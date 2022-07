Dit zijn de modetrends voor de zomer 2022

Mode verandert voortdurend en het kan moeilijk zijn om de laatste trends bij te houden. Nu de zomer 2022 is gearriveerd, is het tijd om je garderobe onder de loep te nemen en na te denken over de items waarmee je wilt pronken in de zon. Als je deze zomer ook op je best wilt zijn, hebben we hier samen met Pastelle Nootdorp een paar populaire modetrends die je moet kennen op een rij gezet.

Felle kleuren

Als je de aardetinten beu bent, is hier goed nieuws: felle tinten hebben dit seizoen de overhand. Kleuren als felroze, felrood, kobaltblauw, oranje, geel en groen knallen deze zomer, of dat nu is door een monochrome look met je statement-kleur of gecombineerd met een neutrale kleur. De sleutel is om tinten te kiezen die je een goed gevoel geven en bij je passen. En als felle kleuren niet jouw stijl zijn, kun je in plaats daarvan altijd voor iets pastel kiezen. Pastelkleuren zoals babyblauw, lavendel, roze en saliegroen zijn geweldige kleuren om in je zomergarderobe te passen. Voeg je favoriete gouden sieraden toe voor een zachte en elegante look.

Monochroom

Monochroom is ook dit jaar een populaire trend. Deze trend draait om het dragen van één kleur van top tot teen. Om deze look af te maken, moet je stukken vinden in dezelfde kleur of in vergelijkbare tinten. Je zou bijvoorbeeld een zwarte top kunnen dragen met een zwarte rok of broek. Of draag een witte jurk met een crèmekleurige jas. De sleutel om deze trend te laten werken, is om stukken te vinden die tot dezelfde kleurenfamilie behoren. Het is ook belangrijk om verschillende texturen en stoffen te combineren als je monochroom draagt. Dit zal je helpen een stijlvollere look te creëren.

Bloemen

Bloemen zijn altijd populair in de lente en zomer, maar ook dit jaar zijn ze groots. Zoek naar bloemenjurken, rokken en tops om deze trend te dragen. Je kunt ook broeken en shorts met bloemenprint vinden. Als je deze trend in de herfst en winter wilt dragen, zoek dan naar zwaardere stoffen zoals wol en fluweel. Bovendien kun je je items met bloemen combineren met effen items. Je zou bijvoorbeeld een blauwe bloemenjurk kunnen dragen met een spijkerjasje. Of draag een witte bloementop met een zwarte broek. Dit zal je helpen om een ​​meer gebalanceerde en stijlvolle look te creëren.

Strepen

Strepen zijn dit jaar ook groot. Deze trend kan een beetje lastig zijn om te dragen, maar het is zeker mogelijk. Om strepen te dragen, moet je items vinden die de juiste maat en verhoudingen hebben. Het is ook belangrijk om strepen te combineren met andere patronen en prints. Dit zal je helpen om een ​​meer stijlvolle look te creëren. Draag bijvoorbeeld een gestreept overhemd met een broek met bloemenprint. Of draag een gestreepte jurk met een effen jasje. Het is ook belangrijk om accessoires bij je outfit te dragen als je strepen draagt. Dit zal je helpen een meer samengetrokken look te creëren.

Metallics

Metallics zijn ook dit jaar weer in. Dit omvat alles met een glinstering of glans, zoals foliestoffen, pailletten en zelfs metallics die in prints zijn gemengd. Als je deze trend wilt proberen, ga dan voor iets subtielers zoals een metallic print of paillettenaccent. Bovendien zijn metallics een goede manier om wat sprankeling toe te voegen aan je outfit voor een avondje uit. Als je niet zeker weet hoe je metallics moet dragen, begin dan met kleine items zoals een metallic clutch of schoenen. Het is een makkelijke manier om een ​​beetje luxe aan je look toe te voegen.