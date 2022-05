Dit zijn de meest voorkomende haarproblemen

Kappers zien dagelijks veel verschillende mensen, waarvan sommige mensen een haarprobleem hebben. Maar wat zijn nou de meest voorkomende haarproblemen? Wat is de oorzaak en hoe kun je het probleem verminderen? Je leest het hieronder!

Dof en droog haar

Veel mensen hebben weleens last van dof en droog haar. Hoe komt dit en hoe kun je dit verhelpen? Het krijgen van dof en droog haar heeft vaak te maken met het gebruik van te warme stylingtools. Een slechte soort haarverf kan er ook voor zorgen dat je haar minder glanzend en droog wordt. Zorg er daarom voor dat je jouw krul- of stijltang niet te heet instelt. Gebruik ook een goede, een zo natuurlijk mogelijke haarverf en zorg dat je haar zo min mogelijk chemische behandelingen ondergaat. Zo bescherm jij je haar en krijg jij je glanzende haar snel weer terug!

Gespleten punten

Veel vrouwen met wat langer haar krijgen snel last van gespleten punten. Dit komt omdat ze bijvoorbeeld gebruik maken van stylingtools, het haar kleuren of ontkleuren en het haar vaak wassen. Hoe meer je het haar belast met producten en tools, hoe sneller je last krijgt van gespleten punten. Zorg er daarom voor dat je uitsluitend gebruik maakt van natuurlijke haarproducten en stel je stylingtool niet te heet in. Het is ook belangrijk om je punten vaak te laten bijhouden door je kapper. Zo voorkom je dat de gespleten punten nog verder gaan splijten en dat je uiteindelijk een groot stuk van je haar af moet laten knippen!

Haaruitval

Het is heel normaal dat je dagelijks wat haren verliest. Iedere vrouw verliest elke dag tussen de 50-100 haren. Maar bij sommige vrouwen valt er soms nog veel meer haar uit. Dit kan komen door hormoonwisselingen, stress of slechte voeding. Als je haaruitval wilt voorkomen, moet je ervoor zorgen dat je een gezonde leefstijl hebt. Eet gevarieerd en zorg dat je genoeg vitaminen en mineralen binnenkrijgt. Zorg er ook voor dat je minder stress ervaart en verander niet te vaak van hormonen. Zo krijg je een stuk minder snel last van haaruitval!

Roos

Een ander veel voorkomend haarprobleem is roos. Witte schilfers die zich ophopen op de hoofdhuid. Dit wil je natuurlijk voorkomen! Roos ontstaat door een te hoge talgproductie of een droge hoofdhuid. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat je een gezonde leefstijl aanneemt. Zorg dat je genoeg vitaminen en mineralen binnenkrijgt en voorkom dat je last krijgt van stress! Laat je verder informeren bij de kapper welke producten je moet gebruiken om roos tegen te gaan. Zo voorkom je dat je rondloopt met witte schilfers op je hoofd en op je kleding!