Dit zijn de meest gastvrije steden van Nederland in 2025

In de Traveller Review Awards van Booking.com worden de meest gastvrije steden en regio’s geëerd. Dit jaar mag Den Burg zich opnieuw de meest gastvrije bestemming van Nederland noemen. Ook internationaal staat Nederland in de spotlight, met Drenthe als een van de meest gastvrije regio’s ter wereld. De awards zijn op basis van maar liefst 360 miljoen geverifieerde beoordelingen wereldwijd toegekend aan reispartners ter erkenning van hun uitstekende service en gastvrijheid. In Nederland ontvangen dit jaar 13.647 accommodaties een award; wereldwijd zijn dat er zelfs 1,7 miljoen. Daarnaast worden dit jaar ook 14 autoverhuurbedrijven en één taxi-aanbieder in Nederland erkend met een award.

De meest gastvrije steden in Nederland

Texel voert voor het tweede jaar op rij de lijst aan als meest gastvrije bestemming van Nederland, na eerdere overwinningen van de Zeeuwse kust in 2022 en 2023. Het grootste Waddeneiland, met Den Burg en De Cocksdorp als hoogtepunten, betovert bezoekers met uitgestrekte stranden, unieke natuur en sfeervolle dorpjes vol lokale charme. Noord-Holland blinkt dit jaar uit in de top 10 met vier vermeldingen, terwijl Zeeland het dit jaar moet doen met twee plekken op de lijst.

De meest gastvrije steden:

Bestemmingen moesten ten minste 50 accommodaties hebben op Booking.com om te worden opgenomen in deze lijst en werden gerangschikt op – in verhouding – het hoogste aantal award winnaars per bestemming.



Den Burg

Schoorl

Middelburg

Zeewolde

Noordwijk

Alkmaar

De Cocksdorp

Oisterwijk

Otterlo

Renesse

“Onze partners maken elke dag onvergetelijke ervaringen mogelijk waarmee zij echt het verschil maken voor hun gasten; van het delen van de beste lokale tips tot het verrassen van gasten met champagne bij een jubileum. Met de Traveller Review Awards willen we hen erkennen voor hun harde werk en toewijding om reizigers het hele jaar door te voorzien van uitzonderlijke service en gastvrijheid,” aldus Elsbeth van Eekeren, Area Manager Benelux bij Booking.com.

Regio Drenthe wereldwijd erkent voor de gastvrijheid

De Traveller Review Awards kijken elk jaar ook naar de meest gastvrije regio’s ter wereld en dit jaar heeft het brede scala aan prachtige bestemmingen een mooi oranje randje met Drenthe in de 10 meest gastvrije regio’s ter wereld. De gastvrijheid in Drenthe kent geen tijd en heeft zich in 2024 dusdanig onderscheiden dat het voor 2025 een must visit is voor reizigers wereldwijd die op zoek zijn naar de beste service en gastvrijheid.



“Het is een enorme eer dat Drenthe wereldwijd erkend wordt als een van de meest gastvrije regio’s. Dit is een directe weerspiegeling van de inzet en passie van ondernemers in de recreatie- en toerismesector. Wij zijn trots op de gastvrijheid die ze bieden en feliciteren hen van harte met deze welverdiende erkenning. Dit is niet alleen een erkenning van de kwaliteit van onze accommodaties, maar ook van de bijzondere ervaring die Drenthe onze bezoekers biedt,” aldus Willemien Meeuwissen, gedeputeerde provincie Drenthe.

De 10 meest gastvrije regio’s ter wereld:

Een regio moest minimaal 200 in aanmerking komende accommodaties hebben op Booking.com om te worden opgenomen in deze lijst en werden gerangschikt op het hoogste aantal award winnaars als percentage van het totale aantal accommodaties in een regio. Elk land kon slechts één keer worden opgenomen.



Drenthe – Nederland

Osijek-Baranja – Kroatië

Kakheti – Georgië

Madeira – Portugal

Misiones – Argentinië

Graubünden – Zwitserland

South Australia – Australië

Bretagne – Frankrijk

Baja California Sur – Mexico

Kien Giang – Vietnam

Vakantiehuizen het meest geliefd

In Nederland hebben 13.647 accommodaties een award ontvangen, waarvan het grootste deel bestaat uit 11.908 unieke verblijven, zoals appartementen en vakantiehuizen. Dit jaar is met een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar de Chalet in verhouding het hardst gestegen op de voet gevolgd door vakantiehuizen. Hiermee tonen reizigers hun aanhoudende waardering voor een breed scala aan verschillende soorten verblijven en de unieke gastvrijheid die ze kunnen bieden.



Vakantiehuis – 3,723 awards

Appartement – 3,348 awards

B&B – 2,481 awards

Hotel – 1,582 awards

Chalet – 792 awards

Steden met de meest gewaardeerde accommodaties van Nederland

Amsterdam – 793 awards

Zandvoort – 402 awards

Callantsoog – 192 awards

Domburg – 179 awards

Egmond aan Zee – 167 awards

Zoutelande – 153 awards

Rotterdam – 124 awards

Putten – 122 awards

Oostkapelle – 120 awards

Maastricht – 116 awards