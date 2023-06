Dit zijn de meest gemaakte uitspraakfouten in food, fashion en auto

Laatst geüpdatet op juni 21, 2023 by Redactie

‘Gnokkie’, ‘Ver-sa-tjsie’ of ‘Por-sj’. Gedurende de dag vliegen de variaties aan uitspraken je om de oren. Maar welke termen worden het meest verkeerd uitgesproken en wat is dan de goede uitspraak? Preply zocht het voor je uit!



Het platform voor online taallessen zocht uit welke producten, gerechten, modemerken en automerken het meest fout worden uitgesproken door Nederlanders. Wat blijkt: de uitspraak van Nike staat niet goed in ons geheugen. Veel mensen spreken namelijk over ‘Naik’ terwijl de juist uitspraak ‘Naiki’ is. Bij diens grote concurrent Adidas gaat het vaak mis met de klemtoon. ‘Adie-das’ moet zijn ‘A-die-das’. En ook Levi’s hoor je vaak in de foute variant ‘Lee-vies’. In plaats daarvan spreek je het uit als ‘Lie-vais’.

Luxe modemerken

Bij de luxe modemerken blijkt niet alleen het hoge prijskaartje een probleem voor veel Nederlanders. Ook de uitspraak gaat lang niet altijd zoals die zou moeten. Veelgehoorde uitspraken voor Versace zijn bijvoorbeeld ‘Ver-sa-tjsie’ in plaats van het juiste ‘Ver-sa-tjsé’. En is het ‘Her-mès’ of ‘Er-mèz’? Het antwoord: ‘Er-mèz’. De Franse ‘h’ wordt niet uitgesproken. De ‘s’ op het einde moet klinken als een ‘z’. Volg je het nog?

Duurdere automerken

Ook met de exclusieve automerken hebben we het moeilijk. Het veelgehoorde ‘Boooggaddy’ moet zijn ‘Boe-ghatti’ en het is ‘Lambordzjienie’ in plaats van ‘Lamborgini’. Ook over Porsche bestaat veel verwarring. Is het ‘Por-sj’ of ‘Por-sjuh’? Het antwoord: de naam moet uitgesproken worden als ‘Por-sjuh’, met twee lettergrepen. Vernoemd naar Ferdinand Porsche, de Oostenrijkse oprichter van het merk.

Gerechten en etenswaren

Als het gaat om eten en drinken struikelen Nederlander vooral over leenwoorden uit het buitenland. Want is het ‘advocado’ of ‘avocado’ en zeg je quinoa als ‘kienoa’ of ‘kienwa’? Nu weet je het eens en voor altijd: ‘avocado’ en ‘kienwa’. En ‘va-niel-je?’ Dat is niet goed. Het moet zijn ‘va-nie-je’.

Met een glaasje op

Ook verschillende wijnen en dranken brallen we (verkeerd) over het terras. Maar doen we dit met de juiste uitspraak of laat onze talenknobbel ons hierbij in de steek? Want de witte wijn Verdejo spreek je niet uit als ‘Verdeejoo’ maar als ‘Berdeggo’. En sluit je je avond in de kroeg af met een shotje tequila, spreek dit dan precies uit zoals je het schrijft en niet zoals het door ons zelf bedachte ‘tequilja’.



Kun jij weer met een gerust hart een drankje bestellen!