Dit zijn de lingerietrends voor de lente/zomer 2022

We besteden veel tijd aan het samenstellen van onze dagelijkse outfits en, als we de nieuwste modetrends gaan shoppen, wordt lingerie vaak over het hoofd gezien. Vaker wel dan niet, is ondergoed een bijzaak. Maar dat zou niet het geval moeten zijn. Is het niet bevredigend om te weten dat je mooie lingerie aan hebt? Dat je onder je kleding, iets aan hebt dat je een goed gevoel over jezelf geeft? Wij vinden dat iedere vrouw zich zo zou moeten voelen, en daarom zijn we op zoek gegaan naar de lingerietrends voor 2022. Of je nu kiest voor luxe lingerie of een iets goedkopere variant, de trends zijn er voor ieder budget.

1. Kleur: zowel felle kleuren als pasteltinten

Wij zijn groot fan van felle, levendige kleuren omdat ze je altijd in een goed humeur brengen en een frisse wind in onze garderobe zijn. Daarom zijn we zo blij dat in 2022 ook bh’s, slips en bodysuits zullen schitteren in vrolijke tinten. Zwart, wit en rood ondergoed zijn nog steeds absolute klassiekers, maar de stukken in blauw, groen, roze of geel brengen nu een welkome afwisseling in onze garderobe. Trendy pasteltinten zoals lila, roze of mint passen bijzonder goed bij het lente- en zomerseizoen.

2. De bralette is hip

Ook al weten we het al een paar jaar, de bralette blijft een trend in lingerie! Ultracomfortabel, deze draadloze triangel – naar keuze uit kant, katoen of satijn – is perfect om je borst te accentueren. Sexy, elegant en verfijnd, het biedt een mooie halslijn en zorgt voor een goede ondersteuning. Het zal een klein effect hebben, bijvoorbeeld onder een transparante witte of zwarte blouse. Draag hem thuis onder een vest of zelfs als top bij een joggingbroek!

3. Comfortabele lingerie

Niet alleen bralettes zijn een comfortabele trend voor 2022, over het algemeen ligt de focus voor ondergoed dit jaar op comfort, natuurlijkheid en welzijn. Het is belangrijk om stukken te kiezen die praktisch en gemakkelijk te dragen zijn, maar er toch elegant en goed uitzien. Dit omvat fluwelen stoffen, breisels, ademend (biologisch) katoen, bustiers, naadloze lingerie en hoog uitgesneden slipjes.

4. Glanzende stoffen: zijde & satijn

Stukken van zijde of satijn maken al lang deel uit van onze garderobe omdat we dol zijn op de delicate stof die zo comfortabel aanvoelt op de huid, vooral in de zomer. En trouwens, zijde of satijn ziet er ook nog eens bijzonder stijlvol uit. Geen wonder dat het materiaal nu ook onze lingerie verovert. In 2022 zullen naast bh’s en slipjes van comfortabel katoen ook lingerie van delicate zijde en satijn hun weg vinden naar onze ondergoedlade.

5. Milieuvriendelijke lingerie

In het voorjaar en de zomer van 2022 zien we meer duurzame en milieuvriendelijke opties in lingerie en badkleding. Hoewel het niet eenvoudig is om een ​​veelzijdige en ethische garderobe te creëren, zal een focus op kwaliteit en comfort ervoor zorgen dat de trend zich voortzet. De trend wordt vertaald in lichtgewicht, duurzame breisels, katoenen geregen stukken en multifunctionele stukken. Het is belangrijk om verspilling te voorkomen door een lingeriegarderobe te creëren die zowel betrouwbaar is als seizoenstrends kan weerstaan.