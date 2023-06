Dit zijn de grootste ergernissen in het verkeer

Laatst geüpdatet op juni 13, 2023 by Redactie

Van files en flitsers tot snelheidsduivels en mensen die rechts inhalen: Nederlanders ergeren zich groen en geel in het verkeer. Uit het jaarlijks onderzoek van online verzekeraar Allianz Direct blijkt dat er tijdens het autorijden geregeld irritaties en afleidingen om de hoek komen kijken. Bumperklevers zijn het vaakst de grootste ergernis, gevolgd door mensen die hun smartphone gebruiken achter het stuur.

De top 10 ergernissen op de weg

Bumperklevers

Smartphonegebruik

Onnodig links rijden

Te langzaam rijden

Te hard rijden

Files

Afval uit het raam gooien

Rechts inhalen

Omleidingen

Snelheidsbeperkingen

Asociaal rijgedrag

Je pikt ze er meestal zo uit: een auto die opvallend langzaam rijdt of slingert over de weg. Zodra je dichterbij komt, zie je de oorzaak: de bestuurder is bezig met zijn of haar telefoon. Voor 17 procent van de Nederlanders met een rijbewijs is dit de grootste ergernis in het verkeer. Ruim driekwart (76%) geeft aan dat ze het asociaal vinden als anderen hun smartphone gebruiken achter het stuur.



Ruim de helft (52%) vindt het heel vervelend als hun partner zijn of haar telefoon gebruikt tijdens het rijden en 17% maakt zich zorgen om kinderen of partner, omdat die wel eens hun smartphone gebruiken in het verkeer.



Ron Adams, Head of Marketing & Sales bij Allianz Direct, vertelt: “Smartphonegebruik is een steeds groter probleem in het verkeer. Ook afgelopen jaar kwam de smartphone als grote irritatiebron uit ons onderzoek. Opvallend is dat driekwart van de autorijders het asociaal vindt als verkeersdeelnemers hun smartphone gebruiken maar een vijfde zelf ook weleens een smartphone gebruikt in het verkeer.



Als verzekeraar vinden we het belangrijk om te benadrukken dat het gebruik van een smartphone in het verkeer niet alleen verboden is maar ook grote gevaren oplevert. Het creëren van meer bewustwording over dit onderwerp vinden wij dan ook enorm belangrijk.”

Afleidingen

De smartphone zorgt niet alleen voor ergernis en bezorgdheid, maar ook voor afleiding in het verkeer. Bij een derde van de Nederlanders met een rijbewijs staat hun smartphone in de top 3 afleidingen in de auto. Ook wegwerkzaamheden en andere weggebruikers zijn een bron van afleiding.

Bekijk hier de top 11 van afleidingen in het verkeer:

Andere weggebruikers

Smartphone

Werk aan de weg

Billboards langs de weg

Slaperigheid

Bijrijders

Tegemoetkomend verkeer

Kinderen

Muziek

Werkgerelateerde zaken

Eten en drinken achter het stuur