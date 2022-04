Dit zijn de mogelijkheden om je kind van het bedplassen af te helpen

Bedplassen is iets wat alle kinderen in de eerste jaren van hun leven doen. De meeste kinderen stoppen hiermee zodra ze zindelijk zijn. Helaas gaat dit niet bij ieder kind even snel. Plast jouw kind nog steeds in bed? Dan kan dit voor frustraties bij jou als ouder zorgen. Gelukkig kun je zelf het een en ander doen om je kind van bedplassen af te helpen. Probleem is alleen dat veel ouders niet weten hoe ze dit aanpakken. Geldt dit ook voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst zetten wij namelijk een aantal mogelijkheden op een rijtje om je kind van bedplassen af te helpen.

Preventief wakker maken

Wil je de kans vergroten dat je kind droog de nacht doorkomt? Dan kun je hem of haar preventief wakker maken. Veel ouders gebruiken deze methode om de kans op bedplassen te verkleinen. Wie deze methode toepast, spreekt van tevoren met zijn kind af dat hij op een vast tijdstip wakker wordt gemaakt. Doe dit altijd op een rustige manier. Zorg er altijd voor dat je kind goed wakker is en neem hem dan mee naar het toilet. Als er geplast is, kan je zoon of dochter weer lekker verder slapen.

Blaastraining

Een oorzaak van bedplassen kan zijn dat de blaas van je kind nog niet voldoende getraind is. Gelukkig kun je hier zelf iets aan doen. Laat je kind ’s ochtends in korte tijd twee bekers water leegdrinken. Als je kind aangeeft dat hij moet plassen, stel je het plasmoment enige tijd uit. Doe dit in het begin niet te lang, want dan plast je kind mogelijk in zijn broek. Herhaal deze blaastraining gedurende een aantal dagen en probeer het plasmoment steeds langer uit te stellen. Je kunt de plas van je kind ook opvangen en hem uitdagen om de volgende dag meer te plassen. Hierdoor stimuleer je je kind om zijn plas langer op te houden. De kans op bedplassen wordt op deze manier kleiner.

Plaswekker

Als ouder kun je ook gebruik maken van een plaswekker om ervoor te zorgen dat je kind niet langer in bed plast. Een plaswekker zorgt ervoor dat je kind wakker wordt op het moment dat de blaas aan de hersenen afgeeft dat hij vol zit. Bij een plaswekker wordt er gebruik gemaakt van een zogeheten plasbroekje. Dit broekje bevat een vochtsensor. Zodra de sensor de eerste druppels urine op de sensor komen, gaat het alarm af en wordt je kind wakker. Doordat je kind onverwacht gewekt wordt, zal hij de sluitspier van de blaas samentrekken. Je kind gaat vervolgens naar de wc om de plas af te maken.

De plaswekkermethode wordt bestempeld als de meest effectieve en snelste methode om van het bedplassen af te komen. Net als bij preventief wakker maken is het ook hier van belang dat je kind goed wakker is en zich volledig bewust is van het plassen op het toilet. Het kan soms wel een tijdje duren totdat je kind volledig getraind is. Daarom is het wellicht slim om een matrashoes dat waterdicht is of bedmatjes te gebruiken om het matras te beschermen.