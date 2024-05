Dit zijn de meest gemaakte uitspraakfouten bij vakantiebestemmingen

Laatst geüpdatet op mei 23, 2024 by Redactie

Mallorca is een populaire zonbestemming onder Nederlanders. Dit betekent alleen nog niet dat iedereen Mallorca ook op de juiste manier uitspreekt. Dat spreek je namelijk uit als: Majorca en niet als Mal-lor-ca. Naast Mallorca zijn er nog wel meer vakantiebestemmingen die nét wat anders worden uitgesproken dan zou moeten. Preply onderzocht wat de meest voorkomende uitspraakfouten zijn onder vakantiebestemmingen!



Het online leerplatform zocht uit welke vakantiebestemmingen vaak verkeerd worden uitgesproken en wat dan wél de goede uitspraak is. Zo blijkt dat vooral Spaanse steden verkeerd worden uitgesproken, maar ook met de Franse en Italiaanse steden hebben we soms moeite. Zo spreken we Sevilla vaak als ‘Sevilja uit, terwijl het eigenlijk als ‘Sevieja’ uitgesproken hoort te worden. Ook Marbella is een struikelblok, zo wordt het vaak als ‘Marbelja’ uitgesproken, maar zou je ‘Marbeeja’ moeten zeggen.

Vive La France

Van plan om Cannes te bezoeken deze zomer? Zorg dan in ieder geval dat je het uitspreekt als ‘Can’, want dan sta je in ieder geval niet voor schut bij de Fransen. Dijon en Lyon zijn Franse steden die je waarschijnlijk kent van de ‘Route du Soleil’ die vele Nederlanders volgen om op hun Franse vakantiebestemming aan te komen. Maar ook die steden worden vaak verkeerd uitgesproken. Zo spreek je Dijon uit als ‘Diezjon’ en niet als ‘Diejon’. Lyon spreek je uit als ‘Ljon’ en niet als ‘Liejon’, zoals de meeste Nederlanders doen.

Onverwacht foute uitspraken

Veel eindexamen scholieren gaan na de examens op vakantie naar plaatsen als Mallorca, Salou en Lloret de Mar, maar ook Albufeira is populair. Je verwacht het misschien niet, maar laat die laatste bestemming nou ontzettend vaak verkeerd worden uitgesproken. Zo zeggen wij vaak; ‘Albuveera’, maar zou je het uit moeten spreken als; ‘Albufijra’. Naast de Portugese stad, is ook de Italiaanse stad Genoa vaak de dupe van de Nederlandse uitspraak. Het is namelijk niet ‘Geenooa’, maar je zegt ‘Djenoa’.

De juiste uitspraak

Het correct uitspreken van vakantiebestemmingen helpt niet alleen om verwarring te voorkomen, maar toont ook respect voor de lokale cultuur en taal. Dus, de volgende keer dat je een reis plant naar een bestemming, is het geen slecht idee om de juiste uitspraak te leren. Dit maakt je reiservaring niet alleen aangenamer, maar het is ook een eenvoudige manier om een goede indruk te maken op de lokale bevolking. Fijne reis!