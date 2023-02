Dit zijn de laatste trends op het gebied van bikini’s

Laatst geüpdatet op februari 21, 2023 by Redactie

Kies jij komende zomer voor een badpak, een high waist bikini of een klassiek model? Veel dames kijken uit naar het moment waarop ze de winterkleding in de kledingkast kunnen vervangen voor de hippe shirts, korte broeken en speelse jurken voor de zomermaanden. Het moment waarop je de kleding verwisselt kun je gebruik om de garderobe verder aan te vullen met zomerkleding. De bikini kan een onderdeel zijn van deze aankopen. In dit artikel lees je meer over de laatste trends op het gebied van bikini’s en badkleding in algemene zin.



Tip: door je bikini nu alvast online uit te zoeken, profiteer je van een ruim aanbod. Zeker een bikini in grote maten passend bij jouw persoonlijke smaak kan soms best lastig te vinden zijn, als de zomer dichterbij komt. Niet altijd wordt het assortiment aangevuld met alle maten.

V-vormige bikini wint aan populariteit

Het afgelopen jaar zagen we de V-vormige bikini, soms met beugel aan de onderzijde, al regelmatig terug op het strand of aan het zwembad. De verwachting is dat deze trend aanhoudt in 2023. Wist je dat deze V-vormige bikini’s geïnspireerd zijn op de modellen uit de jaren 80? Leuk aan deze top is dat je de V-vormige bikini met vrijwel ieder model bikinibroekje kunt combineren. Heb jij dit model bikini al in de kast hangen?

Felle accentkleuren in de bikini’s van 2023

Naast de groeiende populariteit van de V-vormige bikini, valt op dat veel bikini’s worden aangeboden in een felle accentkleur. Denk bijvoorbeeld aan kleuren als rood, oranje en geel. Ze passen goed bij de zomer en dragen bij aan een vrolijke uitstraling! Houd er rekening mee dat een geel model bikini bij een bleke huid vaak minder mooi staat, dan wanneer je al een bruine tint op je huid hebt. Voor de eerste maanden van de zomer kan een rode of bijvoorbeeld zwarte bikini daarom een goed alternatief zijn.



Tip: ook de bikini’s met dierenprint zijn in trek bij dames!

High waist bikinibroekjes

De high waist bikini werd al kort genoemd in de inleiding van dit artikel. Het is een trend uit de afgelopen jaren, qua model passend bij de vergelijkbare jeans voor dames. Bij deze high waist bikinibroekjes valt de rand ervan boven de heupen van de vrouw. Bang het broekje afzakt in het water of op het strand hoef je hiermee niet langer te zijn.