Dit zijn dé groene voornemens van Nederlanders voor 2024

Laatst geüpdatet op januari 2, 2024 by Redactie

Veel Nederlanders hebben groene voornemens voor 2024, blijkt uit nieuw onderzoek. Zo willen 6 op de 10 Nederlanders thuis minder energie gebruiken, is ruim de helft van plan om voor minder afval te zorgen en wil de helft voor korte afstanden vaker de fiets dan de auto nemen in 2024. ASN Bank geeft een inkijkje in de groene voornemens.



Groene voornemens? Die houden we makkelijk vol, zeggen Nederlanders. Zo geeft bijna de helft van de mensen met voornemens aan dat zij hun voornemens langer dan enkele maanden volhouden. De populairste groene voornemens zijn minder energie gebruiken (60%), minder afval produceren (56%) en vaker de fiets nemen voor korte afstanden (51%). Minder populair zijn voornemens als isolatiemaatregelen treffen (29%), minder vliegen (25%) en zonnepanelen aanschaffen (15%). En opvallend: Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar willen flink vaker zonnepanelen aanschaffen (29%) dan oudere mensen.

Groene voornemens op een rij

Veel Nederlanders hebben groene voornemens. Dit zijn de populairste:

60% wil thuis minder energie (elektriciteit en/of gas) gebruiken

56% wil minder afval produceren

51% wil vaker de fiets in plaats van de auto pakken voor korte afstanden

46% wil minder spullen kopen

35% wil een of meerdere energie slurpende apparaten in huis vervangen voor een zuinigere variant

35% wil minder kleding kopen

34% wil minder vlees eten

29% wil de tuin vergroenen

29% wil thuis één of meerdere isolatiemaatregelen nemen

25% wil minder vliegreizen maken

15% wil zonnepanelen aanschaffen of leasen

Er zijn ook mensen met andere voornemens. Van het gas afgaan, het openbaar vervoer nemen of vaker wandelen, bijvoorbeeld. Maar wat je groene voornemen voor 2024 ook is, ASN Bank is er voor iedereen met groene bedoelingen.

Hét groene voornemen dat we massaal over het hoofd zien

Het groene voornemen dat Nederlanders massaal over het hoofd zien is overstappen naar een duurzame bank. Slechts 1 op de 8 overweegt dit jaar een overstap. Terwijl kiezen voor een duurzame bank juist veel verschil kan maken. Jouw geld kan impact maken doordat je bank het investeert met oog voor mens, dier en milieu. Bijvoorbeeld in zonne- en windenergie en milieuvriendelijker plastic. Zo doet jouw geld, zonder dat je het doorhebt, het groene werk.

Ook overstappen naar een duurzame bank? Zo regel je dat

Overstappen naar een duurzame bank is makkelijker dan mensen denken. Bij- en afschrijvingen worden met de Overstapservice bijvoorbeeld 13 maanden lang doorgeleid van de oude naar de nieuwe rekening. Organisaties die afschrijven krijgen automatisch een seintje om het rekeningnummer aan te passen. Zo hoef je zelf alleen jouw nieuwe banknummer door te geven aan de organisaties die jou betalen, zoals je werkgever en de Belastingdienst.