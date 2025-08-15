Dit zijn de elf BN’ers in Videoland Original ‘Special Forces VIPS’

Laatst geüpdatet op augustus 15, 2025 by Redactie

De wind snijdt over het water. Het touw glijdt door je handen. Je hart bonst. Voor je ligt een sprong in het onbekende, achter je een stem die zegt dat opgeven geen optie is. In het nieuwe vijfde seizoen van Videoland Original ‘Special Forces VIPS’ verlaten elf bekende Nederlanders hun comfortabele wereld. Zij wagen zich aan fysieke en mentale uitdagingen die hen tot het uiterste drijven. Op zondag 14 september zijn de eerste twee afleveringen te streamen bij Videoland, gevolgd door wekelijks een nieuwe aflevering. Ook is de eerste aflevering als Videoland-première te zien op zaterdag 13 september om 22.50 uur bij RTL 4.

De strijd vindt dit seizoen plaats in Kroatië. Het ruige waterlandschap is even adembenemend als genadeloos. De deelnemers trotseren meren, watervallen en stromingen die hen tot het uiterste drijven. Tegelijkertijd ademt het terrein de beladen geschiedenis van voormalig Joegoslavië. Elke stap, elke klim, elke sprong voelt zwaarder door de verhalen die hier verborgen liggen. De omgeving is niet alleen het decor, het is een tegenstander op zich. Hier is alleen plek voor wie de ware warrior mindset bezit: de wil om te winnen, koste wat het kost. Het tegenovergestelde van spelen om niet te verliezen. Winnen vraagt om focus, discipline en het vermogen om kalm te blijven wanneer alles in je lijf schreeuwt om te stoppen. Maak kennis met de elf Special Forces van dit seizoen.

Cherry-Ann Person

Cherry-Ann is een succesvolle zakenvrouw en bekend van ‘The Real Housewives of Amsterdam’. Samen met haar broer bouwde ze een succesvol vastgoedbedrijf op. Achter dat succes staat een vrouw die haar angsten recht in de ogen kijkt. Ze overwon een zwaar traject om moeder te worden en noemt dat haar grootste overwinning. Wateropdrachten vindt ze het spannendst, maar doorzetten maakt haar trots. Cherry-Ann is klaar voor de strijd

Timor Steffens

Timor danste met Madonna, Beyoncé en Michael Jackson. Hij is choreograaf, showdirector en perfectionist. Altijd op zoek naar groei, bij zichzelf en bij anderen. Dit is zijn kans om uit zijn comfortzone te stappen. Balans, innerlijke kracht en discipline vormen zijn fundament. Hij werkt hard en verwacht dat ook van iedereen om hem heen. Achter zijn strakke blik schuilt kwetsbaarheid. Timor komt niet voor half werk. Hij wil laten zien wat echte toewijding is.

Famke Louise

Famke brak door met ‘Op Me Monnie’ en werd een hitmachine. Ze kreeg bakken kritiek en verloor haar vader op jonge leeftijd. Nu kiest ze bewust voor ‘Special Forces VIPS’ om sterker te worden en meer over zichzelf te ontdekken. Ze is nuchter en inmiddels veel gewend. Kritiek raakt haar niet meer. Ze verwacht braaf te luisteren naar de staff en wil alles goed doen. Famke vaart haar eigen koers en trekt zich weinig aan van de andere kandidaten. Ze toont haar emoties niet snel, waardoor ze moeilijk te lezen is. Ze oogt nonchalant en laat niet zien wat ze denkt.

Kosso (Albert Dervishaj)

Kosso is rapper, bodybuilder en ondernemer. Zijn roots liggen in Kosovo, zijn drive is zijn familie. Hij geeft alles voor zijn vrouw en kinderen. Opgeven bestaat niet voor hem. Hij won bodybuildingwedstrijden, scoorde hits en bouwde zijn eigen merk Kosso Nutrition. In ‘Special Forces VIPS’ zoekt hij zijn echte grens. Zwemmen in zee vindt hij spannend door zijn gewicht, maar hij gaat tot het uiterste. Wie pusht hem als hij zelf niet meer kan?

Jody Bernal

Jody scoorde vijf top-10 hits en werd een ster. Achter de roem volgde een donkere periode. Nu is hij DJ, vader van twee en sport hij drie keer per week. Hij zoekt uitdagingen die hij in zijn gezinsleven soms mist. Het programma is voor hem de kans om te ontdekken hoever hij kan gaan en om te bewijzen dat hij het kan. Vroeger zocht hij adrenaline in extreme kicks, nu in dit avontuur. Echt trots op zichzelf was hij zelden, maar hij hoopt dat dit dat gevoel verandert.

Fajah Lourens

Fajah is actrice, auteur en gezondheidscoach. Ze schreef bestsellers, stond in het theater en overleefde bijna een faillissement. Nu wil ze tot het uiterste gaan. ‘Special Forces VIPS’ is haar droom en ze bereidt zich tot in detail voor. Ze is kritisch, perfectionistisch en niet bang om haar mening te geven. Hoogtevrees heeft ze, maar opgeven staat niet in haar woordenboek. Ze traint hard en wil geen gezichtsverlies. Fajah zegt wat ze denkt en doet wat ze zegt.

Rachel John

Rachel is kickbokser en influencer met een missie. Ze overwon al meerdere uitdagingen in haar persoonlijk leven. Een deel van het jaar woont ze in Zuid-Afrika om kansarme jongeren te helpen. In de ring staat ze haar mannetje, maar ‘Special Forces VIPS’ is andere koek. Ze vreest paniekaanvallen en slaapgebrek, maar haar drive is sterker. Ze springt voor haar plezier uit een helikopter. Jongste van de groep? Dat ziet ze als voordeel. Rachel komt niet om te twijfelen, ze komt om te winnen.

Farja Farvardin

Farja, bekend als Fawry Not Sawry, is host, presentator en podcastmaker. Hij groeide op als jongste homofiele zoon in een islamitisch gezin en werd vaak gezien als de clown. Nu wil hij laten zien dat hij meer is dan een grap. Na zijn deelname aan ‘Expeditie Robinson’ koos hij voor een gezonde lifestyle. Hoogtes vindt hij spannend, maar mensen teleurstellen nog meer. In ‘Special Forces VIPS’ wil hij groeien, grenzen verleggen en eindelijk gezien worden.

Dylan Hoogerwerf

Dylan was shorttracker op Olympisch niveau. Nu is hij tattoo artist met een creatieve geest. Hij stopte met topsport en begon opnieuw met muziek, kleding en kunst. Maar de sporter in hem leeft nog. Dus wil hij nog steeds zijn grenzen testen. Controle loslaten wordt zijn grootste uitdaging. Hij praat weinig, creëert veel en komt niet om te klagen, maar om te gaan.

Djarno Hofland

Djarno was voetballer, tourmanager van André Hazes jr. en BN’er tegen wil en dank. Hij worstelde met depressie, faalangst en een gewelddadige overval. Nu is hij influencer, vader en gefocust op zelfontwikkeling. IJsbad, ademtraining en meditatie zijn onderdeel van elke ochtend. Onder deze omstandigheden wil hij zijn angsten verslaan en zijn negatieve gedachten de baas worden.

Matthijs Groenevelt

Matthijs werd bekend door ‘Paradise Hotel’, maar is nu ondernemer met een missie. Hij leeft in de sportschool, traint hard en gelooft in mentale kracht, vandaar zijn bijnaam Mr. Olympia. Onder deze omstandigheden wil hij laten zien dat hij meer is dan een realityster. Hij houdt van structuur, maar durft zijn comfortzone te verlaten. Matthijs wil weten hoe diep je kunt gaan voordat je breekt. Hij komt niet om indruk te maken, maar om te groeien. Onderschatting is zijn brandstof.

Dennis Kok

Dennis Kok is dit seizoen nieuw in de staf van ‘Special Forces VIPS’. Met zijn achtergrond en strakke discipline weet hij precies hoe hij kandidaten tot het uiterste krijgt.



Special Forces VIPS’ is vanaf zondag 14 september wekelijks te zien bij Videoland waarbij er de eerste dag twee afleveringen online komen. Aflevering 1 is als Videoland-première op zaterdag 13 september om 22:50 te zien bij RTL 4. De Videoland Original ‘Special Forces VIPS’ wordt geproduceerd door SimpelZodiak, een label van Banijay Benelux.



Credit: Shotbysud