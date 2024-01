Dit zijn de meest gastvrije steden van Nederland in 2024

Laatst geüpdatet op januari 25, 2024 by Redactie

Om het voor iedereen gemakkelijker te maken om de meest gastvrije pareltjes te vinden, maakt Booking.com voor de 12e keer de 10 meest gastvrije steden in Nederland bekend. Den Burg mag zich dit jaar met trots de meest gastvrije bestemming van Nederland noemen. Friesland staat dit jaar ook in de schijnwerpers en is een van de meest gastvrije regio’s ter wereld. Aan de hand van 309 miljoen geverifieerde beoordelingen wereldwijd en als erkenning voor het leveren van uitstekende service en gastvrijheid, ontvangt een recordaantal van 1.48 miljoen reispartners een Booking.com Traveller Review Award 2024. Hieronder vallen 12.487 accommodaties in Nederland.

De meest gastvrije steden

Naast een bucketlist waardige wereldwijde lijst wordt ook in Nederland onze hospitality sector goed beoordeeld. Nadat afgelopen twee jaar de Zeeuwse kust de eerste plek wist te veroveren, verovert nu het grootste Waddeneiland van Nederland de lijst. Texel, beroemd om zijn uitgestrekte stranden, gezellige dorpen en prachtige duinen, is niet alleen een ideale plek om te ontspannen, maar biedt ook een overvloed aan activiteiten. Of je nu met het gezin Ecomare bezoekt, naar het strand gaat om te kiten of strandzeilen, of een middagje strandjutten kiest, er is voor ieder wat wils. Het is dan ook geen verrassing dat Den Burg, De Cocksdorp en De Koog schitteren in de top 10 lijst van meest gastvrije steden in Nederland. Met verse vis uit de Noordzee, lokale lekkernijen van boerderijen en een verfrissende Skuumkoppe is een bezoek aan dit Waddeneiland in 2024 een must.

Meest gastvrije steden in Nederland

Bestemmingen moesten ten minste 50 accommodaties hebben op Booking.com om te worden opgenomen in deze lijst en werden gerangschikt op – in verhouding – het hoogste aantal award winnaars per bestemming.

Den Burg

De Cocksdorp

Middelburg

Noordwijk

Zoutelande

Schoorl

Katwijk aan Zee

De Koog

Oostkapelle

Otterlo

“De Traveller Review Awards zijn onze manier om onze partners te bedanken voor de eersteklas service die ze aan reizigers bieden. “We onderscheiden hen daarom graag publiekelijk voor de cruciale rol die zij spelen in onze missie om het voor iedereen gemakkelijker te maken de wereld te ervaren,” aldus Elsbeth van Eekeren, Area Manager Benelux bij Booking.com.

Regio Friesland is wereldwijd erkend voor de gastvrijheid

De meest gastvrije plekken op aarde tonen dit jaar een breed scala aan wereldwijde bestemmingen. Van retraites in de Alpen, het bewonderen van het Noorderlicht in Lapland tot misschien wel de legendarische Elfstedentocht in ons eigen Friesland, deze regio’s zullen het komende jaar de beste service garanderen aan reizigers van over de hele wereld.

Meest gastvrije regio’s ter wereld:

Een regio moest minimaal 200 in aanmerking komende accommodaties hebben op Booking.com om te worden opgenomen in deze lijst en werden gerangschikt op het hoogste aantal award winnaars als percentage van het totale aantal accommodaties in een regio. Elk land kon slechts één keer worden opgenomen.

Perthshire, Verenigd Koninkrijk

Penghu, Taiwan

Boyacá, Colombia

Trentino – Alto Adige, Italië

Los Lagos, Chili

Erongo, Namibië

Otago, Nieuw-Zeeland

Lapland, Finland

Asturië, Spanje

Friesland, Nederland

Op het gebied van accommodaties gaan vakantiehuizen aan kop

In Nederland hebben 12.487 van het totale aanbod aan accommodaties een award ontvangen, waarvan 10.800 in het aanbod home accommodaties (appartementen etc.) en 1.687 hotels. Dit jaar is met een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar het aantal vakantiehuizen het meest gestegen, gevolgd door appartementen en B&B’s. Hiermee tonen reizigers hun aanhoudende waardering voor een breed scala aan verschillende soorten verblijven en de unieke gastvrijheid die ze kunnen bieden.

Vakantiehuis: aantal awards 3252

Appartement: aantal awards 3070

B&B: aantal awards 2446

Hotel: aantal awards 1537

Chalet: aantal awards 672

Steden met de meest gewaardeerde accommodaties van Nederland

Amsterdam, 752 awards

Zandvoort, 394 awards

Domburg, 166 awards

Callantsoog, 153 awards

Zoutelande, 146 awards

Egmond aan Zee, 139 awards

Oostkapelle, 128 awards

Rotterdam, 117 awards

Middelburg, 113 awards

Ouddorp, 112 awards