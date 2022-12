Dit zijn de momenten waarop je geen wijn zou moeten drinken

Voor al zijn eigenschappen en heerlijke attributen, besluiten steeds meer mensen om wijn te drinken. Het is vooral zo populair vanwege de smaak, het past goed bij eten, het maakt ons gewoon blij en een groot aantal mensen lijkt te denken dat het drinken van wijn ook gezond is. Onderzoek heeft gesuggereerd dat met name rode wijn een aantal gezondheidsvoordelen kan hebben als deze met mate wordt gedronken.



Dit drankje vinden we geweldig, maar is het gepast om het op elk moment te drinken? Lees verder om de slechtste tijden voor wijn te ontdekken en voor meer gezonde tips. Volgens experts mag je geen wijn drinken als:

Je bent gestrest, angstig of verdrietig

Het kan verleidelijk zijn om te drinken om stress te verlichten als je gestrest bent, maar het is een hellend vlak met potentieel schadelijke gevolgen. Alcohol kan verslavend zijn en moet worden vermeden als copingstrategie. Aangezien alcohol de niveaus van bepaalde neurotransmitters in je hersenen verandert, zoals serotonine, die je stemming stabiliseert en gevoelens van geluk bevordt, kan het zelfs angst en depressie verergeren zodra het effect is verdwenen.

Voor bedtijd

Volgens experts is het idee dat ’s avonds ontspannen met een glas wijn je helpt om te slapen eigenlijk een mythe. Hoe dichter bij bedtijd je drinkt, hoe meer het je slaap verstoort omdat het je bloedsuikerspiegel kan verlagen. Om nog maar te zwijgen, alcohol kan je maagwand irriteren en GERD symptomen verergeren, vooral als je ligt en de zwaartekracht niet helpt om het onder controle te houden.

Net voor of na een training

Niet drinken vlak voor een zweetsessie zou vanzelfsprekend moeten zijn; tenslotte kan zelfs het geringste geroezemoes je ervan weerhouden bepaalde oefeningen correct uit te voeren, en een slechte vorm kan tot blessures leiden. Alcohol vermindert de productie van vasopressine door het lichaam, waardoor de nieren meer water (in de vorm van urine) verwijderen dan normaal, wat kan leiden tot uitdroging.

Als je uitgedroogd bent

Als je uitgedroogd bent, kun je snel meer alcohol consumeren om je dorst te lessen. Dit is niet alleen metabolisch schadelijk, maar alcohol kan je ook verder uitdrogen door te verhogen hoe vaak je moet plassen. Deze vicieuze cirkel leidt eerder tot hoofdpijn en een kater de volgende dag.

Nadat je een vaccinatie hebt gehad

Het is niet zo dat wijn een directe wisselwerking heeft met het vaccin, maar alcohol kan op korte termijn je immuunsysteem onderdrukken, wat het tegenovergestelde is van wat je wilt na een vaccin.

Als je niets hebt gegeten

Misschien wil je twee keer nadenken over het drinken van een glas wijn voor het avondeten, want als je op een lege maag drinkt, neemt je lichaam de alcohol veel sneller op in je dunne darm. Als gevolg hiervan kunnen veel van de bijwerkingen van de drank worden versterkt, zoals moeite met bewegen met coördinatie en helder denken.