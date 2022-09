Dit zijn de modetrends voor het najaar 2022

De herfst is volop aan de gang, en het lijkt er niet op dat er nog een nazomer aankomt. Hoewel we altijd zullen genieten van lange zomerdagen, verwelkomen we het nieuwe seizoen met koelere dagen – met open armen. Het is nu de tijd om kleding in te slaan voor het koude seizoen. We zetten hier daarom samen met LUTZ mode de trends voor het najaar 2022 op een rij.

Statement jassen

Denk verder dan functie met je bovenkleding. De jassen van dit seizoen zijn gemaakt om een serieus statement te maken, want ultra-oversized puffers, nepbont- en teddyjassen heersen. Deze trend is een ideale manier om wat pit aan je garderobe toe te voegen! Je hebt zoveel opties om uit te kiezen, van opvallende kleuren tot diverse prints en patronen.

De oversized blazer

Een van de grootste geneugten van de herfst is om je in een oversized jas of jacket te nestelen, en dit seizoen doen we het met een oversized blazer. Ontwerpers hebben de oversized getailleerde blazer teruggebracht, maar de trend is vernieuwd met gedurfde schouders. Hoewel deze look voor sommigen een lastig stuk lijkt om te dragen, is het eigenlijk veelzijdiger dan je denkt. Combineer deze look met een strakke broek, zoals een basic zwarte legging en minimalistisch haar en make-up.

Denim

Skinny jeans voor de herfst? Absoluut niet. De baggy jeanslook neemt het over. Oversized stijlen zijn de denim must haves voor het najaar. Wie een klassieke look wil, kan een rechte snit, bootcut of flared jeans proberen. Probeer echter voor een stijlvolle sprong voorwaarts een stijl met wijde pijpen.

Gebreide sets

Niets zegt meer herfst dan een trui, en dit jaar zijn gebreide sets voor boven en onder gewoon een must. We houden van deze stijlen omdat je in principe snel klaar bent (je hebt meteen een hele outfit bij elkaar). En we vinden het heerlijk hoe deze items zachtjes ons lichaam omhelzen.

Veel leer

Dit seizoen draait alles om rockende outfits, zoals een volledige set leer. Geïnspireerd door de motorscene uit de jaren ’70 en ’80, geeft deze edgy esthetiek een high fashion draai aan de klassieke combinatie. Jacks met rode, zwarte of witte kleuren zijn de beste keuze, maar je kunt ook buiten de gebaande paden treden door een felle tint zoals blauw of groen aan te trekken. En rokken – of het nu boven de knie of tot de enkels is – zorgen voor een vrouwelijke stijl. Maak de look af met stevige laarzen, hoge stiletto’s of een paar platte schoenen.

Maximale lengtes

Hoewel er ongetwijfeld mini’s blijven, draait de herfst om rokken en jurken die op de grond vallen met volumineuze vormen, tot gebreide jurken en smalle silhouetten. Maar ook midi-jurken die je draagt met hoge laarzen. Als je bang bent dat deze look je niet zal staan, dan is een meer minimalistische look eenvoudig te creëren door een strakkere, nauwsluitende rok of jurk te kiezen en de rest van je look simpel te houden.

Korsetten

In tegenstelling tot de comfortabele, verhullende stukken van de afgelopen jaren, is dit seizoen de taille terug. Als je de laatste tijd op sociale media bent geweest, is het waarschijnlijk geen verrassing dat de opkomst van korsetten een blijvertje is, aangezien het sexy item al geruime tijd aan populariteit wint. Dit najaar zie je corsettailles in tops en jurken, en in veel leer, wat resulteert in een zwoele sfeer die reden genoeg is om de motivatie te hebben om het huis uit te gaan.