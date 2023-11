Dit zijn de najaarstrends op TikTok 📈

Laatst geüpdatet op november 16, 2023 by Redactie

TikTok is dé plek waar trends op het gebied van popcultuur en lifestyle ontstaan. Daarom delen we, namens TikTok, vanaf nu iedere maand de laatste trends binnen de Nederlandse TikTok-community, gebaseerd op realtime data van het platform. Deze maand dagen worden steeds donkerder en korter en het druilerige weer kan voor een sombere sleur zorgen. Nu de herfst volop aan de gang is, zijn hier de najaarstrends op TikTok. Want de herfst leeft namelijk op TikTok, zo blijkt uit data vanuit het platform:

* Nederlandse TikTok gebruikers keken afgelopen maand meer dan 72 miljoen keer naar #fall content op TikTok en meer dan 17 miljoen keer naar #herfst content.

* Tot de meest populaire hashtags in Nederland gerelateerd aan de herfst behoren: #autumn, #fallnails, #autumnfashion, #autumnaesthetic, #fallfoutfits.

In de Nederlandse TikTok community draait het herfstthema vooral om mode, beauty, hobbies en Sinterklaas. TikTok neemt je mee in opvallende najaarstopics onder Nederlanders. Zo kom je die ‘grauwe’ tijd tot de feestmaand wel door.

De najaarstrends op TikTok

#meangirls

19M views in NL, afgelopen 30 dagen

De film lanceerde in 23 delen op TikTok en een Walmart commercial met de originele cast ging viral. Ook komt Mean Girls Musical eraan. Op TikTok worden scenes gerecreëerd.

#candlepainting

2M views in NL, afgelopen 30 dagen

Dit najaar beleeft #crafting een opleving en gaan Nederlanders op TikTok massaal aan het knutselen. Vooral #candlepainting is trending, en het platform staat er vol mee.

#blacknailtheory

21K views in NL, afgelopen 30 dagen

De #rednailtheory, die stelt dat mannen vallen op vrouwen met rode nagels, wordt ingeruild voor zwart. Volgens de theorie stralen zwarte nagels zelfvertrouwen uit.

#cozycabin

13K views in NL, afgelopen 30 dagen

Dit najaar toveren we ons interieur om tot een cosy cabin, met rustieke elementen van een knusse chalet. Aanvullend is #cosycardio in je #cosycabin ook populair.

🎁👠🎁👠🎁👠🎁👠🎁👠🎁👠🎁👠🎁👠🎁👠🎁👠🎁👠

Wat doet Sinterklaas in mijn schoen?

Ook al is kerst in aantocht, laten we dit najaar vooral onze eigen Nederlandse feestdag Sinterklaas niet vergeten. De hashtag #sinterklaas werd afgelopen maand maar liefst 25M keer bekeken en Creators delen volop Sint inspiratie.

#pepernotenpizza

118K views in NL, afgelopen 30 dagen

Ieder jaar komen de klassieke sinterklaas treats weer tevoorschijn. Maar op TikTok wordt hier een creatieve draai aan gegeven met een nieuwe hype… pepernotenpizza!

#sinterklaasjournaal

2M views in NL, afgelopen 30 dagen

Hoewel dit programma eigenlijk bedoeld is voor kinderen, is het een hit binnen de TikTok community. Er worden zelfs speciale kijkavonden door volwassenen georganiseerd.

#️⃣ Populairste hashtags #️⃣

Naast de vele trends en video’s rondom kerst leeft en speelt er nog veel meer binnen de TikTok comunnity. Dit zijn de meest trending hashtags en topics op TikTok in Nederland op dit moment*

#sinterklaas

2. #adios2023

3. #sinterklaasjournaal

🎵 Populairste songs 🎤

Dit zijn de drie meest populaire songs van de afgelopen maand. Het zal ons niet verbazen als deze songs binnenkort in je hoofd zitten of dat je ze terughoort op de radio of in de aanbevelingen in je eigen muziek-app.

SKEU SKEU

De leven – Sped up

Beaut Automotivo Tan Tan Tan

📚 BookTok-update 📚

Ook deze maand is #booktok (met 11.000 posts en 70 miljoen views in Nederland de afgelopen 30 dagen) en het Nederlandse equivalent #boektok (met drieduizend posts en 5 miljoen views in Nederland de afgelopen maand) weer onverminderd populair.



Ben jij nog op zoek naar inspiratie voor deze herfst? @Melissasbooks deelt haar #autumnbooks finds:



📕 Caraval – Stephanie Garber



📗 Divine Rivals – Rebecca Ross



📘 Glow – Raven Kennedy



📙 Stalking Jack the Ripper – Kerri Maniscalco



📕 The prison healer – Lynette Noni

@melissasbooks | 150K volgers



🇳🇱🗳️🇳🇱🗳️🇳🇱🗳️🇳🇱🗳️🇳🇱🗳️🇳🇱🗳️🇳🇱🗳️🇳🇱🗳️🇳🇱🗳️🇳🇱🗳️🇳🇱🗳️🇳🇱🗳️🇳🇱



Tot slot staan dit najaar de NL verkiezingen centraal in de najaarstrends op TikTok.