mensen ziet of met hen slaapt zonder openheid van zaken te geven. Er is niets mis met het openhouden van je opties, maar eerlijkheid is hier de sleutel. Kies je fruit verstandig en wees eerlijk!

Freckling: seizoensgebonden daten

Het verwijst naar het daten van iemand exclusief tijdens de zonnige seizoenen, om dan te verdwijnen wanneer de winter zijn intrede doet. Bij Fruitz begrijpen we dat de liefde haar eigen ritme heeft. Flirt en date wanneer je wilt, maar het is ook helemaal oké om op de pauzeknop te drukken als je even een break nodig hebt. Liefde komt en gaat, maar seizoenen blijven.

Date stacking

Tijd vinden om te daten kan moeilijk zijn. ‘Date stacking’ kan dé oplossing bieden voor mensen die op zoek zijn naar liefde en dit op een efficiënte manier willen aanpakken. Het is namelijk heel simpel: Je plant meerdere afspraakjes op dezelfde dag of avond. Zo ga je bijvoorbeeld eerst lunchen, daarna maak je met date nummer twee een romantische wandeling door het park en eindig je de dag met date drie aan de bar met een drankje. Noem het speeddaten a la Gen Z, zonder een belletje dat aangeeft dat je moet doorschuiven! Deze manier van daten is interessant om een eerste indruk te krijgen. Maar, het is uiteraard belangrijk om in een volgende date meer tijd te investeren.

Voel je je na het lezen van deze 10 begrippen ook helemaal klaar voor het online dating avontuur? Dankzij de dating dictionary die Fruitz samengesteld heeft ben je helemaal up-to-date en hoef je alvast niet meer te twijfelen aan jouw dating vocabulaire.