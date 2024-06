Dit zijn dé must-have items voor SPF-becherming

Laatst geüpdatet op juni 5, 2024 by Redactie

De zomer staat voor de deur! En dat betekent maar één ding: het is de hoogste tijd om het onderwerp ‘bescherming’ aan te snijden. Want hoe fijn de zonnestralen ook zijn, zonder de juiste SPF-bescherming staan deze straks blijvend getekend op je gezicht. Benieuwd naar de meest innovatieve producten op het gebied van zonbescherming? Wij zetten ze op een rijtje.

Clinique – Moisture Surge CC Cream SPF 30 Hydrating Colour Corrector

Dat een goede SPF niet alleen in een dagcrème verwerkt hoeft te zijn, dat laat deze CC Cream van het merk Clinique wel zien. Deze moisturizer is al jarenlang een grote favoriet voor iedereen die niet teveel op het gezicht wil smeren én vooral een dikke plak aan SPF wil voorkomen. Deze moisturizer biedt naast een lichte dekking ook een stevige bescherming, zonder dat je het op je gezicht voelt. Happy light summer! ​ ​Clinique – Moisture Surge CC Cream SPF 30 Hydrating Colour Corrector 40ML €36,00

The Ordinary – Mineral UV Filters SPF 30 With Antioxidants

The Ordinary is een merk dat bekend staat om het gebruik van hoogwaardige ingrediënten in hun producten en met dit minerale SPF-product maken ze dat opnieuw waar. Het biedt een lichte formule met een hoge dekking én voldoende antioxidanten om de huid naast een goede bescherming ook intensief te voeden. Dit product mag zeker niet ontbreken in je strandtas. The Ordinary – Mineral UV Filters SPF 30 With Antioxidants 50ML €11,60

Estée Lauder – Day Wear Multi Protection Anti-Oxidant Sheer Tint Release Moisturizer SPF 15

Een handige moisturizer om snel bij te smeren, een handig reisformaat om altijd in je tas mee te nemen én een stevige SPF-bescherming? Dat biedt deze innovatieve moisturizer van Estée Lauder. Naast SPF bevat het voedende ingrediënten om je huid te beschermen tegen vroegtijdige tekenen van veroudering, waardoor het een ideaal huidverouderingsproduct is. Tevens zorgt het voor hydratatie en een gezonde gloed, waardoor jij gegarandeerd stralend de zomer ingaat. Estée Lauder – Day Wear Multi Protection Anti-Oxidant Sheer Tint Release Moisturizer SPF 15 50ML €65,00

Bobbi Brown – Skin Long Wear Weightless Foundation SPF 15

Net zoals de eerstgenoemde is deze iconische foundation van het merk Bobbi Brown een terugkerende favoriet om je gezicht te beschermen met SPF. Wil je het effect van een zware dekking, maar het gewichtloze gevoel van een CC Cream? Dan is dit een foundation die bij je past. Doordat het product een SPF 15 bevat wordt het aangeraden om tussendoor wel bij te smeren, maar door deze textuur blijf je een licht effect houden. Bobbi Brown – Skin Long Wear Weightless Foundation SPF 15 30ML €58,00

Dr. Jart+ – Premium BB Beauty Balm SPF 50

Deze Beauty Balm van het Koreaanse beautymerk Dr. Jart+ heeft verschillende tinten om voor ieder huidtype een passende match te zijn. Wil je graag een full glam in de zomer, maar het liefst zonder een verstikkend effect en wél een egale look met (zeer) hoge SPF-bescherming? Dan is deze Premium BB Beauty Balm SPF 50 zeker iets voor jou. En door het kleine formaat ook zeer handig om overal mee naartoe te nemen. Dr. Jart+ – Premium BB Beauty Balm SPF 50 40ML €42,00

Clinique – Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20

Met de foundation van Clinique ben je klaar voor een stralende zomer! Deze innovatieve foundation, verrijkt met serumtechnologie & SPF 20, geeft je huid een prachtige, egale dekking terwijl de matte, olievrije formule de hele dag perfect blijft zitten. Geniet van een natuurlijke, gezonde uitstraling. Perfect voor die zonnige dagen. Clinique – Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20 30ML €50,00

Bumble & Bumble – Hairdresser’s Invisible Oil-lijn

Niet alleen je huid kan schadelijke effecten oplopen door teveel blootstelling aan uv-stralen, ditzelfde geldt voor je haar. Met de Hairdresser’s Invisible Oil-lijn van het kappersmerk Bumble & Bumble bescherm je je lokken tegen uitdroging en verbranding van het haar en zorg je ervoor dat je ook na een stranddag waarin je heerlijk in de zon hebt gelegen met stralende en gezonde haren terugkeert. Laat je overigens niet misleiden door het woordje ‘olie’, want wanneer het zo’n lichtgewichte formule betreft als in dit product maakt het je haar juist veerkrachtig en volumineus.

Hairdresser’s Invisible Oil Hydrating Shampoo €37,00 Hairdresser’s Invisible Oil Hydrating Conditioner €41,00 Hairdresser’s Invisible Oil Heat Protectant Leave-In Conditioner Hair Primer €34,00 Hairdresser’s Invisible Oil Frizz Reducing Hair Oil €49,00