Dit zijn dé food trends voor 2023

In 2023 draait het om een grotere diversiteit aan keuzes. Zowel in wat we willen eten, als de momenten waarop we eten. Thuisbezorgd.nl ziet volgend jaar een hoofdrol weggelegd voor bestellingen die voor kleine geluksmomenten zorgen. In de huidige onzekere tijden, verlangen we immers naar meer zelfzorg in de vorm van comfort food. Daarbij denken we ook steeds vaker aan onze gezondheid en het milieu. Zo zijn Nederlanders meer dan ooit geïnteresseerd in seizoensgebonden producten en duurzame verpakkingen. Dit blijkt uit het Food Trend Rapport waarin Thuisbezorgd.nl vandaag de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van smaak, restaurants en bestelgedrag presenteert.



We verwennen onszelf steeds vaker met lekkernijen die op elk moment van de dag aan huis geleverd worden. Meer dan 3 op de 5 (64%) Nederlanders zegt eten bestellen als een betaalbare manier te zien om zichzelf af en toe te trakteren, zo blijkt uit onderzoek van iVox. Een derde (31%) geeft bovendien aan vaker op atypische eetmomenten te bestellen voor kleine geluksmomenten. Denk aan lekkere koffie in de de loop van de ochtend of een vieruurtje in de namiddag.



Food expert Monique van Loon zegt hierover: “Gerechten kunnen een positieve uitwerking hebben op onze mentale gezondheid, humeur, geweten en prestaties in het leven. We geven vandaag de dag prioriteit aan ons mentale en fysieke welzijn, en daar speelt eten een fundamentele rol in. Waar we tien jaar geleden over ‘guilty pleasures’ pratten, voelen we ons daar vandaag de dag – gelukkig! – niet meer schuldig over, en zien we het als een vorm van selfcare. Het adagium van 2023? Treat yourself!”



Gijs Weterings, Country Director bij Thuisbezorgd.nl: “We zien een toenemende diversiteit aan restaurant partners die zich aansluiten op ons platform. Het aanbod wordt hierdoor steeds breder; van sapjes tot koffie, gebak en ijsjes. We zien dat consumenten hier gretig gebruik van maken en zichzelf vaker op verschillende momenten van de dag trakteren op iets lekkers.”



Daarnaast voorziet Thuisbezorgd.nl dat de wereld van ‘digitale gastronomie’ in 2023 blijft groeien. Nu al zegt ruim 70% van de Nederlanders dat ze voordat ze naar een restaurant gaan of maaltijden bestellen, eerst online foto’s op bijvoorbeeld Instagram bekijken. In 2023 zullen chef-koks nog meer inspelen op de groeiende vraag van consumenten naar gerechten met een intense smaak en gedurfde presentaties. Niet alleen op het bord, maar ook in de invulling van afhaalmenu’s. Denk aan milkshakes met een overdaad aan toppings of royaal belegde hamburgers met nieuwe ingrediënten.

Alle Food Trends van Thuisbezorgd.nl voor 2023:

Trend 1: Kleine geluksmomenten

64% van de Nederlanders zegt dat eten bestellen voor hen een betaalbare manier is om zichzelf en toe te trakteren.

Een derde (31%) zegt bovendien dat ze graag meer op atypische eetmomenten iets bestellen voor kleine geluksmomenten.

Eten is meer dan ooit iets om jezelf mee te verwennen en je goed bij te voelen. Daar draaien kleine geluksmomenten om; van een superdeluxe koffie tot een lekker gebakje tegen de middagdip. Deze verandering in de manier van bestellen is beïnvloed door de nieuwe post-COVID realiteit waarin thuiswerken een grote rol speelt. Ook is een mentaliteitsverandering zichtbaar; we plannen minder vooruit en kijken per moment waar we zin in hebben.

Trend 2: Budgetbewust genieten

In de context van de prijsstijgingen overweegt de helft van de Nederlanders die online eten bestellen om dit te blijven doen, maar daarbij minder dure gerechten te kiezen.

68% van de Nederlanders zegt in huidige onzekere tijden zelfs vaker online eten te bestellen als er kortingen beschikbaar zijn.

Het financiële klimaat heeft een grote invloed op de consumptie van eten en drinken. De consument wil dan ook kostenbewust genieten en wordt tactischer én creatiever in zijn keuzes. Zo wordt er goed op bezorgkosten en voordelige menu’s gelet en kiest men gerechten om ook de volgende dag van te kunnen eten. Dit is ook het moment voor restaurants om in te spelen op deze veranderende behoeftes, met betaalbare alternatieven voor kostbaar vlees, vis en gevogelte.

Trend 3: Bewust eten

3 op de 5 Nederlanders (62%) geeft aan het afgelopen jaar hun eetgewoonten te hebben veranderd om gezonder te zijn.

40% van de Nederlanders zegt hun eetgedrag aan te passen omdat dit beter is voor het milieu.

Er is een groeiend besef van het belang van duurzaam eten. De consument maakt vaker bewuste keuzes die een positief effect hebben op zowel onze gezondheid als het milieu. Dit ziet ook Thuisbezorgd.nl terug in de bestellingen. Flexitarische, vegetarische en vegan diëten worden steeds populairder. Restaurants zetten zich dan ook steeds vaker in voor nieuwe bereidingswijzen, ingrediënten en smaken.

Trend 4: Culinaire Nostalgie

60% van de Nederlanders zegt graag nieuwe, modernere versies van hun favoriete traditionele maaltijden te proberen.

De afgelopen pandemiejaren hebben hun sporen nagelaten. Gedreven door de hang naar wat vertrouwd en comfortabel is, ziet Thuisbezorgd.nl een trend van ‘culinaire nostalgie’ ontstaan. Restaurants en chefs combineren de hang naar nostalgie met nieuwe smaken en ideeën. Zij weten klassiekers opnieuw uit te vinden waardoor mensen verrast worden door vertrouwde ingrediënten. Niet eerder zag Thuisbezorgd.nl zoveel restaurants die met een nieuwe twist een traditioneel gerecht serveren.

Trend 5: Digitale Gastronomie

De helft (50%) van alle Nederlanders zegt weleens online foto’s op bijvoorbeeld Instagram te kijken voordat ze eten bestellen.

Een kwart (23%) zegt dit altijd te doen.

Een vijfde van de Nederlanders (23%) zegt dat sociale mediakanalen zoals TikTok en Instagram hun eetkeuzes beïnvloeden.

1 op de 10 Nederlanders zet elke maaltijd die ze bestellen op de foto.

Instagram-foodies en TikTok-chefs bepalen via sociale media wat er bij ons op het bord ligt. Maar ook de sociale media van restaurants zelf blijkt belangrijker dan ooit. Volgens Thuisbezorgd.nl hebben sociale media een belangrijke bij het verleiden van mensen. En dit zal in 2023 alleen maar blijven groeien. Bewust van deze invloed houden chefs ook rekening met de presentatie van hun gerechten in de digitale wereld om alle zintuigen te prikkelen. In 2023 zullen we meer gerechten met een intense smaak en gedurfde presentaties zien.