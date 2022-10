Dit zijn de deelnemers van de ijzingwekkende Halloween editie van De Verraders

Maak je klaar voor een speciale Halloween editie van ‘De Verraders’ waar de missies en moorden bloediger zijn dan ooit en de deelnemers geen enkel middel schuwen in de strijd om zoveel mogelijk zilver te verdienen. Dertien BN’ers gaan tot het uiterste in dit bloedstollende, psychologische spel waarbij de kijker wordt meegenomen in het gevecht tussen het goede en kwade. Onder leiding van oud deelnemer Frank Evenblij duiken de BN’ers in een avontuur vol list, bedrog en manipulatie. Lukt het de Getrouwen de Verraders op tijd te ontmaskeren? De Halloween editie van ‘De Verraders’ is vanaf 27 oktober dagelijks met 6 afleveringen te zien bij Videoland.

Frank Evenblij: “Geweldig om aan de andere kant van het programma te staan, de vorige keer was ik deelnemer dus weet ik precies wat alle kandidaten van ‘De Verraders’ ondergaan. Eigenlijk vond ik het nu prettiger om als presentator hier aan mee te werken en vooral omdat deze Halloween editie best een pittige, lugubere versie van ‘De Verraders’ is. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het met heel veel plezier heb gedaan.”

Dit zijn (v.l.n.r) de BN’ers die in dit avontuur stappen:

Bastiaan Ragas, Dave Roelvink, Famke Louise, Frits Wester, Christina Curry, Dennis Weening, Bobbi Eden, Gwen van Poorten, Ayoub Louihrani, Airen Mylene, Heleen van Royen, Soundos El Ahmadi en Hugo Kennis. Credit: Videoland