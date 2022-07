Dit zijn de leukste kinderkleren voor deze zomer

De zomer is begonnen en met de vakantie voor de deur, heeft de kleding van je kleintjes misschien een opfrisbeurt nodig. Voor het seizoen van 2022 krijgt goedkope kinderkleding prioriteit en er is een veelvoud aan stijlen en trends die jou en je kind enthousiast maken om te winkelen! We hebben onze favoriete nieuwe items geselecteerd, zodat je kind(eren) er deze zomer op zijn best uitzien.

Heldere kleuren

De zomerdagen zijn meestal zonnig met een frisse bries, dus lichte en felle kleuren zijn een must! Deze heldere en lichte kleuren hebben als bijkomend voordeel dat de lichte kleuren ook geen warmte absorberen en helpen om het lichaam koel te houden. Kleding voor kinderen in de zomer betekent bloemenprints en effen pastelkleuren die altijd goed te combineren zijn met felle kleuren. Kleed je kinderen niet in zwarte of zeer donkere kleuren.

Mix en match!

Nieuwe items gekocht? Mix en match ze! In de zomer draait het allemaal om all-in gaan als het om mode gaat. Het gaat om experimenteren en kijken wat je kleintje wel en niet leuk vindt. Mix en match de kleuren en de stijl van de patronen, we garanderen dat je kind eruit zal zien als een zomers icoon.

Neutrale kleuren

‘Neutraal’: als je je afvraagt ​​​​over zomerkleding voor kinderen en hoe je trendy kunt zijn, is het kiezen van neutrale kleuren een ding dat nooit fout kan gaan. Neutrale kleuren zullen de trend op alle mogelijke manieren blijven doorstaan. Tinten bruin, crème, oranje en blauw geven je zoveel opties om een ​​gehele outfit te ontwerpen. Er zijn talloze contrasten die je kunt formuleren met neutrale tinten.

Hoe meer prints, hoe beter!

Zomerkleding voor kinderen met mooie prints is altijd een ja! En gelukkig staat het jaar 2022 in het teken van prachtige kleuren en prints. Lagen, geometrische snitten, asymmetrie en geplooide patronen die steeds vaker de voorkeur krijgen, samen met strepen, ruiten, bloemen, stippen, abstracte, geometrische, kunstzinnige en cartoonistische prints. Deze modetrends die je echt moet proberen, kunnen je kleintjes de frisheid geven die ze nodig hebben in de verzengende hitte.

Oversized

Oversized hemden, wijde mouwen, rechte broeken en een paar statement-sneakers; stel je voor hoe cool je kleintje eruit zou zien als hij dat zou dragen. Als kers op de taart hoef je je geen zorgen te maken dat je snel weer nieuwe kleding moet kopen.

Schoenen voor kinderen

Kinderen zijn dol op alles wat er schattig uitziet. Dit is te zien aan de schoenentrends voor kinderen. Schattig ogende sandalen en espadrilles en comfortabele sneakers zijn populair in kinderkledingtrends. Goudkleurige prinsessensandalen voor meisjes zijn een favoriet aller tijden.