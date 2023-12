Dit zijn de deelnemers van het nieuwe RTL 4 programma ‘Stars On Stage’

Laatst geüpdatet op december 15, 2023 by Redactie

In het nieuwe RTL 4-programma ‘Stars On Stage‘, gepresenteerd door Jamai Loman en Buddy Vedder, gaan bekende Nederlanders de uitdaging aan om te worden opgeleid tot musicalster. Elke week beoordeelt een deskundige groep recensenten hun optredens. De vaste recensenten, Albert Verlinde en Paul de Leeuw, worden hierin bijgestaan door twee wekelijks wisselende grote namen uit het musicalvak. De deelnemers concurreren om de beste recensies en de meeste sterren en elke week moet iemand het toneel verlaten. ‘Stars On Stage’ is vanaf vrijdag 5 januari om 20.00 uur te zien bij RTL 4. De deelnemers van dit nieuwe grootse entertainment programma zijn stuk voor stuk bekende namen uit de wereld van muziek, sport en media die allemaal nog nooit in een musical gespeeld hebben. De grote vraag is: welke BN’er kan de titel musicalster toevoegen aan zijn/haar CV?

Zangeres Emma Heesters

“’Stars on Stage’ gaf mij de mogelijkheid om nog meer van mezelf te laten zien. Ik zong als klein meisje al nummers uit musicals en groeide er op deze manier al mee op. Sommige musicals hebben zo’n mooie boodschap en ik vind het geweldig dat ik in dit programma enkele van deze prachtige nummers mag performen.”

Voormalig langebaanschaatser, Olympisch kampioen en trainer Michel Mulder

“Ik heb stiekem altijd al graag zo’n soort programma willen meedoen. Ondanks dat ik nog nooit op een groot podium heb gestaan heb ik niet lang getwijfeld om mee te doen. Ik hou heel erg van zingen. Nu is het musicalvak natuurlijk wel meer dan alleen zingen maar ik vind het een hele leuke uitdaging waarin ik graag ga ontdekken of ik dat kan.”

Mediapersoonlijkheid, zangeres en zakenvrouw Susanna Klibansky

“De unieke kans om te mogen werken met de beste in Nederland op het gebied van zang dans en acteren en elke week een hoofdrol te mogen spelen on stage. Daarnaast miste ik het zingen al lange tijd, maar ik had geen doel om het weer op te pakken, dus dit kwam op het juiste moment.”

Zanger en televisiepresentator Gerard Joling

“Mensen hebben al veel dingen van mij gezien door de jaren heen, maar zingen, dansen én tegelijkertijd acteren dat is weer iets nieuws voor mij en de kijker. Ik had altijd al bewondering voor musicalacteurs, maar nu nog veel meer. Ik heb er zin in!”

Cabaretière, zangeres, presentatrice en schrijfster Lisa Loeb

“Ik doe mee omdat ik een groot musical fan ben en het me een fantastische uitdaging lijkt om in de rol van een musical ster te kruipen! Gaat het me lukken om zang, dans en acteren bij elkaar te brengen? Ik ga mijn best doen!”

Voormalig prof- en zaalvoetballer en zanger John de Bever

“Toen deze uitdaging op mijn pad kwam zei ik gelijk: JA! Het is uit mijn comfortzone, spannend en het haalt de winnaar in mij naar boven. Ik heb mezelf voorgenomen nooit te zingen voor een jury. Maar ik ben overstag. Ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging!”

Model, Mediapersoonlijkheid en voormalig Bachelorette Sylvia Geersen

“Ik heb nog nooit eerder gezongen of geacteerd en om dit te leren was dit een prachtige kans. Soms komen dingen onverwacht op je pad, Mijn droom is uitgekomen doordat ik mijn favoriete musical-song gelijk in de eerste aflevering mocht zingen.”

Rapper en singer-songwriter Glen Faria

“Zelf ben ik momenteel druk met het schrijven een musical. Voor mij was het dan ook een hele mooie kans om op deze manier aan de uitvoerende kant van musical te kunnen proeven. Ik heb heel veel zin om met de uitgekozen nummers aan de slag te gaan.”



‘Stars On Stage’ wordt geproduceerd door MediaLane en is vanaf 5 januari elke vrijdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4.



Fotocredits: Rob Jacobs