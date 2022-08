Dit zijn de deelnemers van ‘Married At First Sight – Match or Mistake’

Vanaf maandag 22 augustus start bij Videoland het gloednieuwe programma ‘Married At First Sight – Match Or Mistake’. In het programma wagen veertien singles een sprong in het diepe in de zoektocht naar liefde. Dit zijn de deelnemers die de uitdaging aan gaan en trouwen met iemand die ze nog nooit eerder hebben ontmoet.

Maak als eerst kennis met de vrouwelijke deelnemers van dit seizoen

Anita, 28 jaar, Assen

De avontuurlijke en sportieve Anita komt uit Assen en staat heel erg positief in het leven. Ze houdt van gezelligheid en borrelen met vrienden. Anita is op zoek naar een man met humor en waarbij ze naast liefde ook een vriendschap kunnen opbouwen. Omdat ze zelf altijd vrolijk is, houdt ze niet van mannen die veel klagen.



Deveny, 26 jaar, Almere

De intelligente en temperamentvolle Deveny houdt van shoppen en uiteten. Daarnaast vindt zij het ontzettend leuk om mooie reizen te maken. Deveny is op zoek naar een toekomstgerichte partner die klaar is om samen met haar een leven op te bouwen.



Evelien, 32 jaar, Heemskerk

Evelien woont in Heemskerk en is een spontane en enthousiaste vrouw. Ze wil in haar leven overal het beste van maken en denkt graag in oplossingen. De man waar Evelien naar op zoek is, is iemand waar ze lol mee kan maken en een diepgaande relatie mee kan beginnen.



Kendall, 32 jaar, Rotterdam

De eerlijke en zelfstandige Kendall kan soms een echte huismus zijn, maar geniet ook onwijs van een gezellige borrel met haar vriendinnen. Ze houdt niet van arrogante mannen en wil dan ook een lieve, warme man waarmee ze een relatie kan opbouwen op basis van respect en vertrouwen.



Laury, 30 jaar, Den Bosch

Laury is een lieve en zorgzame vrouw en let als yoga- en ademdocent goed op haar voeding en beweging. Ze komt tot rust in de natuur en door haar natuurlijke rust heeft ze nooit ruzie. Ze wilt graag een lieve man met een duidelijk doel in het leven en die sterk in zijn schoenen staat.



Roxy, 29 jaar, Geldrop

De creatieve en gezellige Roxy houdt van lol maken met haar vriendinnen en gaat graag op pad voor een hapje en een drankje. Ze is op zoek naar een man die haar aanvult en een steuntje in de rug geeft als dat nodig is. Daarnaast is een man voor haar ook aantrekkelijk als hij initiatief neemt en betrouwbaar is.



Yvette, 41 jaar, Arnhem

De liefdevolle en uitgesproken Yvette heeft een succesvol eigen bedrijf en gaat er helemaal voor. Ze zoekt graag de gezelligheid op, maar kan zich ook terugtrekken als ze rust wil. Yvette zoekt een vrolijke partner, die blij in het leven staat en de dag plukt. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat haar toekomstige man ambitieus is.

En zie hierbij ook de mannelijke deelnemers die het avontuur aangaan

Alwin, 30 jaar, Amersfoort

De avontuurlijke en sportieve Alwin haalt graag alles uit het leven en kan ook wel omschreven worden als een actieve man. Hij is op zoek naar een ambitieuze vrouw die het leuk vindt om te sporten en daarnaast een duidelijke eigen mening heeft.



Brian, 32 jaar, Amsterdam

Brian heeft zijn familie te allen tijde op de eerste plek staan en is dan ook een echte familieman. Hij is een gevoelige jongen met zijn hart op de juiste plek. Eerlijkheid en vertrouwen zijn de belangrijkste punten die hij graag terugziet in zijn toekomstige vrouw.



Feyyaz, 33 jaar, Veghel

De sportieve familieman Feyyaz gaat zes keer per week naar de sportschool en vindt het leuk om op pad te gaan met vrienden of met zijn zoontje. Wederzijds respect staat bij hem op de eerste plek als het om relaties gaat en maakt hij graag een mooie reis met zijn vrouw.



Jesse, 26 jaar, Hoek van Holland

De gezellige Jesse houdt van een feestje en gaat graag naar de sportschool. Hij houdt van uitdagingen in het leven en gaat ook graag op deze manier de zoektocht naar liefde aan. Hij wil een vrouw die sociaal is, in positieve zin de grenzen opzoekt en een vlotte babbel heeft.



Mark, 46 jaar, Arcen

Mark is een enthousiaste en ondernemende man die zijn familie erg belangrijk vindt. Hij gaat graag op stap of naar het terras met zijn vrienden. Mark is klaar voor een serieuze relatie en hoopt tijdens dit avontuur de liefde van zijn leven te vinden.



Rizwan, 28 jaar, Heerhugowaard

Rizwan is een echte aanpakker en gaat geen uitdaging uit de weg. Hij maakt graag wandelingen in de duinen en kijkt graag series. Hij is op zoek naar een relatie waarbij vertrouwen, eerlijkheid en open communicatie de belangrijkste punten zijn.



Toychyro, 31 jaar, Amsterdam

De sportieve Toychyro krijgt veel energie van fitness, American football en basketbal. Hij kan heel goed alleen zijn, maar vindt het leven leuker met iemand aan zijn zijde. Hij zoekt een intelligente, ambitieuze vrouw met een sportief lichaam.



‘Married At First Sight – Match or Mistake’ is vanaf 22 augustus iedere maandag t/m woensdag te zien bij Videoland. De eerste drie afleveringen zijn maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 augustus ook bij RTL 4 te zien.

Foto’s: Andy Tan