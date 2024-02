Dit zijn de grootste irritaties van Nederlandse wintersporters

Laatst geüpdatet op februari 21, 2024 by Redactie

Het wintersportseizoen is in volle gang. Genieten van de witte berglandschappen, skiën en snowboarden, een terrasje in de zon. Wintersport is voor veel mensen de ideale combinatie tussen inspanning en ontspanning. Toch ervaren wintersportliefhebbers ook irritaties, met name door mede-wintersporters. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Interhome.



De aanbieder van vakantiewoningen in onder andere wintersportgebieden, deed onderzoek naar de wintersportvakantie van Nederlanders. Hiervoor werden ruim 1.000 Nederlanders ondervraagd over hun boekingsgedrag en de irritaties die zij ervaren op de piste. De grootste irritatie tijdens de wintersport? Dat zijn mensen die voordringen tijdens het wachten op de skilift. Ruim de helft van de wintersporters (53%) zegt zich hieraan te ergeren.

Safety first

Hoge snelheden op de piste zorgen ook voor grote ergernis wintersporters. 47% van de wintersporters vindt het vervelend wanneer ze met een hoge snelheid ingehaald worden door een voorbijrazende skiër of snowboarder. Vooral vrouwen hebben hier last van, namelijk 55%. Bij de mannen is dit een percentage van 42%. Aan de andere kant zorgt ook onnodig stilstaan bij 40% van de wintersporters voor irritaties.

Geloof in eigen kunnen

Nederlanders irriteren zich dus flink aan anderen. Maar hoe tevreden zijn ze met hun eigen kwaliteiten op de piste? Nederlanders blijken optimistisch over hun ski- en snowboard vaardigheden. Een grote meerderheid (75%) vindt zichzelf een goede wintersporter. 27% zegt vol vertrouwen te zijn als het om hun eigen vaardigheden op de piste gaat. Een iets kleiner percentage (16%) noemt zichzelf gevorderd. 3% ziet zijn vaardigheden zelfs van professioneel niveau.

Vanuit de accommodatie de piste op

Niet alleen over het gedrag van mede wintersporters hebben Nederlanders een mening. Ook hebben Nederlanders voorkeuren bij het boeken van hun accommodatie voor de wintersport. Vanuit je accommodatie een prachtig uitzicht op de bergen? Voor 42% van de respondenten is dit het meest belangrijk bij boeken van de wintersport. Een op de drie Nederlanders kiest ervoor om een accommodatie dicht bij de skilift te hebben.